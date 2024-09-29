藝奇「旬の精神」精緻日料品嚐秋日豐收與暖陽 鮭魚與和牛 300度極炙鮮美 滿口秋食鮮香

在日本文化中，「當旬」深具意義，旬（Shun）描述了食材在季節中的最佳狀態，更是代表著人應與自然和諧相處，尊重食材本身的天然風味及時節，展現日本文化對季節性食材的重視與喜愛。王品旗下日料品牌「藝奇 和牛岩板燒日本料理」秉持這樣的理念，一年四季精選當旬食材，無論在口感、鮮度還是營養價值上都達到最完美的程度，感受到食材最純粹的美味，還能體會四季更迭帶來的自然之美。

每一道料理與季節契合 用最鮮美的食材對自然深刻讚美

秋日由秋鮭點醒味蕾

與日本的飲食文化深度連結，在這個秋天，推出了「秋季鮭魚限定套餐」，鮭魚在秋天的日本料理中佔有重要地位，尤其是「秋鮭」，這時的鮭魚肉質更加豐滿，風味更加濃郁，鮭魚的鮮味彷彿也吸收了秋日陽光的溫暖。日本人會以多種方式烹調鮭魚，例如生魚片（刺身）、鹽烤（塩焼き）等，鮭魚不僅是秋天的美味代表，更是日本魚食文化的核心部分之一，反映了日本人對季節性食材的尊重​。

先付「燻鮭魚番茄佐優格醬」，以鮭魚為主角的先付料理，藝奇精選了當季鮮美的鮭魚與番茄，搭配主廚特調的優格醬汁，清爽香甜的口感讓人食欲大開，相當受歡迎，雪白的外表下，包覆通紅的番茄與鮭魚，成為開啟這場日式盛宴的完美前奏。

先付，燻鮭魚番茄佐優格醬

在秋季藝奇選用了當季最新鮮的現流魚肉，每一片魚肉、每一種時令海鮮，一口口都充滿了海洋的氣息，魚肉新鮮彈牙在舌尖上，品嚐最鮮美的秋日滋味。

刺身，今が旬の鮪魚刺身盛宴

鮭魚料理的多層次美味

本次的主菜為「鹽麴鮭魚佐煙燻乳酪」細膩地運用了日本傳統的鹽麴醃製技法，將鮭魚的鮮美完美鎖住。鮭魚經過輕柔烹調，保留了魚肉的嫩滑口感，每一口都充滿鹽麴的豐富風味。令人驚喜的是，這道料理選擇在鮭魚皮上做變化的獨特巧思，先以低溫烘乾，再酥炸呈現出酥脆口感，經典的日式做法，配上香甜金栗子和清脆小黃瓜，更提出了鮭魚的鮮味。搭配的煙燻乳酪醬則是主廚的點睛之筆，乳酪的濃郁與鹹鮮的鮭魚卵、金桔的酸甜相互交融，創造出層次豐富的味覺體驗。

季節強肴，鹽麴鮭魚佐煙燻乳酪。

「藜麥鮭魚親子釜飯」採用在地食材彰化馥米，米色通透如玉，散發幽然清香，紅藜麥的脆口，鮮嫩鮭魚與晶瑩剔透的鮭魚卵，每一口都能吃到層次豐富的香氣與鮮美。蔥花隨意點綴清香，純粹的日式風味料理，每一口都更顯層次與新奇。

季節食事，「藜麥鮭魚親子釜飯」

匠心獻上絕品美饌 極上和牛色香味滿

藝奇在2024年帶給消費者「和牛匠心，旬鮮演繹」的用餐體驗，和牛在日本被視為最高品質的肉類，尤其是在秋季，和牛肉因為其細膩的油花，成為高級料理的首選，常被用於炙燒或搭配秋季蔬菜，同時象徵著日本對精緻美食的極致追求。

極上套餐「旨の極上和牛盛合」

和牛作為日本料理中的珍饌，藝奇運用火山岩板以300度高溫特性，鎖住了和牛的柔嫩與鮮美，每一片在高溫下岩烤時，散發出誘人的香氣，讓人未食先醉，是視覺與味覺的雙重饗宴。

極上強肴「旨の極上和牛盛合」

藝奇堅持「旬の精神」，讓每一道料理皆當旬。

藝奇對日式料理的深刻理解與匠心精神，無論是鹽麴鮭魚的細膩口感，還是火山岩板上的和牛香氣，在這片秋日暖陽中，都能充分感受藝奇對顧客的盛情款待及細緻尊寵。

Ciao 潮旅好友限定加碼贈軟殼蟹

「Ciao潮旅好友秋祭り加碼活動－食慾の秋」，於2024年9月18日至2024年10月31日止，憑本頁畫面消費2客套餐，即贈「酥炸軟殼蟹」乙份（市價250元+10%）

「藝奇和牛岩板燒日本料理」秋季鮭魚限定套餐

販售時間：2024年9月19日至2024年11月30日

售價：980元＋10%

地址：全台藝奇門市（藝奇台北敦化北店不適用）。

官方網站：https://www.ikki.com.tw/store.php