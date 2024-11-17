鎖定「銀世代」旅遊熱 知本老爺打造「高年級閨蜜之花漾同學會」船歌餐廳推出三款古早味特色湯底恣享台東式補冬體驗

瞄準「銀世代」旅遊風潮，台東知本老爺酒店打造「高年級閨蜜之花漾同學會」行程，串聯風靡銀髮族的椅子瑜珈、原住民特色手作，更有前進台劇《茶金》經典場景的大地農遊體驗，相約樂齡旅人出發台東，重返花漾年華。應景冬季更邀請台東在地「野菜皇后」展開野菜五感講座，與旅客一同解鎖原住民特有的野菜補身秘笈。此外，船歌餐廳同步推出三款古早味特色湯底，為饕客暖胃暖心回味舊時光，恣享台東式補冬體驗。

知本老爺酒店船歌餐廳推出「古早心．古早味」活動，全新三款特色湯底，帶領饕客回味舊食光。©知本老爺酒店

鎖定銀髮旅遊趨勢 「高年級閨蜜之花漾同學會」火熱開催

銀髮旅遊商機正盛，知本老爺為樂齡族量身設計了連結在地、青春回憶的遊程，繼上半年攜手在地小農推出「夏雪芒果農遊趣」大獲好評，下半年再度啟動「高年級閨蜜之花漾同學會」計畫。集結「樂齡運動」、「原民手作」及「一日農遊」等重磅行程，帶領熟齡族回味青春歲月，盡享東台灣悠閒自在。本次特別攜手「銀光計畫」不老瑜珈阿嬤陳冬蓮推出椅子瑜珈課程；原民美學首選「米麻岸Mima’an工作室」DIY阿美族毛球掛飾，編織專屬的在地記憶；「茶金一日遊」則帶大家走訪茶園採茶、品茶，一探鹿野大地藝術之美。

鎖定銀世代旅遊熱，知本老爺酒店打造「高年級閨蜜之花漾同學會」，相約樂齡旅人出發台東，重返花漾年華。©知本老爺酒店

而應景冬季推出的「部落野菜這樣吃」限定講座，也是旅人不容錯過的亮點，知本老爺攜手部落野菜達人「野菜皇后」現身分享，融合了野菜好味、暖冬食補、手感體驗、職人料理等豐富主題，還有機會品嚐原住民職人雞酒及野菜飯，透過深入認識風味特殊的野菜，展開一場沉浸式的部落野菜巡禮。

原民美學首選「米麻岸Mima’an工作室」DIY阿美族毛球掛飾，編織專屬的在地記憶。©知本老爺酒店

船歌餐廳全新三款特色湯底 加碼「花生捲冰淇淋秀」回味好食光

冬日吃鍋風潮夯，知本老爺酒店船歌餐廳精心打造「古早心．古早味」活動，帶領饕客回味舊食光。即日起至2025年2月2日，推出期間限定「三款特色湯底」，含「酒家菜代表」魷魚螺肉蒜、「辛甘家常味」剝皮辣椒雞、「原鄉特色款」客家福菜蛤蜊鍋等嚴選好湯。搭配東台灣的山海鮮物和小農鮮蔬，是火鍋控入冬必訪之地。

現場「復古著衣派對」更將迎來古早味攤車，展開現刨「花生捲冰淇淋秀」，每日限量三場別錯過！自助沙拉吧同步集結冷凍綠豆冰、玉米冰、杏仁茶及刨冰甜品等懷舊小食，透過道道台灣特選古早味，神還原記憶裡的美味風景。活動期間凡穿著指定復古服裝用餐及填寫用餐回饋，即可免費兌換彈珠汽水乙瓶。船歌餐廳鍋物套餐每客680元+10%起，期間限定湯底每人加價88元。

知本老爺酒店

地址：臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

電話：(089) 510-666 / (089) 510-668

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