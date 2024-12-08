2025過年禮盒／七見櫻堂「歲春璃花」超美伴手禮 全新品覆盆子玫瑰三明治餅

2025年節將至，主打日式職人風格與風呂敷禮盒的「七見櫻堂」今年再次推出絕美伴手禮！「歲春璃花」綜合餅乾風呂敷禮盒及多款創意甜點，無論是親友分享或商務送禮，都完美呈現出節慶氛圍，美得讓人捨不得吃，網路討論度最高的三明治餅也在年節推出全新口味。

七見櫻堂新品「覆盆子玫瑰三明治餅」。©七見櫻堂

七見櫻堂 新春綻放甜點獻禮

2025過年禮盒中有全新推出的「覆盆子玫瑰三明治餅」，玫瑰花香淡雅入餡，搭配慢火熬製的覆盆莓鮮果醬，酸甜馥郁，雙重美味在這初春紅粉節慶瞬間綻放， 一口咬下展現濃郁而不膩的甜美風味，濃、酥、綿的口感更添幸福滋味，是愛吃甜點者不可錯過的經典之選。

喜歡苦甜巧克力的人一定會愛上這款「堅果生巧厚夾心餅」，濃醇黑巧克力遇上焦香堅果，烘烤鬆脆香甜的杏仁與榛果，以 70%黑巧克力濃郁醇厚完整包覆，夾入金黃焦香的酥脆塔皮餅乾中，苦甜平衡，讓人回味無窮，堪稱伴手禮中的頂級享受，一舉征服大人小孩的味蕾。

七見櫻堂新品「堅果生巧厚夾心餅」。©七見櫻堂

七見櫻堂2025過年禮盒：「歲春璃花」綜合餅乾風呂敷禮盒

七見櫻堂全新「歲春璃花」風呂敷禮盒，嚴選七見櫻堂人氣三明治餅搭配日式燒菓子，手繫風呂敷，為送禮增添美好溫度，特別設計質感霧金書籤，結合背面信箋的概念，讓送禮者可以自行書寫祝福語，歲除迎新春花開，為新年帶來精緻又美味的節慶贈禮！

內含8大人氣品項，上層品項楓糖草莓鯛魚夾心、覆盆子玫瑰三明治餅、靜岡抹茶三明治餅、包種烏龍戀人餅；下層品項：夏橙花之菓、蔓越莓燕麥、堅果生巧厚夾心餅、紅玉紅茶曲奇。

七見櫻堂2025過年禮盒：「薄陽花」綜合餅乾風呂敷禮盒

另一款過年禮盒呈現搖曳春花般的燦爛溫暖，七見櫻堂 2025 過年禮盒全新推出「薄陽花」風呂敷禮盒，以磁吸式精裝盒搭配10種特色餅乾，內容包含楓糖草莓鯛魚夾心、覆盆子玫瑰三明治餅、文山包種茶三明治餅、靜岡抹茶三明治餅、坪林鐵觀音三明治餅、伯爵檸檬三明治餅、夏橙花之菓、蔓越莓燕麥、堅果生巧厚夾心餅、紅玉紅茶曲奇，將經典與創新結合，透過「薄陽花」的禮盒設計，詮釋迎接新年的春意與溫暖。

「薄陽花」綜合餅乾風呂敷禮盒售價NT$670元／盒；共10種品項。©七見櫻堂。

七見櫻堂2025過年禮盒：「赤岩最盛角皿」綜合燒菓子禮盒

採用經典重箱概 念打造，「赤岩最盛角皿」層疊式的器皿中嚴選多種限定夾心甜點及常溫燒菓子，包括三明治餅系列、馬卡龍、磅蛋糕、塩味菓子系列，並提供多層組合可自選搭配。紅金色贈禮大氣高貴，層層組合與自選搭配方式，更讓禮盒充滿個人化的細膩心意，是年節特別贈禮的絕佳選擇。

「赤岩最盛角皿」綜合燒菓子禮盒售價NT$560～1,550元／盒；可搭配 10~28種品項。©七見櫻堂。

七見櫻堂2025過年禮盒 訂購資訊

電話：板橋新埔門市/02-22580506、師大泰順門市/02-33652252、板橋高鐵門市/02- 29663006

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