台北潮人小聚最愛！citizenM台北北門世民酒店 Modern & Chill 「Living Room」

編輯認為哪還有什麼地方會比自家客廳更自在、放鬆，但自從造訪過citizenM台北北門世民酒店2樓結合酒吧與用餐的「Living Room」之後，驚豔於它的都會潮流形象卻又散發出鬆弛、無壓的氛圍，且吸引無數潮流男女相約此處聚會或是下班後小酌，並從即日起每天下午3點到晚上8點世民奇賞系列調酒「買一送一」，就成為編輯逢人就推薦的口袋名單。

編輯回想起跟友人聚會，相約在西門商圈的citizenM台北北門世民酒店時，當時只知道citizenM是荷蘭知名的設計旅館，反而意外被酒吧、用餐區氛圍與餐飲品質圈粉，如果用時下說法定義它是被餐飲耽誤的旅宿，也未免太過可惜，正確應該說旅宿、餐飲兩不誤，才是更為貼切的形容。

豐富的中西式料理，滿足各種不同國籍旅人的餐飲需求。

來一杯調酒 享受最Chill的夏日微醺

走近citizenM台北北門世民酒店就被整片的塗鴉藝術牆吸引住目光，來到入口，映入眼簾的是，由旅人自助操作、設定房卡的Check in機器，而退房之後的房卡，還能夠保留於入住全球citizenM時重複使用，環保且增添自由行的旅遊樂趣。

穿過自助Check in區，隨著迴旋樓梯而上進到2樓，就是citizenM最著名的「Living Room」空間，有舒適、輕鬆如自家客廳的沙發區供旅人休憩，和包含提供酒精類、軟性飲料和餐點的「canteenM」。酒吧擁有多款紅白酒、啤酒和獨創的調酒酒款可選擇，像是編輯最愛的調酒「macaque sour」，由伏特加浸漬而成，有著奇異果的微酸、清新口感，是女性接受度高的一款調酒。

citizenM擁有各種風味特色調酒，是聚會小酌的首選。©台北北門酒店

「曙光」將清新的茶香與花香融合到伏特加之中，加上琴酒的草本香氣以及蜂蜜的甘甜味，滋味格外清爽。©台北北門酒店

此外，推薦隱藏酒單「曙光」以台灣茶為基底搭配伏特加，口味帶甜且有酒感，給予品飲者有如早晨醒來的清爽感；另一款熱門調酒「rainy city」，發想來自多雨的台北，想在溼涼的天氣裡帶給國際旅人一點溫暖、暖心的感受，於是以深色蘭姆酒、萊姆、薑糖和薑汁汽水調製，這兩款都是深受男性青睞的調酒。

更棒的是，從即日起直到年底，每天下午3點到晚上8點世民奇賞系列調酒「買一送一」，並適逢「2024大稻埕夏日節」施放主題煙火秀，位處絕佳觀賞點的旅店，能在2樓「canteenM」來杯調酒同時欣賞璀璨煙火，來場大人味的浪漫時光。

（右）「rainy city」用薑汁風味帶來溫暖氣息；（左）「liquid apple pie」有如酒精版蘋果派並散發肉桂香氣。©台北北門酒店

感受如家中客廳般自在、隨興的用餐時間與空間

由於入住酒店的國際旅人超過5成以上，餐點融合中西方菜式，有散發濃濃台灣味的「紅燒牛肉麵」，和廣受喜愛的「燻鮭魚義大利麵」、「咖哩雞肉飯」、「瑪格麗特披薩」，以及下酒必備的「歐式冷肉盤」、「雞米花」，而且在「canteenM」11:00~23:00的營業時間內，沒有餐期的限制，可享隨到隨點隨時品嚐美味佳餚的服務，還能夠隨意選在「Living Room」沙發區悠閒地享受餐點。

牛肉麵是台灣在國際中著名的美食之一，紅燒微辣的湯頭，滿足客人挑剔的味蕾。©台北北門酒店

「Living Room」最大的特色在於，運用荷蘭「蒙德里安」風格的格狀櫃體，延伸出寬敞感，且以東方文化為底蘊的物品陳列其中，色彩繽紛且和諧，還特別放入一頂台灣特有的多彩安全帽與之融合，裝置出俐落、現代的摩登空間，加上線條獨特具設計感的沙發、燈具等軟裝，將Modern、Chill兩種元素毫無違和的Mix and Match，造就出時髦的用餐、小酌場域，又能自在地彷彿是和朋友在家中一邊分享美食，一邊談天說地的無壓場所。

citizenM打造「負擔得起的奢華」旅宿體驗

保有歐美設計旅店的獨特風格，卻沒有予人距離感的經營態度，光從「Living Room」就能窺得一二，賦予旅人「負擔得起的奢華」，以合理的價格提供最優質、奢華的住宿體驗，捨去傳統飯店收取旅人用不到的隱性費用，體現於自助Check in、獨特空間風格、舒適好睡的枕頭、大床並統一房型，開創先進系統於房內I pad操作，或下載全球通用的citizenM App，於Check in後亦可用手機操作房內燈光、溫度，給予最貼近旅人需求的旅宿經驗。

擁有大面窗景是旅店特色之一，讓旅人光是待在房間看著窗外景色，也能成為一種享受。©台北北門酒店

「彈性、潮流、設計感」是citizenM台北北門世民酒店一貫的風格，有形、無形地體現於飯店的方方面面，具開創性的作風，吸引了許多熱愛不受拘束地探索世界的旅人們，更成為新世代旅人聚會、住宿的心頭好。

canteenM

營業時間：11:00～23:00

即日起到年底，每天下午3點到晚上8點世民奇賞系列調酒「買一送一」。

*調酒僅提供在canteenM使用。此優惠不得與其他優惠或餐券合併使用（例如：GOMAJI、會員折扣）。若非房客，折扣後仍須達到基本消費。

citizenM台北北門世民酒店

官方網站：https://www.citizenm.com/zh/hotels/asia/taipei/taipei-north-gate-hotel

Add.台北市中正區中華路一段3號