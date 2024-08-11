雲西海線慢旅 探索鄉鎮在地化的城市魅力

北港朝天宮、虎尾布袋戲、古坑劍湖山樂園、西螺醬油，是多數普羅大眾對雲林的印象，也間接帶動了地方觀光的發展，可稍微往西部海岸靠近，綜觀雲林海線，長久以來似乎沒有特別被關注的旅遊熱點，實屬可惜。而近年來於四湖鄉三條崙海水浴場舉辦的「雲西海洋音樂季」，正是可以順道認識雲林沿海鄉鎮的機會，舉辦邁入第6年的雲西海洋音樂季，今年擴大轉型成為系列活動，集結雲西海洋音樂季、口湖成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便等3大品牌活動，橫跨麥寮、台西、四湖、口湖、水林及北港等6個鄉鎮，為雲西地區注入全新的觀光動能，邀請全國人民共襄盛舉。

破舊立新農村樂 體驗捕魚撈蝦的樂活

拋下四角網，撒上餌料，等待3至5分鐘後將網子自水中拉起，小魚小蝦與虱目魚活跳在漁網上激濺出陣陣水花，此時迅速地用小漁網撈起魚蝦，一氣呵成。這是位於雲林縣水林鄉的「好蝦冏男社」所提供既獨特又有趣的漁事體驗，老闆阿正打破傳統，將魚、蝦、貝混養，用對土地友善的方式養出最新鮮的蝦子，而為了展現何謂新鮮，讓客人親自去捕撈魚蝦再適合不過，結束之後，還可到一旁的餐廳品嚐尚青的蝦味鮮甜，好吃又好玩。

社區營造再進化 激盪全新街區風采

前往口湖鄉梧北社區，除了必訪的鐵花窗聚落外，位於社區活動中心後方的世外桃源「梧園」同樣值得遊賞。伴隨著微風徐徐，漫步在環塘步道上，兩旁如水蠟燭、三白草等構成的綠色意象令人神清氣爽，轉個方向，即是一大片的埤塘景觀包覆視野，不停閃爍著的粼粼波光美麗至極，遊客們也可利用食農、生態教育更親近大自然。而不遠處的裝置藝術「梧北窗花」也特別醒目，搭配上周邊遍地的荷花盛開，更襯托出其鮮明的藝術色彩。

池水倒映出草木的碧綠青翠，如詩如畫。

裝置藝術「梧北窗花」傳遞著梧北村的在地特色。

同屬在地鄉鎮的人文景觀活化，台西的中山路老街也正逐漸找回昔日「台西第一街」的榮景，閒置多年的老屋在經過設計團隊的巧手改造下，散發著全新光芒。走入頹屋191，斑駁的紅磚屋瓦內放置的是畫家丁許涼女士的作品及數個特色藝術裝置；於頹屋203則可看到當地小朋友創作的玩具牆，頗富童趣；而頹屋205的1樓展示著許櫻桃女士的中國結作品，2樓更能欣賞到在地鳥籠達人三兄弟的精湛工藝，以及由蚵殼串成的奇妙創作。

象徵凋零的老屋與富有童趣的玩具牆形成強烈對比，讓人有了新的想像。

在養殖漁業興盛的雲林，用蚵殼作為空間裝飾可說是相當適合。

遇水則發 濕地與海水帶入的觀光新熱潮

雲林西南沿海的成龍村本就地層下陷，又經歷颱風的侵襲而引發海水倒灌，大量積水農田形成如今的「成龍濕地」。所幸，在環境藝術計畫的開展下，這片土地被賦予了新的價值。走上名為「連結」的木棧道，靜賞濕地生態，百餘根竹子構成的藝術作品「再生」就位在步道尾端，還有如「種子」、「土地」等作品散落濕地各處，等著遊客們蒞臨鑑賞，此外，也能透過生態導覽，或摸蛤、剖蚵等生態體驗，更深入這片濕地的美。

步道「連結」的設立讓遊客能進入濕地上方，用更近的距離感受其中生態。

作品「種子」發想自濕地裡的植物，有如一顆巨大的植物種子立於水面上。

「三條崙海水浴場」是雲嘉地區唯一的海水浴場，也是體驗風箏衝浪的絕佳地點，近年來「雲西海洋音樂季」於此舉辦，為這片海域添上不同以往的熱情奔放。在悠閒的午後於看台上倚著欄杆、坐在階梯，用最舒服的方式捕捉視野所及的碧波蕩漾，也可以走近岸邊戲水玩沙，用腳印留下自己到訪的痕跡，用五感來細察三條崙的海岸風光。

海天一色的浪漫景象，是雲嘉地區珍貴的海灘寶藏。

雲林飄香 在地食材譜出美味樂章

口湖遊客中心除了是口湖地區濕地生態園區的節點之一，更特別的是，此處因進駐了「甘苦人農村好店」，而成為少數提供餐飲服務的遊客中心。海鮮麵、虱目魚肚、雞腿排等套餐選擇多樣，令人口水直流，店家選用在地新鮮食材，希望能溫暖每位到訪的旅人遊客。

豐盛的佳餚美饌，不只暖胃也暖心。

鏡頭一轉，來到成龍濕地的「成龍‧捌貳」，這間由老屋改造成的社區問路站，在社區居民的通力合作下，以咖啡廳的形式營業，結合在地小農栽植的食材，端上如烏魚子司康、洛神果醬司康、小農地瓜鮮奶、成龍黑豆茶等，運用成龍村當地的資源，期待讓更多遊客能到此品嚐屬於成龍的特有風味。

循著雲西海洋音樂季的熱鬧氣息，漫遊在雲林西部沿海，看盡豐富多樣的人文生態，嚐一口溫暖人心的在地料理，以最輕鬆寫意的心情到訪，沉浸在這無與倫比的鄉土風情。

村莊自製的烏魚子在切塊打碎後揉合麵糰，經過烘烤後噴香誘人。

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