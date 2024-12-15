Travel Tips／日本初雪提前報到！盤點日韓冬季行程推薦 冬季出國行程攻略 行前準備、旅平險不能忘

隨著日本今年初雪提早降臨，點燃了冬季旅行的熱情，日韓各地的冬日慶典也即將揭開序幕，台灣人紛紛計劃出國，近距離的日本和韓國在冬季活動也相當熱門。編輯盤點台人最愛的日韓冬季旅遊活動，日韓豐富的冬季體驗包括日本札幌冰雪節、韓國華川山鱒魚節、溫泉巡禮和雪景散步等。然而，無論參加任何冬季戶外活動，行前的準備和適當的旅遊保險都是必備的，旅平險專家安達產物也整理冬季旅遊行前，一定要知道的旅遊保險小提醒，協助讀者的冬季之旅更完美。

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日韓冬季活動1：日本札幌冰雪節

每年二月，日本札幌的冰雪節吸引無數遊客前來一睹冰雕藝術的美麗與震撼！札幌冰雪節（Sapporo Snow Festival）是日本北海道札幌市每年冬季舉辦的盛大活動，始於1950年，至今已成為世界知名的冰雪慶典。每年2月初，札幌市中心的大通公園、薄野地區和札幌社會體育中心（TSUDOME）等主要會場，展示各式各樣的雪雕和冰雕作品，吸引來自全球的遊客前來觀賞。

活動期間，除了欣賞精美的雪雕和冰雕，還有各種美食攤位和表演活動，讓遊客充分感受北海道冬季的魅力，位於北海道的札幌冬季氣低，感受雪白世界之美的同時，也要穿著保暖衣物，並注意防滑。

日韓冬季活動2：韓國華川山鱒魚節

位於韓國江原道的華川郡每年都舉辦華川山鱒魚節（산천어축제），吸引了來自世界各地的遊客，成為韓國最盛大的冬季慶典之一。這場盛會始於2003年，被CNN列為世界四大冰雪節之一，與哈爾濱冰雪節、日本札幌冰雪節以及加拿大魁北克冬季狂歡節齊名，經歷了三年因疫情中斷的沉寂，2024年華川山鱒魚節已經盛大回歸！

ⓒPhoto Korea - Photographer

每到冬天，華川郡的河流結出厚達數十公分的冰層，成為釣山鱒魚的理想場所。主辦單位在冰面上鑿出超過1.2萬個冰釣口，形成壯觀的冰釣場景。除了冰釣，華川山鱒魚節還安排了許多趣味活動，包括徒手抓山鱒魚，參與者需換上短袖T恤和短褲，在冰冷的水中挑戰捕捉魚群，體驗感受既刺激又充滿成就感，還能參加雪撬滑行、冰壺比賽、冰雕展覽等活動。

日韓冬季活動3：溫泉巡禮與雪景散步

日本的溫泉文化在國際受到歡迎，特別是被白雪環繞的露天溫泉，更是難得地體驗！來到群馬縣的草津溫泉、長野的白馬溫泉等地，浸泡在熱騰騰的泉水中，遠眺周圍的雪山景色，身心舒緩，此外，像是京都嵐山的雪景散步，或山形藏王的「冰雪樹」奇觀，旅人能在這裡尋求浪漫與永生難忘的美景。

冬季在日本能被雪環繞，在雪中散步。（© unsplash）

相較於日韓，台灣冬季雪景較少，因此台灣人對於準備冬季旅遊活動的注意事項也較不熟悉，需要有完善的行前準備才能讓旅程更順利！如雪地活動需要合適的保暖與防水裝備，準備保暖的內衣、中層保暖抓絨衣、外層防水外套、防水防滑的靴子、防水保暖的手套。如果是參加滑雪運動，務必了解基本的運動技巧和做好完整的防護措施。

除此之外，旅遊平安險也是不可或缺的必備項目之一，安達產險的保險專家提醒，投保旅平險時，最重要是了解保險的保障內容，建議大家選購時務必詳細查閱條款細則，才能保得安心，玩得放心！

冬季旅遊必備保險指南

冬季旅遊的環境條件多變，如低溫、積雪、冰面溼滑等，都容易引發意外，天氣的突然變化，可能導致行程被迫中斷或延誤。安達旅平險提供全面完整的保障，涵蓋意外身故、意外醫療保障，海外突發疾病醫療保障等項目。

據安達產險的統計，暴風雪引發的班機延誤及滑雪意外傷害是冬季旅遊最常見的理賠項目，造成理賠案量提升。安達產險提醒旅人在規劃旅程時，應特別注意這些高風險情境，就像出國時不會忘記攜帶護照，旅遊保險也應該跟護照一樣，被視為旅遊的必須品。旅平險能讓旅遊遇到的突發狀況有更好的解決方式，如行程中遇到的突發事件造成額外增加的費用，可以透過旅平險進行適當的理賠，避免在旅途當中能避免措手不及，大花冤枉錢。

冬季旅遊時投保 還需留意什麼？

投保旅遊平安險時，以下是幾項需要注意的保險須知：

1.傷害醫療保險：若因意外受傷，這項保障能提供必要的醫療支持，涵蓋在當地醫療院所的治療費用。

2.班機延誤：搭飛機前若遇到暴風雪或不可抗力的因素, 皆可能會影響您的旅行計劃，此時保險公司會依保險契約約定之保險金額給付班機延誤保險金。

3.了解保障範圍與申請流程：安達產險提醒，旅客投保後，務必在行前看過保單條款，並且妥善保存電子保單及相關文件，遇到突發情況時能快速應對，避免因文件不足影響理賠申請。

4.旅平險、不便險一次搞定：安達產險表示，安達旅平險、不便險一鍵搞定，不需自行搭配保障內容，只要在投保旅平險時加購不便險，消費者購買商品則皆含有意外身故、傷害醫療、海外突發疾病醫療、班機延誤、旅程更改、行李損失、第三人責任險等全方位的保障，盡情放鬆的享受旅程。

隨著日本初雪提前報到，無論是賞雪或其他冬季旅遊活動，都值得台灣旅人一同感受冬季之美。提前做好行前準備和旅遊保障規劃，讓這場冬日之旅成為令人難忘的回憶！