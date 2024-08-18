2024中秋禮盒推薦／「皇樓」華美漢式宮廷糕點推祈年滿福系列

皇樓始終堅持以「漢式宮廷糕點、新食尚」的精神，將傳統中式元素與現代創新完美融合，推出一系列精緻講究的中秋禮盒與伴手禮。皇樓以文化傳承為基石，不斷創造符合各地習俗的經典糕點，並在食品產業中嶄露頭角，成為廣受跨時代喜愛的美味選擇。

皇樓中秋禮盒：祈年滿福系列

皇樓今年推出的中秋禮盒系列，以傳統中式元素為主，結合現代設計理念，打造出讓人一見傾心的精美包裝。繼春節大受好評的「祥獸獻瑞」後，今年的中秋以「靈禽報喜．幸福滿溢」作為「祈年滿福系列」禮盒設計概念發想。豐腴富態的喜鵲，在七彩艷麗的羽毛上，點綴了眼影般的閃亮彩蔥，輕觸盒面即可體驗喜鵲艷羽灑落的幸福魔法。

2024祈年滿福之月特長方禮盒©皇樓

嬉月 凌閣之月禮盒奶蛋素專款 ©皇樓

皇樓中秋禮盒：嬉月禮盒系列

「嬉月禮盒系列」將童年的中秋回憶融入設計，以孩童與狗在中秋夜奔跑嬉戲，開心地把紙鳶放到月亮上，紙鳶則是中國傳統童玩，將中秋賞月的文化與童年的歡樂氛圍結合，傳遞給收到禮盒的人們，這款禮盒不僅承載著文化的傳承，更是一份充滿童趣的伴手禮。

2024雅敘九入蛋黃酥禮盒©皇樓

皇樓中秋禮盒：雅敍．月見蛋黃酥禮盒

「雅敍．月見蛋黃酥禮盒」則以「古人也很chill．Just chill tonight.」為設計概念，展現了悠閒的宅生活情境。用輕巧的筆觸描繪出逗貓弄蝶、品茗賞餅的雅趣，儀式感中呈現更貼近現代人的生活型態，再搭配精美的九宮格單包裝蛋黃酥，經典美味的烏沙內餡與大顆蛋黃滿足您的味蕾。

皇樓新品：港式大月滿漢京味©皇樓

漢式糕餅幾經數百年的歷史傳承至今，皇樓引述老祖宗的智慧，經過職人之手不斷改良、創新、用心製作，隨著時代變遷，皇室級的經典美味呈獻舌尖，歷久彌新，值得細細品嘗延續味蕾感動。每一塊餅的品味深度「揉麵、製餡、擀皮、烘烤」，潛藏皇樓對傳統工法的執著與創新。

皇樓招牌單品：黃金小月餅©皇樓

堅持選用尚好的食材，保證每一顆月餅的美味品質，提供多樣化口味，並結合了傳統經典的口碑。其中以「皮薄餡豐富」的皇樓招牌港式月餅，像是滿漢京味港式月餅，內餡採用頂級配料提味出新鮮蔥花與瘦肉的新口感，混搭鬆軟的綿密豆沙餡料，切開後是大器的美味雙蛋黃，微甜鹹香的醍醐好滋味，讓人傾心。

國際殊榮肯定與品質保證

皇樓積極爭取國際與國內的獎項肯定，像是榮獲國際食品界米其林「2023年iTQi最高等級三星認證」的桃酥，滿滿的酥脆口感與獨特香氣，還有今年剛榮獲「iTQi-2024風味絕佳獎章 1星獎章」的鳳黃酥與紅茶桃酥，都是我們非常美味的單品。而在2015幸福點心國際品評會獲得「台灣金牌伴手禮冠軍」及「最佳市場行銷獎」雙項殊榮的奶黃土鳳梨月餅，結合台灣獨有的鳳梨品種，特製入口即化的極品酸甜內餡，極具獨特風味，我們也會努力將更多的台灣在地美味推廣到國際，讓全世界品嚐到台灣的美味糕點。

官網訂購：https://shop.isabelle.com.tw/collections/皇樓中秋禮盒