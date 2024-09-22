信義區新地標！Vivienne Westwood幸運草綠土星珠寶盒快閃店開幕

英國時尚先驅Vivienne Westwood，9月16日正式在台北新光三越A8開幕，打造全球首家以幸運草綠和黃色Vivienne Westwood 土星為主題的快閃店，透過叛逆顯眼的獨特風格，置身於內就彷彿身處於一個精緻的珠寶盒。本次POP-UP快閃店進駐，特別把 Vivienne Westwood Café 一同帶進台北新光三越A8 1F，精緻亮眼的土星雞蛋糕以及精品奶茶SOMA合作茶飲，打造台北最新時尚潮流下午茶。除此之外，期間限定快閃店更有AW24最新花紋獨家商品，以及婁峻碩同款的坦桑石黑紫土星配飾。

Vivienne Westwood POP-UP快閃店於9月16日正式於台北新光三越A8 1F開幕，延續品牌一貫叛逆不羈的精神，本次快閃店將陳設打造如品牌標誌性的珠寶盒，巧妙地將Vivienne Westwood的經典元素融入店鋪裝潢中。店內裝潢空間不僅讓AW24的花紋與商品巧妙結合，更將現代摩登的時尚風格注入其中，創造出一個既叛逆華麗又現代簡約的獨特空間。

快閃店的設計融合了Vivienne Westwood 2024年秋冬系列的靈感起源 《少年維特的煩惱》，將原本冷冽的太空元素轉化為柔和的色彩，以生機盎然的森林色調以及如秋日陽光般閃爍的土星標誌，打造出浪漫主義的景象，更是全球首間以該花紋作為主題的快閃店。

婁峻碩的第一個精品！Vivienne Westwood 打造你無可替代的叛逆風格

本次A8開幕也特別邀請婁峻碩為Vivienne Westwood站台，他也提到過去學生時期就很喜歡Vivienne Westwood，婁峻碩說：「一開始是因為Vivienne Westwood與音樂的理念，深深吸引我的注意，也影響往後我在表演上的穿搭，經常使用Vivienne Westwood的飾品，讓整體造型看起來更前衛帥氣。」，也透漏四年前，第一次接觸到Vivienne Westwood是因為朋友送了一付耳環，當時就天天配帶著，直到有一次去玩水，不小心搞丟，當下滿難過的，但今天出現在Vivienne Westwood活動的現場，真的蠻開心的，也推薦給熱愛時尚龐克的你，如果想購入人生的第一個精品品牌，Vivienne Westwood 的設計多樣化，不管是簡約還是華麗風格，都能找到合適的單品，是送禮的絕佳選擇。

Vivienne Westwood Cafe +SOMA 限定下午茶套組

Vivienne Westwood在進駐台北新光三越A8 1F時再次展現其創新精神，與台灣頂級手搖茶飲品牌SOMA攜手合作，為台北帶來一場視覺與味蕾的雙重盛宴。台北新光三越A8 限定下午茶套組完美融合了時尚設計與精緻美食，其中包括SOMA經典的原味茶歐蕾或高山菁茶歐蕾。搭配上Vivienne Westwood品牌標誌性的土星雞蛋糕，將經典土星 logo巧妙融入台灣傳統點心中，創造出獨特的視覺效果和令人懷念的口感。配合此次合作Vivienne Westwood也推出了全新的外帶提袋，以經典的土星LOGO為靈感，製作出既實用又彰顯品牌獨特設計美學的，讓所有的來探店的朋友都能拍出美美的照片。限定下午茶套組將在Vivienne Westwood Café 9/16(一)起限時供應至11/3 (日)。

Vivienne Westwood 2024秋冬系列來自《少年維特的煩惱》

2024秋冬系列的設計起源將Vivienne Westwood本人對文學的喜愛融入於設計中，將《少年維特的煩惱》中出現的田園景色及內心糾結呈現於商品上，以多樣的印花、復刻的包款及融合帝國與浪漫主義的設計勾勒出一件件細膩又充滿設計巧思的全新作品。

Vivienne Westwood Ｍayfair坦桑石黑紫系列

Ｍayfair是Vivienne Westwood 經典的配飾系列之一，在秋冬系列特別推出了坦桑石黑紫系列將闇黑的土星綴上帶有紫色光芒的水晶，讓配飾在酷黑中透露出一絲魅惑的氛圍。

Ｍayfair坦桑石黑紫系列耳環 NT$6,300、手鍊NT$6,500、項鍊NT$6,800

Vivienne Westwood ISEMENE 水晶土星系列

將品牌標誌性的土星元素與精緻水晶完美融合。以銀色或金色金屬打造出優雅的土星輪廓，中心鑲嵌浪漫水晶寶石，散發柔美光芒。獨特的設計既彰顯品牌叛逆前衛的精神，又不失細膩優雅。

ISEMENE系列手環 NT8,700、ISEMENE粉晶耳環NT9,100、ISEMENE 金色戒指 NT8,600

Vivienne Westwood秋冬全新糖果拼接花紋！繽紛可愛

本季最新糖果拼接花紋將品牌少見的童趣及玩心展現得淋漓盡致，斑斕的色彩替秋冬系列綴飾上全新的風格，經典的Yasmine、Chelsea、Daisy、Granny包款都融入糖果拼接花紋，以延續經典包型設計為前提，替所有包款注入全新的風格！

Vivienne Westwood 台北新光三越A8快閃店

地址：台北市信義區松高路12號1F(南大門出口)

電話：0902-029-729

官方網站：https://www.viviennewestwood.com/主页/

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