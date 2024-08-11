東北角旅遊推薦！6個絕美景點 「外澳月夜．浪花市集」8/24、25連兩日點亮外澳沙灘

台灣宜蘭頭城的外澳沙灘，擁有沿岸變化多端的地景、一望無際的湛藍大海，是國內外旅客喜愛的觀光勝地，也是喜愛海洋文化、衝浪等海上運動族群聚集的旅遊景點。為創造一個具有質感、溫度和精緻旅遊特色的體驗，「外澳月夜‧浪花巿集」藉由知名市集的導入、在地產業共同參與，營造在地觀光品牌，讓遊客們享受屬於東北角的環境氛圍、感受外澳夜晚的獨特魅力！

「2024外澳月夜‧浪花巿集」活動二日夜晚以「星空月夜」與「火舞月夜」規劃打造，邀請「宜蘭泰雅妹妹舞團」以泰雅織布文化結合街舞演出、「Coming True即將成真火舞團」結合龜山島地景設計大型火舞環境劇場，以及知名歌手、樂團共同參與演出；另結合「好好手感微笑市集」邀約來自全台知名手作市集及大東北角觀光圈，共同打造專屬於外澳風格的「浪花市集」，還有在地藝術團隊創作及體驗工作坊，刻畫東北角月夜的獨特回憶，期待著來自各地的遊客一同共享這份特別的外澳夏夜。

延續好評的「外澳月夜．浪花市集」活動，今(113)年於8月24日至8月25日於外澳服務區前沙灘，將邀請宜蘭泰雅妹妹、許書豪、南西肯恩、原子邦妮及即將成真火舞團等帶來精采樂舞表演，此外，這次首度與國內知名市集「好好手感微笑市集」合作，引進來自全國各地的手作職人一同打造專屬東北角的浪花市集，並結合「阿秋派」藝術團隊打造大型藝術彩繪體驗。

記者會現場邀請阿秋派Live Painting藝術創作。圖：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

大東北角觀光圈也參與，活動現場有精采的表演及豐富的市集活動能體驗在地風情與藝術，邀請大家共襄盛舉。圖：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

活動現場亦邀約大東北角觀光圈夥伴共同參展，打造連續二日的活動從下午3點30分到晚上８點30分安排一系列藝術工作坊、浪花市集、星空月夜音樂表演、火舞等精彩節目演出，誠摯的邀請海內外的全國遊客們前往感受屬於宜蘭外澳的絢爛饗宴。

今（113）年並獲德國柏林國際旅展（ITB）金城門獎影片「漫旅東北角-花沫。鐵道微旅」，即以東北角漫步海岸微旅行為主題，結合鐵道及自行車、特色品牌商家，呈現東北角在地自然海岸風景與浪漫環境氛圍。

東北角「2024外澳月夜．浪花市集」時間地點

時間：2024年8月24日及8月25日舉行，為期兩天

地點：宜蘭縣頭城鎮外澳服務區（地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號）

費用：免費

東北角觀光資訊網

東北角「2024外澳月夜．浪花市集」交通方式

1.搭乘大眾交通工具：可搭乘火車至外澳火車站下車，再往頭城方向步行約10分鐘。

2.付費接駁專車：頭城火車站↔️外澳服務區（九號咖啡外澳館）活動付費接駁專車。預定接駁時段：14:20~21:20（2輛大巴雙向接駁，約為40分鐘／班，依現場公告）

3.自行開車