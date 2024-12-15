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2025過年禮盒／這款最時尚！「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」奶油堅果夾心脆餅禮盒 全新年節限定色璨金紅

聯合新聞網／ Ciao潮旅
奶油堅果夾心脆餅禮盒2025全新節日限定色璨金紅，售價$320元／8入一盒（單一口味）。© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕
奶油堅果夾心脆餅禮盒2025全新節日限定色璨金紅，售價$320元／8入一盒（單一口味）。© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕

2025年的農曆新年即將到來，用時尚美味的甜點開啟全新篇章！「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」最熱銷的奶油堅果夾心脆餅禮盒在2025年全新推出節日限定色——璨金紅，紅金搭配的禮盒設計展現濃厚的新春氛圍。「奶油堅果夾心脆餅」以日本人氣伴手禮貓舌夾心餅改良，薄脆貓舌餅與手炒焦糖核桃的完美結合，融入堅果塔的概念，口感風味再升級。

5號起司蛋糕人氣甜點 奶油堅果夾心脆餅

喀擦！咬下薄脆的貓舌餅，餅乾的香酥與濃濃的乳酪香滿溢在口中，香酥濃之間又多了手炒焦糖核桃的硬脆，咀嚼間散發著濃郁的堅果香氣，以「手工慢熬焦糖海鹽醬、草莓生巧克力、糖漬甜橙丁」 三種不同食材搭配白巧乳酪、黑巧克力，完美搭配出「焦糖核桃乳酪、草莓生巧乳酪、甜橙黑可可」3種口味，享受味蕾的多層次體驗，過年送禮精緻美味好入手！

奶油堅果夾心脆餅。© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕
奶油堅果夾心脆餅。© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕2025過年禮盒：《SHINER》曲奇夾心綜合禮盒

超人氣起司甜點品牌「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」，在新年推出《SHINER》曲奇夾心綜合禮盒，銀箔禮盒設計精緻大方，除了有微鬆脆又帶有紮實口感的「華爾滋曲奇」、媲美東京熱門伴手禮 NewYork Perfect Cheese的「奶油堅果夾心脆餅」，空氣感奶油費南雪，以及全新「Sweety甜點餅乾禮盒」，多種內盒品項的搭配，提供最豐富時尚的年節禮盒！

《SHINER—曲奇夾心綜合禮盒》售價$660元／盒（華爾滋曲奇-綜合1盒、焦糖核桃乳酪3包、草莓生巧乳酪2包、甜橙黑可可2包）© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕
《SHINER—曲奇夾心綜合禮盒》售價$660元／盒（華爾滋曲奇-綜合1盒、焦糖核桃乳酪3包、草莓生巧乳酪2包、甜橙黑可可2包）© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕

《SHINER—曲奇夾心費南雪繽紛禮盒》售價$610元／盒

《SHINER—奶油堅果夾心脆餅禮盒》售價$560元／盒

《SHINER—Sweety夾心綜合禮盒》售價$760元／盒

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕2025過年禮盒：《Sweety甜點餅乾禮盒》

全新推出「Sweety甜點餅乾禮盒」，集結五款餅乾，將甜點的美味以餅乾的型態重新詮釋，除了No.5 CheeseCake經典的華爾滋曲奇（提拉米蘇）之外，額外推出4款全新品項乳酪酥心球、檸檬酥塔、覆盆子玫瑰杏仁酥條、香草焦糖榛果曲奇，分別代表「起司蛋糕、檸檬塔、玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍、聖多諾黑」四款經典甜點，絕對是過年送禮最時尚獨特的選擇！

《Sweety甜點餅乾禮盒》售價$450元／盒© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕
《Sweety甜點餅乾禮盒》售價$450元／盒© No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕再度以創新甜點與高質感包裝成為「時尚伴手禮」首選，從璨金紅的奶油堅果夾心脆餅，到多元選擇的《SHINER》系列禮盒，成為2025過年禮盒的值得入手的品項，現在板橋車站B1也有實體門市，捷運、台鐵、高鐵都方便，跟著No.5 CheeseCake一起Say Cheese and Say Yes！

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕 2025過年禮盒訂購資訊

實體門市：板橋高鐵門市（板橋車站B1，近捷運板橋站3A出口）

營業時間：每日11:00～21:00

訂購電話：0979-887-370

訂購連結：https://www.no5cheesecake.com/zh-TW/collections/2025-new-year-gift-box?utm_source=news&utm_medium=no5_news1121

Ciao潮旅

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