SKM Park Outlets 高雄草衙 X 鈴鹿賽道樂園

SKM Park Outlets高雄草衙有豐富的品牌，天天折扣不間斷，打造五大生活享受：Outlets購物、生活體驗、潮流運動、休憩娛樂、餐飲美食，提供全客層一站式的購物新體驗，主打美式商場的購物氛圍，導入多家經典品牌，如COACH、MICHAEL KORS、kate spade、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、ALLSAINTS、NAUTICA、Timberland、雅詩蘭黛集團化妝品複合店、POLO RALPH LAUREN等，人氣品牌齊全，以舒適的購物環境，成為高雄最具人氣的購物目的地。

SKM Park Outlets高雄草衙不僅是購物的天堂，還是一座美食的樂園。©SKM Park Outlets 高雄草衙

環球美食之旅——SKM Park的特色餐飲

SKM Park Outlets高雄草衙不僅是購物的天堂，還是一座美食的樂園。園區內匯集了來自全球的美食選擇，滿足不同口味與需求，包含經典的台灣桌菜佳餚「時時香」、台灣珍珠奶茶發源「春水堂」、美式餐廳「TGI FRIDAYS」、泰式料理連鎖品牌第一名「瓦城」、韓式料理「豆腐村」、「花韓燒」、11/20開幕南部獨家-道地南義職人手藝「默爾pasta pizza」、來自博多正統豚骨拉麵「一風堂」、好吃好玩「藏壽司」、日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」、高雄獨家「貳樓餐廳」等眾多美食，提供了豐富的選擇，不論是想品嚐地道的台灣美味，還是嘗試新穎的異國風味，都能在這裡找到合適的餐廳。除此之外，館內的甜點店和咖啡館提供了舒適的用餐環境，讓遊客在購物之餘，也能享受放鬆的午後時光。這裡的餐飲選擇豐富多樣，是美食愛好者的完美去處。

館內提供了舒適的VIP Lounge環境，讓銀卡貴賓在購物之餘，也能享受放鬆的午後時光。©SKM Park Outlets 高雄草衙

高爾夫專區——國際品牌盡在掌握

高爾夫愛好者在SKM Park Outlets高雄草衙也能找到屬於自己的購物天堂。館內高爾夫專區匯集了6大專櫃共17個國際品牌與9個獨家高爾夫品牌，提供專業的高爾夫用品與配件。知名品牌如J.Lindeberg、HONMA GOLF、Callaway、SUPERGOLF、PING、Lynx等，都在這裡設有展示區，讓顧客能輕鬆選購最新款的球具和裝備。無論是球桿、球袋、專業服飾還是鞋款，這裡一應俱全，滿足不同程度玩家的需求。除此之外，還有TaylorMade、PXG等品牌提供舒適且實用的高爾夫鞋和服飾，提升揮桿時的體驗感。SKM Park Outlets高雄草衙地理位置鄰近小港機場及捷運草衙站出口，結合觀光與美食，讓海內外高端旅客盡享一站式的購物與旅遊體驗，是購物與娛樂的絕佳結合地點。

SKM Park Outlets高雄草衙有豐富的品牌，天天折扣不間斷，打造5大生活享受。©SKM Park Outlets 高雄草衙

鈴鹿賽道樂園——賽車迷的夢幻世界

鈴鹿賽道樂園是SKM Park Outlets高雄草衙的一大亮點，特別為喜愛速度與賽車文化的遊客設計。這座以日本鈴鹿賽道為靈感的主題樂園，擁有豐富多樣的賽車相關遊樂設施，適合全家同樂。樂園內設有專業卡丁車賽道重現日本鈴鹿賽道著名八大彎道特色，以及承襲日本鈴鹿精神專為兒童設計的酷奇拉駕駛學校、甩尾小車手、飄移高手、越野大冒險等各式交通工具，讓大人小孩能夠感受賽車的速度感與挑戰性。除了實體的賽道遊樂設施，館內還設置虛擬現實VR體驗，讓遊客可以在虛擬世界中感受真實生存刺激。這裡的賽車文化濃厚，不僅適合賽車迷，還是全家大小一起挑戰自我的理想娛樂場所。

鈴鹿賽道樂園是SKM Park Outlets高雄草衙的一大亮點，特別為喜愛速度與賽車文化的遊客設計。©SKM Park Outlets 高雄草衙

閃耀耶誕城——魔法點亮園區

每年年底，SKM Park Outlets高雄草衙都會化身為充滿節日氛圍的聖誕樂園，帶給遊客一場視覺與感官的饗宴。園區內的聖誕節陳列裝飾讓人彷彿置身於童話世界，巨大的聖誕樹、閃爍的天使燈飾與精緻的聖誕禮物陳列，點亮了整個園區，營造出歡樂且溫馨的氛圍。6大裝飾讓館內外充滿了聖誕的魔法，使遊客在購物的同時，能感受到節日的喜悅。此外，館內還會舉辦聖誕主題的活動，如聖誕老人見面會、聖誕市集等，為遊客帶來更多互動體驗。這些精心設計的節日活動與裝飾，吸引了眾多家庭與朋友前來拍照打卡，成為南台灣聖誕慶祝活動的熱門目的地。聖誕節期間的SKM Park Outlets高雄草衙，就宛如一座充滿驚喜的奇幻城堡，等著各地遊客前來一同歡樂。

鈴鹿賽道樂園&SKM Park Outlets 高雄草衙

電話：07-7969999

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號