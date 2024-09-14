全民運動在屏東 運動觀光散發城市光芒

「騎行半島山海、跑過層巒疊嶂，潛入水下遼闊、探尋城市風光」，在屏東，人人皆能以運動盡情遊逛。「2024全民運動會」將在屏東盛大舉辦，因此屏東縣政府為了藉此讓更多人認識屏東，特將運動結合觀光元素，規劃了「好運動起來」、「4大運動遊程體驗」等豐富活動內容，期待讓世人藉由健康運動，多留一天親身探索屏東這座城市的精采美好。

讓全民動起來 運動觀光大使展現活力

近年來積極培育體育人才的屏東縣政府，為宣傳2024全民運動會在屏東，自今年初便開始進行「好運動起來」系列活動，從有氧舞蹈、單車、寶寶叢林探險到健走等，每個月都帶來不一樣的運動項目。值得一提的是，今年縣府特別邀請小飛人「林志成」、體操精靈「林宜蓁」、黃金左腳「黃玉霖」及溜冰金星「李孟竹」4位屏東縣內運動好手擔任運動觀光形象大使，組成運動觀光大使團，為本屆賽事活動與運動觀光遊程行銷宣傳，希望藉由他們的熱情及專業，大大提升民眾對於健康運動及全民運動會的關注。

4大特色運動遊程 上山下海悠活身心

此次活動的4大特色運動遊程包括結合了原民主題的「山巒野跑」，跑者在賽事前一天可以參加山林探索活動，體驗狩獵文化、學習箭術射擊及基礎山訓，並嘗試製作獵人陷阱和排灣族花環，隔日則在來義鄉的山巒間野跑奔馳，盡覽山川秀麗及享受自我挑戰的樂趣；「海洋運動」會從東港橫渡到小琉球，帶參加者體驗如獨木舟、SUP立槳、浮潛等多樣水上活動，享受其中的刺激樂趣，並順道了解東港迎王的歷史與文化信仰，以及漫步老街的舊時風情、大啖尚青的海鮮代客料理，一睹屏東漁村的獨特魅力。

「城市定向」是智力與體力的雙重挑戰，透過指南針與地圖到達指定地點，以雙腳馳騁於城市各處進行闖關遊戲，最快完成的選手將有機會獲得豐富的獎金及獎品，歇息一晚後隔日再前往屏菸1936文化基地及勝利星村創意生活園區的一日遊行程；「半島騎跡」則是一趟恆春半島百Ｋ的單車慢旅，從第一天的岸潛體驗、私房無菜單料理，到第二天在自行車上近賞海岸線的綿延壯闊和鄉村的純真樸實，著實令人心曠神怡。

「山巒野跑」遊程中包含了原民主題的各式活動，令人大開眼界。©屏東縣政府

遊程中可參與日常生活中較少接觸的原民風土文化，如學習舞蹈等。©屏東縣政府

「海洋運動」遊程讓遊客能在大鵬灣體驗水上運動的驚險刺激。©屏東縣政府

在「海洋運動」遊程中實際走訪東港魚市場，感受當地漁獲的新鮮。©屏東縣政府

「海洋運動」遊程的鱈魚香絲DIY體驗，自己做自己嚐，有吃又有玩。©屏東縣政府

屏東處處有驚喜 比賽抽獎藏好禮

本屆全民運動會賽事共有33個競賽項目，是史上競賽項目最多的一屆，而為響應此次運動盛事，屏東縣內的在地商家也與全民運動會合作，民眾只要到合作店家消費，即可至「月月抽好禮」官網登錄發票或收據參加抽獎，有機會抽中Apple Watch、GoPro全方位運動攝影機、運動體驗券、屏東金鑰獎認證住宿券及知名餐廳餐券等好禮。此外，全民運動會也邀請全民化身攝影大師，於即日起至10月31日期間，無論是正式競賽項目、主題活動賽事及遊程，或是單純到屏東旅遊觀光皆可，朝山巒野跑、海洋運動、落山風起、城市定向4大主題之一為方向，用鏡頭記錄下精彩畫面並剪輯成30秒至3分鐘內的短片，即可投稿到獎項總價值15萬元的「4D神攝手短片徵件攝影競賽」，得獎影片更將於屏東縣政府各大影音平台露出，還有機會成為屏東縣運動觀光的宣傳影片喔！

現在，趁著風光正好，不妨即刻啟程，一腳踏進南台灣的熱情好客，一頭栽進恆春半島的絢爛明媚，無論選手或一般民眾，隨著全民運動會的腳步，一同持續於運動，一起悠遊在屏東。

2024全民運動會在屏東

活動詳情：https://contest.bhuntr.com/tw/aflyacsgokbdq5273w/home/