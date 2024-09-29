「川雅」優雅演繹川菜 以Fine Dining重新詮釋傳統中菜

川菜，一直以來以歷史悠久的四川風味享有盛名，川雅，選擇用優雅的方式呈現「蓉派川菜」，打破台灣人對於「川菜只有辣」的刻板印象。隨著時代變遷，如何將這一道古老菜系與現代餐飲文化結合，是許多川菜餐廳與主廚面臨的挑戰。川雅在台灣首創川菜Fine Dining，中式餐點不再是傳統熱炒，而是從頭湯到甜點，每一道菜都精緻呈現，一口就能感受川菜的精髓。

嘉林餐旅集團旗下的中餐品牌「川雅」座落於微風南山46樓，川雅在口味上歷經了多月的調整，以青花椒溢滿唇齒的點點麻香取代四川主打的麻辣重鹹，更讓顧客驚豔及流連；除此之外，選址在微風南山46樓景觀餐廳，一覽台北市美景，近距離看著台北101的高聳壯闊，更有官家盛宴的用餐氛圍。

川雅位於微風南山46樓，能近距離看著台灣知名地標台北101。

優雅而不失川味的用餐環境

川雅的設計理念並非是以傳統川菜聯想到的紅色調，而是選擇了米色和橘色為主調。川雅表示，這樣的選擇是為了讓客人能在享用川菜的同時感受到舒適和從容。橘色的選用，則是對川菜中辣椒元素的呼應，但又不直接使用正紅色，因為川雅所追求的並非是大紅大辣，而是更細膩和優雅的風味體驗。川雅亦設有四間包廂，以川菜歷史城市為靈感，選用四川、重慶、成都古名《蜀》、《渝》、《錦》、《蓉》命名。

帶回正宗川菜口味 以Fine Dining創新呈現

川雅餐廳主廚王國政擁有超過30年的中餐資歷，他在接下川雅主廚一職後，特地前往四川成都考察並與當地團隊交流學習，更帶回川菜的靈魂「調和豆瓣醬」配方。在取經過程當中，看過各式樣的料理，將四川在地川菜，帶回台灣用精緻化的料理方式呈現。

川雅餐廳主廚王國政。

回到台灣後，主廚團隊未拘泥於川菜傳統的麻辣重鹹，而是根據台灣客人的口味做了適度的調整，以清鮮為基底，逐步加入麻辣元素，這樣的改變既保留了川菜經典，又迎合了當地市場的需求。王國政主廚表示，我們的Fine Dining強調整體概念，從菜色到服務、空間、體驗，我們希望客人能夠在這裡享受到川菜的七滋八味、精緻與獨特。同時，我們也希望告訴客人，中餐也可以像西餐一樣，每一道菜都能夠細膩而有序地呈現。

川雅特色的跳水泡菜餐車，一定要品嚐。

川雅經典菜色推薦

上：花椒乳鴿（以漢源花椒、青花椒等數十種香料製成滷水，再將屏東養殖10兩重的乳鴿浸泡至此秘製滷水中滷至入味，上脆皮糊風乾，取出後油淋，皮脆肉嫩，椒香味麻，細嚼甚有口感。）

中：龍蝦雪花雞淖（將雞胸肉與蛋白打成綿密的雲朵狀，再搭配龍蝦，帶來高級且富有創意的中式料理感受。）

下：怪味蜂巢脆腩（結合孜然、花生、芝麻等多種調味料，並搭配了特殊的炸制技術，創造出外酥內嫩、多層次口感的獨特體驗。）

清湯瓜燕色澤澄清、風味濃郁，伴有如燕窩質地般細緻絲條狀冬瓜與金華火腿茸，清爽、甘甜。©川雅

川雅餐廳擁有川菜傳統，更在主廚掌勺之下，將川菜以全新的形式呈現給台灣和來自世界各地的顧客，川雅更會在每一道菜上桌時，進行「說菜」，讓顧客在吃的同時，了解每一道菜背後文化故事，體驗一場關於川菜的文化之旅。

川雅

電話：（02）2722 0303

營業時間：午餐12:00～14:30、晚餐18:00～21:30

午間套餐：1,980元（per person，需加10%服務費）

套餐價格：川雅滋味，4,580 元 / 固定式套餐；川雅尋味套餐，3,580 元 / 可選擇式套餐（per person，需加10%服務費）

包廂低消：午間包廂 NT$25,000 起；晚間包廂 NT$35,000 起（需加10%服務費）

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山）

官方網站：https://www.chuan-ya.com/

訂位連結：https://inline.app/booking/chuan-ya/chuan-ya