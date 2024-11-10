臺東特色體驗亮相！全新遊程用5感深度探索臺東味茶鄉「鹿野」品味紅烏龍，原住民特色飲食紅烏龍入餐

鹿野風情：紅烏龍茶香與在地特色

臺東縣鹿野鄉擁有知名的「臺灣國際熱氣球嘉年華」與飄香的紅烏龍茶，十足的在地特色及特產，讓此處即便位於臺灣的東南一隅，仍可不被遺忘。踩踏其中，可試著走訪藏身山林間的「卡那歲工作坊」、緊鄰鹿野高台的「饗嚮星空」、盛放茶香的「女兒不懂茶」，並走進龍田茶園的阡陌縱橫中感受悠閒，再體驗茶染繪布的有趣DIY，用五感，真切細品臺東的美好。

紅烏龍入菜！在地原民風味手作體驗

位處鹿野鄉西側，宛如世外桃源的延平鄉武陵部落，有一處名為「Kanasui卡那歲」的山林食育工作坊，隱身山中且默默地延續布農族農耕文化，種植著油芒、紅藜、小米、龍爪稷等作物，並帶來手作料理體驗，從採摘野菜、揉捏麵團到下鍋烹煮，一步步將新鮮蔬果食材結合，如刺蔥、馬告等傳統原民香料，再以紅烏龍畫龍點睛，製成紅烏龍油芒貝果及茶香油芒沙拉等特色料理。

在老師的指導下，循序漸進地完成美味的特色料理。©臺東縣政府

茶香油芒沙拉及紅烏龍油芒貝果。©臺東縣政府

除了手作料理外，在地的原民工坊「羅沙原住民工作室」老闆帶來的魯凱族「酒釀文化」也極具亮點，老闆以釀酒師的身份，介紹釀酒趣聞，更提供少數由男性釀造的小米酒讓參加者享用，可說是相當難得的品飲體驗。從氣味、口感、釀造方式的說明，到極甜味、煙燻味與結合蜂蜜、玫瑰、紅藜酒的多層次風味調酒試飲，也教導如何看出小米酒好喝的關鍵，讓來客能沉浸於甜膩的溫潤酒香中，以味蕾去品讀何謂道地原住民的「酒釀」。

羅沙原住民工作室老闆介紹著釀酒過程。©臺東縣政府

必訪餐廳推薦：饗嚮星空 星空下品紅烏龍

臨著鹿野高台的「饗嚮星空」，也是能享用紅烏龍風味餐點的好去處，這處能賞覽繁星閃爍，又能品嚐美味料理的餐廳，是由臺東紅烏龍合作社的社長與副社長一同打造，以鹿野令人讚嘆的早晚勝景，搭配紅烏龍、紅藜、放山雞及鹿野米等當地農牧產，更優雅地使用法餐的上餐方式呈上佳餚，交織出視覺、味覺、嗅覺的感官盛宴。另外，由東太陽製酒帶來的香料酒品酩也別具一格，將紅烏龍、刺蔥、荖葉等融入各酒款中，激發出前所未有的絕妙滋味，其中由紅烏龍茶與桂花調製的茶酒更可從分次品飲的沖淡過程中，產生出不同層次的口感，十分引人入勝。

紅烏龍風味餐前菜—紅烏龍鮮蝦起士塔克。©臺東縣政府

東太陽製酒的香料酒，左到右分別為馬告酒、紅烏龍茶桂花、刺蔥酒及荖葉威士忌。©臺東縣政府

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臺東茶之旅：從逛茶、畫茶到懂茶

要想認識鹿野的茶，那親自走訪茶園再適合不過了。跟隨專業導覽，跨上電輔車繞行龍田茶園的田野小路，一路行經紅玉、金萱、武夷等各式茶種的茶園與臺劇《茶金》的拍攝地點，穿梭在縱谷地區的好山好水中，看透紅烏龍茶的誕生點滴，從中了解臺東的茶文化。在親身走讀後，還可來參加「茶染繪四季」的DIY課程，以紅烏龍、紅玉及東方美人三種茶色各異的茶湯為顏料，用畫筆在畫布上點壓出一幅幅屬於自己的曠世巨作，體驗一場與眾不同的「茶繪」。

專業導覽老師正仔細介紹茶園種種。©臺東縣政府

使用三色茶湯，一筆一筆點壓出自己的「茶畫」。©臺東縣政府

來到「女兒不懂茶」，這裡可享受到有如專業評鑑般的品茗體驗及茶園導覽，並蘊藏著職人級茶匠磨礪超過40年的製茶手藝，從手採茶葉開始，到經過乾燥、發酵、揉捻、精製及烘焙等繁複過程，讓紅烏龍茶演繹出除果香、花香、蜜香外，甚至帶有炭焙味等5種風味，使品茶時刻不僅口齒留香，也閒適優雅。

在稍稍輕攪後，更能看出茶湯的清澈光澤。©臺東縣政府

透過全新的體驗遊程，光臨臺東，走進鹿野，嗅聞著紅烏龍茶的清香，體驗在地原民的風土文化並品嚐特色料理，花上一壺茶、一頓飯、一趟旅程的時間，靜靜地沉浸在溫暖且宜人的東臺灣土壤上。

臺東特色體驗「原野香憩」遊程

第一天

11:30~17:30 卡那歲工作坊｜品嚐穀臼那哪手工酵母麵包、野菜採集、手作料理、認識原住民酒釀

18:00~21:00 饗嚮星空｜東太陽製酒—香料酒試飲、品嚐紅烏龍風味料理、星空導覽

21:00 鹿野民宿｜住宿

第二天

09:00~10:00 龍田茶園／茶改場｜以電輔車走訪田園風景

10:00~11:30 覺察／茶工作坊

煦樣｜茶染繪四季體驗課程

肯園-台東鬆學校｜香氣實驗室

12:00~13:00 前棟咖啡｜享用午餐

13:15~14:50女兒不懂茶｜認識紅烏龍茶及品茗

【原野香憩】舌尖上的臺東風土食旅(兩天一夜)

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【原野香憩】台東紅烏龍風味料理體驗

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【原野香憩】香憩實驗室

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