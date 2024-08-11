2024中秋禮盒推薦／雅樂廚苑中秋獻禮 重量級80g「巨聚蛋黃酥」好運歡聚

中秋糕點百家爭鳴，雅樂廚苑的蛋黃酥從眾多伴手禮中脫穎而出，榮獲南高雄最佳伴手禮美稱。市面上的蛋黃酥單顆重量多為45~60克，而雅樂廚苑的蛋黃酥卻達到超大顆的80克，尺寸大且飽滿，剖面如同閃耀著美麗月光，實屬重磅之作。又稱「巨聚蛋黃酥」，詼諧趣味的命名寓意巨磅重量，邀請大家一同歡聚。

©雅樂廚苑

製作過程中經過層層精心講究，以確保每一口都是極致享受。首先，在精選的大顆鹹蛋黃上數次均勻噴上金門58％高粱酒，不僅能去除腥味，還能增添獨特酒香風味。內餡方面，雅樂廚苑選用特別調製的烏豆沙，根據黃金比例精心配製，甜度恰到好處，不過於甜膩。每一口烏豆沙內餡都細膩柔滑，讓人回味無窮。

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外皮同樣不容忽視，雅樂廚苑選用進口無水奶油製作油酥皮，使得外皮更加酥脆。每一層酥皮都是手工揉製，確保每顆蛋黃酥的外皮層層分明，酥脆可口。輕輕咬下那一刻，酥皮的酥脆和內餡的柔滑完美結合，口感豐富而多層次。

©雅樂廚苑

享受美味蛋黃酥的同時，還需搭配一壺好茶。南投魚池日月潭紅韻茶葉（50克），由小農有機種植，與蛋黃酥禮盒搭配，讓人一咬鹹甜口感，一飲溫熱好茶，是送禮最佳選擇！

雅樂廚苑「鴻運蛋黃酥茶禮盒」

六入裝蛋黃酥＋精選日月潭鴻運紅茶(50g/罐)

售價：1,080元

雅樂廚苑「巨聚蛋黃酥禮盒」

八入裝售價：760元

四入裝售價：380元

訂購專線：07-333-7717

訂購表單連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DuDl_YM69quBB1_GifHwaxfPFHANZKX69YWd3k6EPrPSEQ/viewform