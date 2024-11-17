捌伍添第 在臺北101的高空中為世界上菜粵菜與臺灣食材的深刻品味

坐落於臺北101高空85樓的餐廳捌伍添第（85TD）提供頂級粵菜料理，食客為了品嚐傳統道地的粵菜來到這裡。捌伍添第的主廚謝文是香港人，擁有近50年深厚的餐飲資歷，在臺灣近10年的時間，愛上了這座「寶島」，更清楚了解這裡四季當令食材。掌勺捌伍添第，他將臺灣優質在地食材與粵菜的傳統精神結合，主廚對食材的深刻理解，使他在設計菜單的同時，忠實於粵菜的傳統風味，延續了粵菜經典的味道與精髓。

順從命運到熱愛粵菜之路

謝文主廚的烹飪之路要從他14歲進入廚房時開始說起，主廚表示，當時並非出於選擇，而是因為生活所需。然而，隨著時間的推移，他在廚房的工作中逐漸培養出對烹飪的興趣，家庭對他的影響深遠，特別是母親經常在家做飯的經歷，也讓他對料理產生了深厚的情感，讓他堅定的在烹飪領域深耕50年。

捌伍添第主廚謝文。

謝文主廚強調，儘管他曾在世界各地工作，香港、荷蘭到中國廣州，他一直堅守粵菜的核心價值，面對變化快速的餐飲市場，始終保持粵菜的傳統，「傳統不能被過度改變，有些經典的味道是不可或缺的，這也是我對粵菜的堅持。」

臺灣食材與粵菜的完美結合

捌伍添第讓人難忘的關鍵，是對臺灣當地食材的重視。謝文主廚指出，臺灣的物產豐饒，特別是蔬菜與海鮮，讓他在設計菜單時充滿靈感。他認為，臺灣真的是一座寶島，孕育出新鮮可口的食材，像是餐廳的招牌菜脆皮雞，便選用來自嘉義的雞隻，雞皮的厚度、油脂含量與肉質的細緻，每一個環節都相當注重，堅持粵菜傳統味道的同時，融入臺灣的在地特色。

"家外之家——捌伍添第"

捌伍添第開幕三週年，每道菜背後，不僅承載了臺灣四季豐饒的物產，更蘊含了這片土地上的人情味，希望成為每位賓客的「家外之家」，讓來自各地的食客在這裡感受到家的溫暖與親切。

秋風起，蟹、芋、臘味交織的季節饗宴

歡慶三週年，謝文主廚也推出了全新的季節性菜單，結合了過去三年來最受客人歡迎的經典菜色與一些創新菜品，完美詮釋秋季的豐收與美味。謝文強調，他的創作理念始終圍繞著「味道」，無論是經典還是創新，最重要的是要好吃。他在菜色中注重食材本身的味道，並且努力保持食材的天然風味，不讓過多的烹調技巧掩蓋住食材的本質。

捌伍添第玉山包廂，用精緻的粵菜接待旅客的同時，也致力將臺灣的美景美食推向國際。

「捌伍添第始終保持粵菜的傳統風味」嘉林餐旅集團副總經理黃榮祥表示，餐廳的粵菜風味並未因應當地市場而改變，而是保留了傳統的香港風味，這也吸引了許多來自香港的顧客，讓他們在臺北也能品嚐到熟悉的家鄉味。同時，餐廳通過本地食材的應用，將臺灣的自然風貌融入粵菜，讓每一道菜都散發著臺灣的獨特魅力。

捌伍添第3週年特別菜單、經典菜色推薦

「蟹皇燴官燕」以上湯精心煨煮，平衡了蟹皇的鹹鮮與泰國燕盞的絲滑質地，層次豐富。 ©捌伍添第

「荔茸脆蟹盒」採用大甲芋頭與藍點花蟹肩肉，外層酥脆，內餡綿密香甜。 ©捌伍添第

「生炒臘味糯米飯」將臘腸、肝腸、冬菇與糯米完美結合，帶來鹹甜交錯的豐富層次。 ©捌伍添第

「蟹粉扒星斑柳」以豐腴香濃的金黃蟹粉為基底，襯托低溫熟成澎湖東星斑柳，蟹粉鮮美濃郁與魚肉入口化於舌尖。 ©捌伍添第

「添第叉燒皇」（每日限定）是謝文主廚推薦必吃的經典菜色之一。 ©捌伍添第

捌伍添第85TD

電話：02 8101 0085

營業時間：星期一至日 12：00～14：30、18：00～22：00

地址：台北市信義區信義路五段7號