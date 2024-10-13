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Repetto浪漫進駐台南新光三越！法式芭蕾精品鞋履的優雅魅力

聯合新聞網／ Ciao潮旅

法式精品鞋履品牌 Repetto 10月正式進駐台南「新光三越台南新天地」，這次南台灣的新據點以摩登芭蕾風格為設計核心，營造出優雅浪漫的店鋪氛圍。Repetto以品牌源自法國的獨特芭蕾文化，結合傳承經典的製鞋工藝，再度展現優雅迷人的品牌魅力，本次進駐更是Repetto時隔六年再次入住南台灣，讓南部的消費者也能輕鬆演繹時下最流行的Balletcore風格，一同探索 Repetto 和芭蕾舞的文化。

Repetto法式芭蕾的夢幻店裝

Repetto在台南新光三越的新店裝設計，以仿巴黎歌劇院的大面積紅色帷幕、法式雕刻線板，以及使用芭蕾硬鞋作為展示架，完美演繹品牌的芭蕾精神和法國風情。同時，店內更展示品牌引以為傲的「Stitch-and-Return」縫製技術，讓顧客體驗傳統芭蕾舞與製鞋工藝的精湛美感。

Repetto台南新光三越店推薦單品：優雅與運動風的完美結合

Mini Duffle Bag

靈感來自舞者愛用的舞蹈包，精緻且輕便，輕鬆收納舞者的隨身物品，無論日常出行或舞蹈課都適合攜帶，增添優雅法式風情。

售價：NT$2,650

繫帶Logo鴨舌帽

將法式優雅融入現代設計，帽前品牌標誌精緻刺繡，搭配可綁帶的繫帶設計，無論休閒穿搭或戶外活動，都能展現時尚與品味。

售價：NT$3,650（單個）

Repetto L’Atelier VIP訂製鞋款服務

Repetto 的鞋款以手工製作為傲，不僅在巴黎歌劇院旁有Medard d’Excideuil工作室中製鞋工匠以傳統工藝製作鞋款，更有專屬訂製鞋款服務，而下半年度Repetto在新光三越 台南新天地開幕後，緊接著舉辦 Repetto L’Atelier VIP訂製鞋款服務，讓消費者在台灣也可以感受到來自法國的專業技藝。

Repetto 忠孝SOGO店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號3樓VIP室

活動日期：2024/10/14 – 2024/10/18

Repetto遠百信義A13

地址：台北市信義區松仁路58號2F VIP室

活動日期：2024/10/22 – 2024/10/24

Repetto台中大遠百POP UP

地址：台中市西屯區臺灣大道三段251號6樓VIP室（南棟）

活動日期：2024/10/29 – 2024/10/31

Repetto台南新光三越店

地址：台南市中西區西門路一段658號1樓

聯絡電話：0902-002-059

關於Repetto

Repetto的故事起源於法國巴黎歌劇院，創辦人 Rose Repetto 女士為芭蕾舞蹈家兒子製作一雙舒適的舞鞋，開創出獨特的「Stitch & Return」反縫製鞋技術，於1947年製作出第一雙芭蕾舞鞋。品牌最具代表性的鞋款，為 1956 年特別為女星碧姬芭杜 (Brigitte Bardot) 打造的紅色芭蕾舞鞋。Repetto如今已成為法式芭蕾鞋的代名詞，深受好萊塢名人喜愛，並以手工製作的精湛技藝在全球聞名。

Facebook： Repetto官方粉絲團

Instagram： Repetto官方Instagram

Ciao潮旅

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