開啟全家人的歡樂時光 春節瘋玩六福莊「好運連莊」一整年！

長達九天的農曆春節假期，想要有個完美的出遊計畫，就來關西六福莊享受兩天一夜的精彩假期。六福村主題遊樂園、動物生態體驗、非洲面具文化巡禮，以及全新親子遊戲室都能一站玩透透，爸媽都可享受放鬆又溫馨的新春假期！

「非洲探險遊戲島」以非洲風格打造，提供八項設施讓孩童盡情放電。©關西六福莊

「魔幻瀑布」體驗全台唯一夢幻三滑道的刺激感。©關西六福莊

冬天室內好去處 全台唯一的非洲風沉浸式冒險設施

春節假期搶先體驗六福莊全新親子設施「非洲探險遊戲島」，以非洲原野風格打造六十三坪室內挑高空間，提供多達八項特色親子互動設施，包含全台唯一夢幻三滑道「魔幻瀑布」、挑高4.2公尺超高螺旋瀑布滑梯「地心探險」、快速通過懸空的編織繩網「冒險樹屋」高塔、透過克服各類障礙關卡鍛鍊孩童肌肉、體能的「部落小勇士」，挑戰在沙漠中尋找綠洲的大冒險，眾多主題設施讓3-12歲孩童皆可在室內躲避寒冷天氣，透過玩耍體驗感官刺激，盡情的放電玩樂！

搭上全台唯一「蘇丹犀望巴士」拜訪非洲白犀牛的家。©關西六福莊

「勇闖猛獸島體驗」可感受大型肉食動物在眼前的震撼。©關西六福莊

不出國就可體驗獨特動物生態與非洲文化巡禮

想要體驗最獨特的走春行程，首推全台唯一的生態體驗「蘇丹犀望巴士體驗」，帶領遊客搭乘犀牛造型巴士參觀非洲犀牛的家，透過近距離觀察與專業導覽員解說，更深入認識犀牛的習性與生態保育重要性。刺激的「勇闖猛獸島體驗」則是讓遊客搭上特製鐵籠車，進入孟加拉虎、非洲獅的開放式展場，以超近距離觀察猛獸們的外觀特徵、習性行為，感受大型肉食動物在眼前的震撼，還有重溫當年感動的「草原歷險」體驗，歡迎參加六福村最經典的行程，搭上專屬導覽員的休旅車，進行一趟動物王國的獵遊之旅！春節期間，到關西六福莊除了能觀賞到眾多非洲草食動物，還有獨特的「非洲面具節」慶典，讓住客們感受全台唯一非洲部落文化體驗。以烏干達唱跳秀為主軸帶出傳統非洲道地文化，邀您沉浸在非洲草原情境中。歡迎帶著全家人到新竹關西感受獨特生態度假之旅，從除夕到初四玩樂不間斷，帶著最歡樂的回憶「好運連莊」一整年！

「非洲面具節」慶典，感受全台唯一非洲文化巡禮。©關西六福莊

面向山巒美景的肯亞藍天樓中樓房，開啟專屬全家人的歡樂時光。©關西六福莊

2025關西六福莊「蛇來運轉」三人住房專案

入住期間： 2025/1/28~2/1 (除夕~初四)

入住房型：剛果藍天房

2天1夜專案價：NT$16,800+10%

3人入住即享「六福村兩日入園手環3條」、「六福莊活力早餐3客」、「非洲探險遊戲島體驗 3人」、「蘇丹犀望秘境探險/勇闖猛獸島/草原歷險 體驗三選一 3人次」，再贈送「茶壺造型仙草茶禮盒」2份，歡迎來電洽詢。

*加碼優惠：入住本專案加購任一體驗活動享八折優惠（需提前電話預約）

關西六福莊

Tel. 02-6616-6521

Add.新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園旁）

官方網站：https://www.leofooresort.com.tw/zh-TW