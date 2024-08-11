2024中秋禮盒推薦／台中大毅老爺行旅、國立臺灣美術館、La Famille 法米·法式甜點 3大品牌聯名禮盒「月圓x薛保瑕〈非零點〉」上市

秋色思鄉起，團聚圓月時。今年中秋佳節國立臺灣美術館再度攜手台中大毅老爺行旅聯名推出中秋禮盒「月圓」，以藝術家薛保瑕〈非零點〉為體，作品中所繪的圓點，象徵溫暖圓心，傳達歲歲團圓美好寓意，內含多款加入臺灣當地特色食材的法式小點，盒身亦可重複使用做收藏盒，獨具匠心的創意與設計，兼顧美學與實用性，展現跨界合作的獨特魅力。

在東方文化中，「圓」象徵著團圓、圓滿和諧，中秋禮盒「月圓」承載這樣的寓意，並以薛保瑕藝術家所創作的〈非零點〉為靈感延伸，帶出緩慢移動的時間序，畫面基底是創作過程中反覆留白、覆蓋、擦抹，觀者可細品每個符號間所蘊含的意義。

禮盒的主色調選用作品中大量使用的藍色和橘色，兩種色彩搭配展現出鮮明的對比，不僅在視覺上激發觀者的情感與想像力，也為秋天的景色增添了幾許繽紛的趣味，此款禮盒以藝術為媒介，在中秋佳節中感受到更多的文化與情感聯結。

中秋禮盒內容物嚴選自發跡於雲林，榮獲2024臺中十大伴手禮評審團大獎的「法米La Famille」法式甜點品牌，內含三入款特色蝴蝶酥，雲林西螺柴燒醬油製成—醬香蝴蝶酥、甜而不膩堪稱糖品中的極品—虎尾三溫糖蝴蝶酥、鹹香濃郁由屏東四重溪紅仁鴨蛋製作—金沙蝴蝶酥；另外，綜合手工餅則以鄉村奶油餅、楓糖脆餅、布列塔尼三種法式經典風味混搭，獻上挑動味蕾豐富的驚喜。

禮盒內含原味、巧克力風味曲奇餅各一盒，保留天然奶香，酥鬆濃郁，一口滿足生活品味；最後搭配濾掛咖啡包五入，選取四個不同配比產地，以中度烘焙成熟，帶有仙渣烏梅，堅果巧克力、葡萄奶油三款風味各一，意大利ESSSE中深焙奶油花香風味兩入，完美結合，為這款中秋禮盒增添多層次的享受。

國立臺灣美術館以源源不絕的藝術典藏能量，推動將藝術家的創作轉化，提升全民生活美學，借節慶文化之媒，串連起在地的深刻連結，將美感融入日常生活；台中大毅老爺行旅力求於創造精彩旅遊體驗，La Famille法米·法式甜點，則是以像家一般的甜點店為宗旨，精心製作出如同為家人準備的美味甜點，三方品牌聯手推出中秋禮盒「月圓」，獻上一份別出心裁的佳節之禮。

台中大毅老爺行旅聯名中秋禮盒「月圓」

售價：1,380元（大宗訂購另有優惠）

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