聖誕節飛馬尼拉！Solaire Resort Entertainment City菲律賓奢華度假村享壯麗海景、絕美夕陽

菲律賓首都馬尼拉，作為亞洲的重要都會之一，融合了深厚的歷史底蘊與現代化的繁榮景象，來到這裡能感受到城市繁華與活力，位於菲律賓馬尼拉的Solaire Resort Entertainment City今年帶來既奢華又充滿娛樂的聖誕旅遊行程，6大必訪亮點一次看！

位於菲律賓馬尼拉的Solaire Resort Entertainment City 作為亞洲最頂級的複合式度假村，Solaire 不僅提供住宿、娛樂、美食、購物於一身，為來自世界各地的旅客提供無與倫比的奢華體驗。無論是渴望享受一場頂級音樂會，還是品味精緻美食，亦或是在頂級娛樂中感受刺激的運氣挑戰，Solaire都能滿足每一位旅客的需求。

金色日落及絕美馬尼拉灣海景

Solaire 座落於菲律賓首都馬尼拉的娛樂城核心地帶，距離尼諾伊·阿基諾國際機場僅15分鐘車程，為旅客提供便利的同時，也讓其得天獨厚地擁有面向馬尼拉灣的絕美景觀。每當夕陽西下，馬尼拉灣的金色日落更是讓人流連忘返，成為旅客心目中的拍照勝地。

©Solaire Resort Entertainment City

聖誕點燈儀式迎接夢幻假期的

Solaire 的聖誕節傳統之一是每年舉辦的 Christmas Tree Lighting 聖誕點燈儀式。大廳裝點成充滿節慶氛圍的夢幻空間，配合華麗的聖誕樹燈光秀和悠揚的音樂，讓旅客瞬間進入聖誕佳節的浪漫情境。無論是與家人、朋友還是另一半一同參加，這場點燈儀式都會成為假期中不可錯過的溫馨時刻。

©Solaire Resort Entertainment City

Lea Salonga 聖誕限定演唱會

對於愛音樂的台灣旅客，這次聖誕活動的重頭戲是 Lea Salonga 的限定演唱會。這位菲律賓籍的國際巨星，曾為多部百老匯音樂劇和迪士尼動畫獻聲，包括《阿拉丁》與《花木蘭》，她的演唱會不僅有節慶經典曲目，更融合了她的個人代表作。Solaire 劇院專業的音響和燈光設計，讓觀眾彷彿置身世界級表演的核心，這場演出勢必為你的聖誕假期增添無限回憶。

©Solaire Resort Entertainment City

頂級娛樂場所與戲院

Solaire 不僅是一座奢華的度假村，更是一個匯聚娛樂與文化的熱點。度假村內擁有東南亞數一數二大的頂級娛樂場所，擁有數百台遊戲機與賭桌，無論您經驗豐富，抑或是首次嘗試的遊客，都能在此找到挑戰運氣的樂趣。除此之外，Solaire 劇院是度假村的一大亮點，能容納 1,740 名觀眾，以其卓越的設計成為馬尼拉的文化地標，過去曾上演《歌劇魅影》、《悲慘世界》等國際知名音樂劇，是東南亞一流的表演場地之一。劇院每年舉辦的音樂會、戲劇和舞蹈表演，為旅客提供豐富的文化藝術享受，除此之外，度假村內的泳池、健身房和購物商店，Solaire能讓每位旅客找到適合自己的放鬆方式。

©Solaire Resort Entertainment City

800間豪華房 一覽馬尼拉灣海景

Solaire擁有約800間豪華客房與套房，每間房間均融合現代設計與經典奢華，為旅客提供極致舒適的住宿體驗。部分房型可欣賞到壯麗的馬尼拉灣海景，無論是海景套房的壯麗景致，還是高端私人別墅的隱秘與專屬服務，都能讓每一位旅客在這裡享受無微不至的服務，感受到真正的賓至如歸。

©Solaire Resort Entertainment City

探索美食！6間異國風味餐廳

對於饕客來說，Solaire 的餐飲體驗絕對不容錯過。度假村內有多家屢獲殊榮的餐廳，提供來自世界各地的美食佳餚。

House of Zhou（周之家）：提供創新亞洲風味料理，不管是中式、韓式還是東南亞風味，每道菜品都堅持使用最新鮮的食材。

Finestra（義式餐廳）：此餐廳專注於提供經典的義大利美味，包含手工義大利麵與炭烤牛排，是品味浪漫晚餐的理想場所。

Fresh：全天候自助餐，融合了各類型的料理，無論是菲式烤豬、日式壽司、中式燒賣還是西式甜點，都應有盡有。

Red Lantern（紅燈籠）：結合中餐的傳統與現代風格，提供各式經典中式佳餚，深受食客喜愛。

Waterside：融合各類型西式料理，包括西班牙海鮮飯、炭烤肉類及新鮮海鮮等，晚上則搖身一變成適合小酌放鬆的酒吧。

Yakumi（日式料理）：提供新鮮的壽司、刺身和天婦羅，並有精選清酒作為搭配，完美呈現正宗日式風味。

不論是喜愛經典口味還是尋求創新風味，Solaire 的餐飲選擇都能滿足不同需求，為每一餐注入難忘的奢華體驗。

©Solaire Resort Entertainment City

©Solaire Resort Entertainment City

©Solaire Resort Entertainment City

除了館內豐富的高端設施與活動外， Solaire 鄰近馬尼拉其他知名景點，如 SM Mall of Asia 和馬尼拉灣，讓旅客的行程更加多彩多姿。不論是購物、文化探索還是戶外活動，這裡都是完美的起點。並為喜愛探索城市的旅客提供豐富的市區導覽服務。您可以參加 Solaire 安排的專業導覽行程，走訪馬尼拉著名的文化景點，包括：

黎剎公園（Rizal Park），這是馬尼拉最具歷史意義的地方之一，紀念菲律賓國父黎剎的雕像矗立於此。

聖奧古斯丁教堂（San Agustin Church），一座典雅的西班牙殖民風格教堂，已被列為世界遺產。

馬尼拉大教堂（Manila Cathedral），擁有壯麗的建築與深厚的宗教意涵。

卡薩馬尼拉博物館（Casa Manila），展示19世紀菲律賓的貴族生活，讓您體驗當時的富麗堂皇。

聖地亞哥堡（Intramuros Museo），探索西班牙殖民時期的防禦工事和歷史。

©Solaire Resort Entertainment City

©Solaire Resort Entertainment City

©Solaire Resort Entertainment City

Solaire提供了一個集放鬆、娛樂、文化與美食於一身的完整假期體驗。無論是家庭旅遊、浪漫度假還是商務出行，Solaire 都能為每一位旅客提供量身定制的服務。今年的聖誕節，Solaire 邀請您一同來體驗夢幻般的假期！讓 Solaire 成為您下次奢華之旅的首選目的地！

關於 Solaire

Solaire Resort Entertainment City是由 Bloomberry Resorts Corporation 經營管理，秉承奢華與創新的品牌精神，為旅客提供無與倫比的度假與娛樂體驗。

菲律賓晨麗度假城 Solaire Resort Entertainment City

Solaire Resort Entertainment City是由 Bloomberry Resorts Corporation 經營管理，秉承奢華與創新的品牌精神，為旅客提供無與倫比的度假與娛樂體驗。

官方網站:https://sec.solaireresort.com/