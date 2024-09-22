「世界音樂節＠臺灣」2024號樂章 聆聽世界、暢遊市集

邁入第8屆的「世界音樂節＠臺灣」，將於今年10月11日至13日在臺北流行音樂中心產業區內（戶外表演空間、Livehouse D與 Legacy TERA）盛大登場，集結了含括乱彈阿翔、生祥樂隊、Minyo Crusaders、Namgar 等 26 組國內外演出者輪番上陣，更有多個「世界音樂節＠臺灣」限定的共創節目一同呈現。特別的是，現場還會有「地球市集」囊括 70 組滿溢各國風情的品牌，不只讓雙耳縈繞悠揚樂曲聲，更使人不需出國也可來一趟最道地的異國文化巡禮。

來自世界不同曲風的感官共振

今年世界音樂節的演出陣容仍維持「打造與世界音樂接軌的最短途徑」之核心理念，廣邀世界各國在頂級國際音樂節備受好評的音樂人。其中包含來自布里亞特共和國，在世界音樂版圖占據重要地位的民謠樂團 「Namgar」，以及融合非洲音樂、爵士樂、拉丁樂等多變曲風，展現新日本民謠風味的 「Minyo Crusaders」，還有以戲劇風格融合韓國國樂，逐步走上世界舞台的「 The Tune」。其他更有來自荷蘭、義大利、馬來西亞等多國的演出嘉賓，共同帶來嘉年華般的多元音樂饗宴。

而除了坐擁豐富的海外卡司，世界音樂節也力求將台灣音樂帶進國際的視野中，因此在國內演出陣容上端出引入亞熱帶節奏，並曾入圍金曲、金音最佳新人獎的唱作歌手雷擎，以及用客語新民謠譜寫社會風貌的生祥樂隊等演出者，希望讓世界看見屬於台灣的五線譜。特別的是，本次世界音樂節還將帶來獨家的「共製節目」，獻上由三金歌者乱彈阿翔與跨域創作團體异境樂團共同上陣的「淬煉寶島」；另外The Tune、漂流出口及Namgar 3個組合也將共同呈現跨越種族藩籬的「女力之聲」，交融出美妙的聆聽體感。

日本最活躍的世界音樂代表 Minyo Crusaders。

來自布里亞特的民謠樂團 Namgar。

以《Dive & Give》專輯入圍金曲、金音最佳新人獎的唱作歌手雷擎。

金曲歌王乱彈阿翔將在「共製節目」演出。

將與乱彈阿翔共演的跨域創作團體异境樂團。

囊括各國餐飲、手工藝術的市集遊逛體驗

但若以為這只是場音樂活動，絕對是大錯特錯！因為不只是有音樂，「2024世界音樂節＠臺灣」也將同步舉辦擁有滿滿異國情調的「地球村風格市集」。在餐飲方面，從台灣在地的原住民精釀，到諸如地中海料理、北非美食、純蔬與清真美食等，市集內可說是處處飄香，各種口味的佳餚美饌將盡力滿足每個人的味蕾。

既然吃飽喝足了，就來好好逛逛吧。散步於市集中，遊客可以瞧見來自尼泊爾的手作飾品、非洲居家生活選物、緬泰婦女織品、俄羅斯傳統工藝娃娃，而轉個頭又有台灣的原民潮流風格設計、別緻的印度HENNA人體彩繪等，這充滿異國特色的市集遊逛體驗，讓人逛完一圈就彷彿環遊世界一般。此外，現場也開設了親子同樂鼓圈體驗、日本傳統樂器體驗等各式音樂體驗工作坊，歡迎著所有初學者入門體驗，如果你恰巧有些音樂底子，更可以跟著現場品牌即興演出，載歌載舞好不快樂！

活動現場將有充滿異國攤商的「地球村風格市集」。

「世界音樂節媒合會」增添的音樂節亮點

值得一提的是，近年陸續促成多項合作、推動產業前進的「世界音樂節媒合會」，也是本次活動的一大亮點。在今年的世界音樂節上，將有從35個國家共169組的報名團隊中，脫穎而出的16組國內外藝人登台，並與18組國際音樂經理人、策展人與媒體進行交流媒合。獲選名單包含「金曲最佳演唱組合」尋人啟事，以及同樣曾拿下金曲獎盃，來自台東的海味搖滾組合漂流出口，還有在《聲林之王2》榮獲季軍的實力唱將「吱吱」郭芝吟，帶來最精彩的「聽覺成癮體驗」。

散播樂種 發揚樂中的國際音樂盛典

「世界音樂節@臺灣」作為臺灣最大的世界音樂戶外慶典，至今共創造超過 20萬人次參與，品牌延續著 2023 年以 Showcase 模式帶來全新感官體驗，已成功締造多項國際音樂合作的豐碩成果，而今年世界音樂節也將繼續成為匯聚、豐沛世界樂種的全方位音樂大典，以「你的音樂成癮體驗！Groove To Your Addiction」為年度主題，讓「聽了就懂，聽了就上癮」的核心理念貫穿整個音樂節，無論是樂迷、藝文迷、愛好地球文化者或親子家庭，皆竭誠邀請所有人一同參與這場始於腳下土地、承載世界文化的藝術盛宴。

2024世界音樂節＠臺灣

舉辦時間：2024/10/11(五) – 10/13(日)

票價：全面預售票 8 折（優惠至 10 月 10 日）

地點：臺北流行音樂中心產業區內（戶外表演空間、Livehouse D與 Legacy TERA）

官方網站：https://wmftaiwan.com/

購票連結：https://www.klook.com/zh-TW/activity/60238-world-music-festival-taiwan/