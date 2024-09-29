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KappaBlokecore 風潮再起！Kappa 攜手味全龍打造街頭玩味

聯合新聞網／ Ciao潮旅

台灣棒球季即將邁入例行賽尾聲，場上的味全龍球員們全力拚搏，而場下獨特的「龍酷」精神展現獨樹的風采。今年義大利知名運動品牌Kappa跨進台灣職棒領域，攜手味全龍將街頭玩味帶入球場。Kappa「龍酷街頭」主題日形象，邀請王維中、張祐嘉、小映、張晴一起穿出街頭酷感，展現出不同的運動與街頭文化。

右起祐嘉、張晴、小映、維中重新詮釋球衣穿搭。
右起祐嘉、張晴、小映、維中重新詮釋球衣穿搭。

龍酷街頭 展現不同的球衣文化

運動和街頭一直有不可分的連結，時常可以看到許多運動單品的設計應用在流行文化領域，Throwback 風潮崛起更是把球衣變成一個特別的搭配單品。這次Kappa與味全龍合作推出限定球衣，結合品牌過往的潮流元素。邀請維中、祐嘉、小映、張晴重新詮釋，搭配不一樣的穿搭視覺，讓球衣不再僅限球場穿著，而是街頭文化的重要單品。

Kappa X味全龍限定商品

聯名短T與球衣胸前以味全龍經典 DRAGON 大Logo呈現，在以粉跳色系搭配品牌經典的直條紋球衣設計，跳脫出棒球衣傳統設計框架，將Blokecore風潮推向不同次元。

Kappa X 味全龍聯名球衣和短Tee火燙上市，可至味全龍天母主場商城、味全龍官方網站以及Kappa台灣官方網站做選購，詳細資訊或有任何問題都可至粉絲專頁詢問。

Kappa Taiwan Facebook：www.facebook.com/kappa.inTW

Kappa Taiwan Instagram：www.instagram.com/kappa_taiwan

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