六福村「墓碑鎮」驚悚再升級！人偶墳場帶你體驗最終極恐懼

六福村遊樂園將化身為台灣最具震撼力的恐怖主題樂園！吸引成千上萬的遊客前來體驗萬聖節的驚悚氛圍。六福村「墓碑鎮」以美國大西部區為背景打造，今年活動再升級，以「人偶墳場」為主題，將小時候拋棄娃娃的陰影轉化為前所未有的恐怖冒險。

六福村墓碑鎮的驚悚世界 白天的搞怪與夜晚的壓抑

「墓碑鎮」活動每年從9月至11月期間舉行，涵蓋日間和夜間兩大遊行演出。白天，「惡靈大道」成為惡鬼們的遊樂場，鬼娃Renee率領著她的惡鬼隊伍在此搞怪、捉弄遊客，這個活動以其獨特的故事情節和舞台效果著稱​。隨著夜幕低垂，整個墓碑鎮陷入一片陰森壓抑的氛圍。夜間遊行以燈光、音效和煙霧效果，讓遊客沉浸在前所未有的恐怖世界中，給予遊客前所未有的沉浸式恐怖體驗​。

©六福村

「墓碑鎮」還設有多處恐怖體驗區，每年都會推出新的主題吸引勇敢的遊客挑戰。今年的「人偶墳場」將人們童年對人偶的恐懼發揮到極致，結合聲光效果和驚悚劇情，讓每位踏入的遊客心跳加速，甚至可能在驚悚的氛圍中失去方向。此外，去年的「百年骨宅」互動式鬼屋更是大受好評，今年將再次推出，遊客在陰森詭譎的環境中解謎，體驗前所未有的緊張感，保證將踏入的遊客嚇到心跳漏拍。

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「折骨人偶」表演與「惡靈餐廳」

今年六福村特別邀請了美國達人秀團隊，打造驚悚「折骨人偶」演出，這些表演結合了高難度的肢體表現和驚悚的服裝設計，絕對是今年墓碑鎮活動的亮點之一。此外，年年席次都秒殺的「惡靈餐廳」再次登場，結合用餐及開放式舞台的牛排館，搖身一變成為了受到詛咒的恐怖餐館。除了期間限定的特製主題餐點外，最吸引人的莫過於惡靈餐廳獨有的開放式舞台劇演出，鬼怪角色在穿梭在您的餐桌旁、椅子後，讓您在用餐的同時能身歷其境地感受演出帶來的震撼。

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關西六福莊生態渡假旅館 沉浸式主題住宿專案

為了讓遊客更深入地體驗萬聖節的恐怖氛圍，在於六福村旁的「關西六福莊生態渡假旅館」推出了墓碑鎮主題住宿專案。這個專案包括住宿以及遊樂園門票，更有特色餐飲，讓遊客能完全沉浸在墓碑鎮的驚悚世界中，享受一個獨一無二的萬聖節假期。

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六福村的「墓碑鎮」已成為台灣萬聖節的代表性活動，不僅是驚悚氛圍的極致體現，更是一場融合了冒險、創意與娛樂的節慶盛典。

六福村

官方網站：https://www.leofoovillage.com.tw/

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝 60 號