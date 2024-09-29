環遊世界從學習英語開始！2位網紅Lily Chen、孫女「Speak」App提升英語溝通力

隨著全球化的國際交流，無論是在旅遊、職場還是日常生活中，英語都是不可或缺的軟實力，尤其是在旅遊時，英語不僅能幫助我們克服語言障礙，更能使我們在國際間自由溝通，開拓更多機會，也看見更多世界與感受旅行的樂趣。然而，許多華人在過程中會遇到一個共同學習痛點，缺乏口說練習環境，平常的學習環境中較少機會使用英語，因此口說能力難以提升。

隨著人工智慧語言學習平台「Speak」今年正式進入台灣，為用戶提供在地化在地化的中文介面與專屬的真人教學內容以及 AI 對話主題等，無需出門即可在App 上強化英文口說能力，Speak更邀請了兩位人氣KOL——孫女與Lily Chen親身體驗，在日常中輕鬆掌握英語。

APPStore下載：https://apps.apple.com/tw/app/speak-英文口說智慧學習/id1286609883

知名YouTuber孫女使用「Speak」App。

知名YouTuber孫女：隨時隨地 開口說就對了

知名YouTuber孫女經常以輕鬆幽默的方式帶領觀眾走訪台灣各地，從冷門景點到深入地方文化的街訪，她的影片總是充滿了親和力與人情味。在旅行與訪談過程中，掌握流利的英文能讓她的體驗更加豐富！

最近孫女分享了她使用「Speak」App學習英文的心得，雖然工作中不是總一直都需要用到英文，但當她遇到外國旅客或需要出國拍片時，英語的應用變得非常重要。孫女特別喜歡「Speak」App中的AI實境對話功能，透過這個功能，她可以模擬真實對話情境，無論是與外國旅客聊天，還是進行簡單的旅行英語對話練習，AI會根據她的回答進行即時糾正與建議，這樣的學習方式不僅輕鬆有趣，還讓她在不斷反覆練習中建立起強大的自信心，面對實際的英語對話情境時更加自然流暢。

知名YouTuber孫女使用「Speak」App

孫女街訪與旅遊的影片充滿了人與人之間的互動，深入探索地方文化特色，她表示，若能在這樣的過程中靈活運用英文，無論是向外國旅客介紹台灣特色，還是與國際觀眾分享旅遊經驗，都是讓旅行變得更有趣、更豐富的方式。「Speak」App不僅幫助她提升了口說能力，也讓她能更加自如地與國際觀眾互動，拓展自己的影響力。

孫女認為，在台灣學習英語的一大困難是缺乏開口的機會，久了會讓口說能力退化，有了Speak，能隨時與AI練習，像有個英文家教隨call隨到！孫女也鼓勵粉絲們別害怕犯錯，多多練習，AI不僅能作為學習的輔助工具，還能成為語言學習過程中的好夥伴，「開口說就對了！讓AI陪你聊天，學習英文也可以很輕鬆有趣！」

知名英語教學KOL Lily Chen：用英語自信表達

Lily Chen表示，即使 AI 翻譯工具越來越厲害，學英文的重要性反而越來越大，尤其是口說能力。英文說得好，不僅讓我們在職場上如魚得水，還能在朋友圈裡建立更真誠、更深厚的連結，這是AI無法替代的。

知名英語教學KOL Lily Chen。

Lily分享學習英文的心得，口說是語言學習中最直接且最具挑戰的一環，但也是最有成就感的，在台灣許多人因為沒有足夠的練習機會，常常不敢開口說英文，而Speak的AI對話功能透過生活化的情境模擬，讓她無論是與AI聊週末計劃還是討論職場挑戰，都能輕鬆流暢地進行對話，Speak有許多特別的情境組合搭配，讓學習過程超好玩，最重要的是，與AI練習的過程中沒有壓力，這是很多人學英文時最需要的。

Lily進一步強調了學習英文的3大關鍵：跟讀練習、建立自信心、實境練習。

她認為，在使用「Speak」 的時候，不僅能讓人反覆練習單字與句子，更提供了一個安心無壓的語言環境，讓學習者在任何時刻都能隨意與AI對話，逐步提升流暢度，不僅能提升職場競爭力，還能帶來意想不到的機會或浪漫邂逅，更推薦粉絲Speak的4大亮點功能。

Speak英文學習App亮點1：客製化的學習體驗

Speak不僅是與AI聊天，這款App會根據你的口說表現給出即時回饋。每當使用者說錯句子或是使用不夠恰當的詞彙，AI會立刻標記出來，並提供修改建議，讓使用者能當下立即修正錯誤，就像有個貼身英文家教老師一樣。

Speak英文學習App亮點2：沉浸式的情境對話

Speak 提供了多樣化的情境對話練習，比如說「和朋友討論：你週末想幹嘛？」這種生活場景。這些對話情境能讓你在真實的語境中練習，提升口說的自然流暢度。而且，每個情境都有明確的任務目標，確保你在完成對話後真正掌握了核心表達方式，不會讓對話沒有方向、無窮無盡。

Speak英文學習App亮點3：無壓力的實境練習

很多人在練習口說時會因為擔心出錯而感到緊張，但使用 Speak 的時候，這些壓力完全不存在！你可以隨時隨地打開App與AI進行對話，無需擔心任何人的眼光。（你說什麼，Speak 都不會笑你！）

Speak英文學習App亮點4：在地化的學習內容

雖然Speak是美國發跡的App，但台灣的在地化做得非常到位，「呷漢堡」、「買貴鬆鬆的衣服」、「聚餐嗨起來」，這些單元名稱都好親切！

Lily Chen使用「Speak」App推薦各種台灣在地化的單元主題。（Lily Chen提供）

Speak AI 英文口說學習App 隨時隨地開口說英語

人工智慧（AI）正在改變我們生活的每一個角落，連語言學習也不例外，隨著全球學習需求飆升，Speak 運用 AI 為英文口說所設計的專屬學習法，為學習者提供了一個全方位的學習體驗，從影音教學到AI實境對話，讓學習過程變得更為生動且有趣，反覆練習，讓學習者能不斷強化常用詞彙與句型，並在AI的糾正與調整下，逐步建立自信與流暢度。

Speak 希望從語言學習開始，重新定義學習任何事物的的方式。作為AI 語言家教的角色，也得到了 OpenAI 創業基金的投資，在全球深獲使用者喜愛，目前也正持續投入研發強化語音辨識的AI模型、加速拓展全球版圖，為來無論是學生、職場人士，還是想與國際接軌的人，都能在Speak找到適合自己的學習方式，隨時隨地開口說英語，踏上全球交流的第一步。

掌握英語，不僅是打開世界之門的鑰匙，更是國際旅遊時增強自信的重要工具，透過「Speak」英語口說智慧學習App，我們可以輕鬆克服傳統學習過程中的痛點，隨時隨地提升口說能力，讓每一次的國際旅行都充滿自信與樂趣，無論是職場人士還是熱愛旅行的你，都可以擁有英語流利交流的新旅程，輕鬆連接全球。