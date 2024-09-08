2024中秋禮盒推薦／南部伴手禮必吃！「小真實mini烘焙」進軍伴手禮市場 「極致蛋黃酥禮盒」全新登場

高雄排隊名店「真實吐司」於2024年推出的年輕品牌「小真實mini烘焙」再度挑戰味蕾，這次將目光轉向伴手禮市場，推出全新「2024中秋限定極致蛋黃酥禮盒」，掀起搶購熱潮！真實吐司以首創包餡生吐司成南部必買伴手禮，深受親子、家庭及樂齡族群的喜愛，這次小真實mini烘焙首次進軍伴手禮市場，讓忠實顧客們迫不及待地紛紛預訂，因為品牌選用最優質的食材，做好每一款產品，尚未正式上架就收到破3位數訂單。

「小真實mini烘焙」2024中秋限定極致蛋黃酥禮盒。©小真實mini烘焙提供

「小真實mini烘焙」品牌創辦人於4年前創立「真實吐司」首度推出包餡生吐司，當時市場上主流生吐司大多都是白吐司，品牌巧妙地將台灣傳統記憶中的奶酥抹醬等內餡融入吐司中，讓產品更具趣味性，不僅如此，所有餡料皆是出自創辦人親手調配研發手工製作，均不含人工添加物，在繁忙的早晨也能方便、快速且輕鬆享受健康美味的早餐。品牌創辦人表示，這一創新靈感源自於對家庭和生活的忙碌靈感，將奶酥、草莓等內餡融入生吐司中，帶來了更方便、有創意的早餐選擇，善解人意的初衷也是包餡生吐司與生奶包爆紅的關鍵。

小真實mini烘焙 ©小真實mini烘焙提供

其中，全年熱賣的經典奶酥生吐司是一大亮點，奶酥內餡香甜適中，奶香濃郁，但不會過於甜膩，讓每一口都充滿幸福感，而嘉義門市限定的「老奶奶檸檬生吐司」則以濃郁的檸檬香氣結合柔軟細膩彷彿蛋糕般的生吐司質地，酸甜交織的綿密口感讓人一試成主顧。另一款在地特色的「金萱香橙茶奶酥生吐司」更是將金萱茶研磨成茶粉，再手工製成金萱茶奶酥，茶味濃厚，搭配橙皮香氣的吐司體，一口咬下淡雅橙香與金萱茶香巧妙結合，是最受歡迎的伴手禮生吐司之一。此外，品牌還推出了如「紅豆奶酥生吐司」這樣的特殊口味，紅豆餡料帶有顆粒感，與吐司的柔軟口感，吃起來不僅甜而不膩，還多了一份綿密的豆香。2023年以好拿方便的全新生奶包系列，「草莓SUSU生奶包」和「芋泥煉乳生奶包」，更是早晨的最佳選擇，柔軟濕潤的口感，搭配豐富的內餡，讓早餐變得既簡單又美味。

嘉義門市限定「老奶奶檸檬生吐司」。©小真實mini烘焙提供

「真實吐司」以真材實料的品牌經營理念受到市場熱烈回應，平均每位顧客會購買2顆以上的生吐司，曾經在百貨活動，單月營業額破百萬，這也讓品牌創辦人堅定真材實料的品牌經營方針，全新推出的「小真實mini烘焙」，除了秉持品牌初衷，朝向多元化的產品提供服務年輕單身及小家庭的目標邁進。

生奶包系列。©小真實mini烘焙提供

這次進軍伴手禮市場，「小真實mini烘焙」推出重量高達80g的蛋黃酥，酥皮輕薄而酥脆，入口即化，選用來自屏東的優質鹹蛋黃，鹹甜之間拿捏得恰到好處，搭配品牌自家研發的獨特酥皮，酥脆與濕潤的雙重口感在舌尖上交織，小真實在製作這款蛋黃酥時，注重食材的天然和健康，選用的都是當季最新鮮的原料，無添加人工成分，確保每一口都能帶給消費者最純粹的美味享受，口感和品質，都延續了「真實」品牌一貫的高標準。

「小真實mini烘焙」2024中秋限定極致蛋黃酥禮盒。©小真實mini烘焙提供

「小真實mini烘焙」在2024年9月即將在嘉義文化路夜市旁與您見面，另外，品牌創辦人更透露，2024年底將在臺北市推出粉絲敲碗已久的北部第一間「小真實mini烘焙」門市，並計劃推出全新的產品線，進一步擴大品牌的影響力與提供多元的產品給國內外粉絲，讓更多消費者可以期待不同的創新且健康天然的烘焙與點心商品，為日常生活增添許多美味與驚喜。

「小真實mini烘焙」極致蛋黃酥禮盒

優惠價：NT$680元（每盒8顆，每顆蛋黃酥重量約80g）

滿滿濃郁的奶香、細膩的烏豆沙甜味，搭配屏東鹹蛋黃與酥脆餅皮。

訂購方式

小真實mini SKM Park 草衙店，電話：07-7912256。

小真實mini 屏東店，電話：08-7351719。

小真實mini 嘉義店，電話：05-2257378。

真實生吐司橋頭創始店，電話：07-6110897。

真實生吐司阿里山公路店，電話：05-2395639。

真實生吐司文山建國店，電話：07-7778748。

官網訂購：https://www.jentoast.com/shop/