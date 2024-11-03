今年度最終場特展「島嶼原意—lubuw技憶」登場 探索原住民族文化聲音與智慧

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聯合新聞網／ Ciao潮旅

由台中市政府原住民族事務委員會策劃的「島嶼原意—lubuw技憶：泰雅族口簧琴田野調查成果特展」即(26)日起展出至11月30日，探索曾在日常生活中扮演重要角色的樂器口簧琴(泰雅族語稱「lubuw」)，帶領民眾進入泰雅族傳統文化的深處。市府原民會表示，展覽透過豐富的田野調查資料與口述歷史，將傳統樂器的製作技藝與文化內涵全方位呈現，是難得的文化饗宴。

市府原民會指出，泰雅族是台灣原住民族之一，其音樂與工藝在台灣文化中佔有重要地位，而口簧琴不僅是一件音樂工具，更是泰雅族情感表達、訊息傳遞的重要媒介。此次展出口簧琴的名稱、結構、種類及其演奏技巧，並深入探討這項樂器的製作過程，揭示如何從如桂竹、苧(ㄓㄨˋ)麻等天然材料中汲取靈感，將大自然的力量化為音符與音樂的智慧。

此次展覽邀請做為傳承口簧琴技藝的泰雅族青年Temu Yehan 楊振昇老師擔任展覽共同策展人，不僅展示製作過程，還從文化角度探討口簧琴如何在傳統與現代社會中找尋新定位。隨著時代變遷，這項傳統樂器的使用已漸趨沒落，但透過展覽，民眾將重新認識口簧琴的重要社會功能，並對其背後蘊含的文化與歷史有更深的理解。

市府原民會提到，這次展覽不僅是對泰雅族傳統文化的致敬，也為原住民族文化的傳承與復興提供全新視角，期望引發更廣泛的關注與討論，促進泰雅族及其他原住民族文化的永續發展，無論是音樂愛好者、文化研究者，還是對原住民族文化有興趣的朋友，都能從中找到靈感，共同守護這項珍貴的文化遺產。

今日立法委員伍麗華、市議員朱元宏、市府原民會主委楊馨怡、博屋瑪國小校長比令．亞布、Temu Yehan楊振昇老師、原民會族群委員司金武、李建明、周進德、張錦秀、陳舒芳均出席，教育局、國立中興大學原住民族學生資源中心及彰化縣原住民生活館皆也代表共襄盛舉。

臺中市原住民族文化館相關展覽訊息

展覽名稱：島嶼原意—lubuw技憶

展覽日期：即日起至11月30日止

開館時間：上午8時至下午5時（週一及國定假日休館）

展覽地點：臺中市大雅區仁愛路69號

入館方式：免費

Ciao潮旅

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