2024新竹市玻璃藝術節「晶采矽緻」

2024新竹市玻璃藝術節將於11月16日至12月8日在新竹市玻璃工藝博物館及風livehouse正式開展，邀請國立清華大學藝術與設計學系蕭銘芚教授擔任策展人，以「晶采矽緻」為主題，凸顯不同玻璃工藝創作技法表現出的多樣性及可能性。今年除了展示金玻獎得獎作品，更邀請國內外玻璃藝術家參與國際交流展，一同在新竹打造非凡的玻璃藝術盛宴。另外，國立清華大學、玄奘大學及元培醫事科技大學三所學校亦有玻璃藝術展覽，作為2024玻藝節衛星展區，也希望讓觀眾能在新竹各地欣賞到玻璃藝術的獨特魅力。

2024新竹市玻璃藝術節：晶采矽緻的視覺盛宴 即將登場！

每一位藝術家的創作理念與風格截然不同，但他們同為玻璃形式與內容之美的追求者，作品皆展現玻璃的「晶」與「采」，以及「矽」出同源的細緻，風格各異但美感一致，可謂「晶采矽緻」。

美國Herbert Wilbur Babcock ｜作品：Blue Breeze。©新竹市文化局

2024新竹市玻璃藝術節涵蓋國際玻璃工藝交流展及金玻獎得獎作品展，其中，國際交流展特別邀請來自中國、日本、美國、丹麥、義大利等國玻璃藝術家，帶來許多「晶采」的藝術創作。從抽象到具象，無論是色彩運用還是造型設計，皆讓觀眾得以感受不同文化背景下的玻璃工藝之美。而展場也依工藝形式劃分為「虛」、「實」、「加」、「減」、「流」、「變」六大類別，透過不同技法展示玻璃的多變與美學。

義大利Mauro Bonaventura｜作品：The wall (OneOnOne series)。©新竹市文化局

「虛」——徒手吹製的中空造型

以徒手吹製技法為主，創作出空心且具有流動感的中空造型。藝術家們藉由掌控氣流與火候，賦予玻璃作品輕盈與透明的質感，呈現虛幻與現實之間的微妙平衡。

「實」——熱塑鑄造的量體造型

透過熱塑鑄造技術，藝術家們將玻璃塑造成具有實體感的作品，強調質感與形態的具象表達。這類作品展現了玻璃材料在高溫下的可塑性，並賦予作品更強烈的存在感。

「加」——鑲嵌膠合的複合造型

「加」類作品則是通過多層次的材料結合，將玻璃與金屬或陶瓷等其他材料進行膠合或鑲嵌，形成複合造型。這類作品展示了玻璃材料的包容性與技術創新，賦予作品更多元的視覺效果。

「減」——噴砂磨刻的蝕刻造型

噴砂和磨刻技法賦予玻璃作品細膩的表面質感，「減」類作品展示了玻璃表面的精雕細琢。藝術家們透過減法創作，去除表面材料，呈現出圖案與紋理的立體感，打造出如夢似幻的視覺效果。

「流」——熔合烤彎的流動造型

熔合與烤彎技術讓玻璃材料在高溫下自由流動，產生自然且充滿動感的線條與形狀。「流」類作品展現了玻璃的柔軟性與流動性，藝術家們以創新的方式詮釋了材料的本質之美。

「變」——燈炬作業的變化造型

以燈炬作業為主的「變」類作品，展示了玻璃在高溫下的可塑性與變化多端的特性。燈工技法的細緻掌控，讓藝術家們創造出形態各異、充滿活力的玻璃作品，充滿創造力與表現力。

除了國際玻璃工藝交流展與金玻獎得獎作品展，國立清華大學、玄奘大學及元培醫事科技大學也將同步舉辦校內玻璃藝術展。這次不僅有國際藝術家的舞台，透過學術與來自各方的工藝交會，新一代藝術家對玻璃工藝的創新與理解亦是衛星展區中的一大亮點。

2024新竹市金玻獎_玻璃藝術暨設計應用創作比賽

「2024新竹市金玻獎玻璃藝術暨設計應用創作比賽」今年邁入第16屆，希望給予更多臺灣新銳玻璃藝術家支持，讓不同背景藝術家在一片喧囂中，激盪出創新的火花。今年在87件作品報名參賽下，最終三大類別共有19件作品脫穎而出，每件作品都展現藝術家們對玻璃材料的深厚理解與技術的軟實力。

2024新竹市金玻獎玻璃藝術暨設計應用創作比賽金玻獎首獎得主 橫山 翔平Shohei Yokoyama｜作品:Amorphous ／2023.10©新竹市文化局

2024玻藝節期間，也將推出相關活動與假日市集，不只讓來參觀的大小朋友欣賞玻璃工藝之美，更能在新竹市不同展區體驗一場融合傳統與創新的玻璃藝術之旅。無論你是玻璃藝術追隨者，還是對創意工藝有興趣的朋友，都能在2024新竹市玻璃藝術節中發現新的感動。

2024新竹市玻璃藝術節

日期：2024/11/16-2024/12/8

地點：新竹市玻璃工藝博物館、風livehouse (皆位於新竹公園內)

開放時間：週二至週五 9:00-17:00 (最後入場時間16:30)，週六、日 9:00-20:00 (最後入場時間19:30)

2024新竹市玻璃藝術節主視覺海報。©新竹市文化局

衛星展區

・國立清華大學-「清華大學師生玻璃工藝聯展」

地點：國立清華大學藝術與設計學系「澤藝術空間」（新竹市東區南大路521號）

日期：2024/11/16-12/8

開放時間：週一至週五9:00-17:00

・玄奘大學-「玄奘大學師生玻璃工藝聯展」

地點 :玄奘大學藝術中心(新竹市香山區玄奘路48號)

日期 :2024/11/16-12/8

開放時間 :週一至週五9:00-17:00

・元培醫事科技大學-「璀璨60竹塹玻璃協會藝術家聯展」

地點：元培醫事科技大學光宇藝術中心展覽廳（新竹市香山區元培街306號，光瀚樓5樓）

日期：即日起-12/18

開放時間：週一至週五9:00-17:00