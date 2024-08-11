快訊

報復主管同事...她在辦公室噴「殺手級物質」 醫曝兩大危害：具致癌性

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

2024中秋禮盒推薦／雅樂廚苑中秋獻禮 重量級80g「巨聚蛋黃酥」好運歡聚

聯合新聞網／ Ciao潮旅
©雅樂廚苑
©雅樂廚苑

中秋糕點百家爭鳴，雅樂廚苑的蛋黃酥從眾多伴手禮中脫穎而出，榮獲南高雄最佳伴手禮美稱。市面上的蛋黃酥單顆重量多為45~60克，而雅樂廚苑的蛋黃酥卻達到超大顆的80克，尺寸大且飽滿，剖面如同閃耀著美麗月光，實屬重磅之作。又稱「巨聚蛋黃酥」，詼諧趣味的命名寓意巨磅重量，邀請大家一同歡聚。

©雅樂廚苑
©雅樂廚苑

製作過程中經過層層精心講究，以確保每一口都是極致享受。首先，在精選的大顆鹹蛋黃上數次均勻噴上金門58％高粱酒，不僅能去除腥味，還能增添獨特酒香風味。內餡方面，雅樂廚苑選用特別調製的烏豆沙，根據黃金比例精心配製，甜度恰到好處，不過於甜膩。每一口烏豆沙內餡都細膩柔滑，讓人回味無窮。

©雅樂廚苑
©雅樂廚苑

外皮同樣不容忽視，雅樂廚苑選用進口無水奶油製作油酥皮，使得外皮更加酥脆。每一層酥皮都是手工揉製，確保每顆蛋黃酥的外皮層層分明，酥脆可口。輕輕咬下那一刻，酥皮的酥脆和內餡的柔滑完美結合，口感豐富而多層次。

©雅樂廚苑
©雅樂廚苑

享受美味蛋黃酥的同時，還需搭配一壺好茶。南投魚池日月潭紅韻茶葉（50克），由小農有機種植，與蛋黃酥禮盒搭配，讓人一咬鹹甜口感，一飲溫熱好茶，是送禮最佳選擇！

雅樂廚苑「鴻運蛋黃酥茶禮盒」

六入裝蛋黃酥＋精選日月潭鴻運紅茶(50g/罐)

售價：1,080元

雅樂廚苑「巨聚蛋黃酥禮盒」

八入裝售價：760元

四入裝售價：380元

訂購專線：07-333-7717

訂購表單連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DuDl_YM69quBB1_GifHwaxfPFHANZKX69YWd3k6EPrPSEQ/viewform

延伸閱讀

雲林身障團體搶攻中秋送禮市場 與企業聯名、多元產品聯合促銷

暑假來慈湖看夜水舞光影魅力 8月9日起周末七夕中秋主題秀

不二坊中秋節蛋黃酥開搶！電話塞爆　聽到「一語音」即售完

陳其邁買1千盒身障團體中秋禮品 議長康裕成不甘示弱：議會年年加碼

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

東北角旅遊推薦！6個絕美景點 「外澳月夜．浪花市集」8/24、25連兩日點亮外澳沙灘

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處延續「東北角築夢之旅」系列活動，今年度8/24～8/25於外澳沙灘舉辦「外澳月夜．浪花市集」活動，邀請民眾體會在地風情與藝術之美，音樂會、火舞、好好手感微笑市集絢爛登場！

2024中秋禮盒推薦／雅樂廚苑中秋獻禮 重量級80g「巨聚蛋黃酥」好運歡聚

擁有南高雄最佳伴手禮之名的雅樂廚苑蛋黃酥，尺寸比市面上的蛋黃酥大了將近2倍！

雲西海線慢旅 探索鄉鎮在地化的城市魅力

雲林縣政府推出雲西文化觀光，上山下海的各式活動，讓你絕對可以體驗到雲林的魅力！

2024中秋禮盒推薦／台中大毅老爺行旅、國立臺灣美術館、La Famille 法米·法式甜點 3大品牌聯名禮盒「月圓x薛保瑕〈非零點〉」上市

台中大毅老爺行旅推出2024限定聯名中秋禮盒！與國立臺灣美術館合作，藝術家薛保瑕〈非零點〉的作品躍上包裝，一定要收藏。

日系旅宿／怪獸哥吉拉霸氣進駐「格拉斯麗台北飯店」成新打卡地標！優雅必訪4大亮點

哥吉拉進駐格拉斯麗台北飯店，成為台北新地標！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。