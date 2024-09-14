台中市原民文化館「文化之軌」特展開展 詮釋「原住民族正名」意義

台中市原住民族事務委員會今(7)日在原住民族文化館辦舉辦「島嶼原意 文化之軌」特展開展茶會，此次展覽即日起至10月13日，以立體藝術品與媒體影像作品進行展出，以不同藝術形式詮釋及闡述「原住民族正名」的意義，同時呈現當代藝術與傳統文化的深度對話。台中市政府原民會表示，原住民族文化館不僅以推廣及發揚原住民族文化為任務，更希望成為原住民青年藝術家創作及發表的重要平台。

市府原民會指出，此次展覽展出阿美族導演黃巧玲執導的《我的名字》，該片榮獲評審團獎，以阿美族傳說中的半神半人Sawmah為主軸，細膩描繪名字與文化認同之間的張力，透過優美畫面與巧妙節奏，探討名字承載的重量與原住民族在正名後面臨的文化現狀；另也展出全偉義導演的《活出文化》，該片榮獲最佳影片獎，聚焦南投卡里部鞍部落與明德部落青年，深入探討織布、鞣皮、小米等傳統工藝的傳承，展現當代原民青年面對文化傳承的挑戰與態度。

為進一步深化展覽主題，原文館特別展出台中在地原住民藝術家阮原閩大型藝術品《Ririh：昔在今在》，並與兩部影片進行深刻對話，該作品靈感來自賽德克族傳統神話故事繡眼畫眉鳥Sisin的傳說，作品主題為「生命的圓」，以傳統織布機上的相連布匹象徵生命旅程中的禍福相依，描繪歷史中的世代交替以及當代與傳統之間的無限輪迴，表達傳統與當代之間的微妙關係，展現出隨著時間推移而交錯相依的精神意義。

市府原民會表示，「島嶼原意 文化之軌」特展將阿美族、賽德克族、布農族及鄒族等四大原住民族的文化精髓呈現於觀眾面前，透過影片、實體展品及當代藝術的融合，捕捉原住民族文化的動態與多元性，影片不僅展示傳統工藝與儀式，也反映出族群在現代社會中的身份認同和文化延續的挑戰；懸掛於特展廳中的實體展品更賦予傳統文化「浮動感」，象徵著其靈活與變動的本質，呼應了文化傳承中流動性的議題。

此外，特展透過沉浸式的體驗方式，鼓勵觀眾親身感受原住民族生活中的「名字」和「文化」所承載的歷史意涵和當代意義。無論是傳統的故事、祖先的智慧，還是當代原住民的自我探索，每一件作品都像是一道文化軌跡，引導觀眾穿越時間與空間，從歷史的足跡中重新審視文化在現代社會中的定位與價值。

市府原民會提到，希望透過特展引發觀眾對原住民族文化的珍視與保護意識，並讓更多人瞭解文化正名背後的深層意義，帶領民眾透過作品與故事重新認識台灣原住民族的文化軌跡，從而更加尊重與珍愛這片土地上多樣而珍貴的文化遺產。

今日活動除原民會主委楊馨怡，包括市議員朱元宏及吳建德代表、原民會族群委員張錦秀、陳舒芳、李建明、張薰雅、導演全偉義Biung Soqluman、藝術家阮原閩 Siyat Moses、司堯Ciang Ispalidav Sunkilan、伊比•南卡芙蘭Ibi Nangavulan及全慈豪Nieqo Soqluman皆共襄盛舉。