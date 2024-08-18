2024中秋禮盒推薦／伊莎貝爾30周年！伴手禮盒完美結合法式甜點與傳統月餅

今年是伊莎貝爾創立30周年，自創立以來，伊莎貝爾以經典名言「我們結婚吧～伊莎貝爾」開啟了西式喜餅的風潮。伊莎貝爾推出的中秋禮盒和伴手禮，以獨特的法式甜點風格結合傳統月餅的好味道，為您的佳節帶來全新的味蕾饗宴。

法式中秋禮盒：設計精美 獨具匠心

伊莎貝爾法式中秋禮盒不僅在口味上下足了功夫，其包裝設計也別具匠心。今年度的禮盒主題設計以金黃色調展現秋日的氛圍，銀杏象徵繁榮、富裕，金色孔雀象徵成功與幸福。禮盒盒面上使用特殊磨砂的羽翼，與象徵寶石的打凸鳳眼，期許送禮與收禮的人，有著美好前程，好運連連。

太空兔兔伊莎貝爾系列©伊莎貝爾

還有乘載著勇氣與夢想的伊莎貝爾兔兔，拉著裝滿好運、祝福的璀璨星球，一起朝著夢想，飛向宇宙，浩瀚無垠，用可愛活潑的設計風格慶祝這快樂團圓的中秋佳節！其中包含明星單品奶黃流沙月餅，以黃金比例的「皮餡比」，內餡以細緻綿密豆沙加入南洋熱帶椰奶及椰漿粉長時間煮煉，無需加熱就如熔岩般流沙的極品奶黃內餡，雙倍幸福感將美味提昇至更高層次！

明星商品小月奶黃流沙©伊莎貝爾

因好評不斷，今年度新推出可可流沙月餅，爆漿濃郁的巧克力風味流沙餡，絕對是伊莎貝爾的獨家美味。南瓜乳酪香甜南瓜泥與濃厚的乳酪融合的美味，澄黃的色澤伴隨著誘人的乳酪香，視覺與味覺雙重享受。

熱銷明星月餅大集合©伊莎貝爾

在地元素與國際認可

今年伊莎貝爾精心結合在地美景的元素設計，推出「金鑽土鳳梨酥綜合餅乾禮盒」，透過台灣之美積極拓展至國際，讓更多海外的親友們一起享受屬於台灣的榮耀與美味。

國際禮盒「金鑽土鳳梨酥綜合餅乾禮盒」©伊莎貝爾

伊莎貝爾積極爭取國際與國內的獎項肯定，像是榮獲國際食品界米其林「2022年iTQi風味絕佳獎章認證」的諾葉方舟，香甜杏仁與酥脆餅乾口感獨特，讓人一口接一口；還有榮獲「iTQi-2024風味絕佳獎章 1星獎章」的金鑽土鳳梨酥，酸甜滋味讓人念念不忘；而在2015幸福點心國際品評會獲得「台灣金牌伴手禮冠軍」及「最佳市場行銷獎」雙項殊榮的奶黃土鳳梨月餅，結合台灣獨有的鳳梨品種，特製入口即化的極品酸甜內餡，極具獨特風味，希望將更多的台灣在地美味推廣到國際，讓全世界品嚐到台灣的美味糕點。

金鑽土鳳梨酥©伊莎貝爾

品質是企業的生命，為了讓商品做到最貼近新人的心，伊莎貝爾由嚴選原料、獨有烘培技術、生產品質通過GMP、ISO等食品認證，為食品安全層層把關。

綠色生活 環保理念

生活在這塊珍貴的土地上，伊莎貝爾積極響應綠色生活的號召，多款禮盒使用減碳包裝、大豆油墨印刷，且廠房產線全面使用節能LED燈管，為地球盡一份心力，減少對環境的負擔。力求最優質的服務品質、商品及設計內容，在中秋佳節注入了創新的活力和時尚。伊莎貝爾的禮盒不僅是一份美味心意，更是凝聚著東西方文化精髓的寶藏，品味融合經典與創新的糕點交響曲，共度一個團圓、美好的佳節。

官網訂購：https://shop.isabelle.com.tw/collections/伊莎貝爾中秋禮盒