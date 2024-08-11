日系旅宿／怪獸哥吉拉霸氣進駐「格拉斯麗台北飯店」成新打卡地標！優雅必訪4大亮點

2008年日本藤田觀光集團WHG飯店，於日本以「Grace（優雅）」+「-ery（場所）」概念，創立了新品牌「Gracery格拉斯麗飯店」；2021年台灣延續了「Gracery」的核心精神，秉持日系服務與和風簡約設計，打造出「格拉斯麗台北飯店」，使旅人不論是獨自一人又或者是與朋友同行，都可以在此感受時間優雅地流逝並自在地度過假期；同時迎來巨型千禧年版哥吉拉壁畫，和旅人們一起優雅享Chill，成為「格拉斯麗台北飯店」一大亮點。

「格拉斯麗台北飯店」千禧年版哥吉拉壁畫，成為台北街頭最酷炫地標。©格拉斯麗台北飯店

格拉斯麗台北飯店亮點1：優雅又Chill的日系生活態度

台灣首間的「格拉斯麗台北飯店」於2021年開幕。房間採日式簡約風設計，雙床房型以木質格柵式拉門區隔臥室與浴室，所有房間皆採用了「獨立衛浴」並配置免治馬桶。房內提供日本進口知名品牌DHC洗顏、沐浴、洗潤髮以及入浴劑，在放鬆的同時，充分感受到日本氛圍，就宛如置身日本一般。

從飯店入口到接待櫃檯，皆散發著日式沉靜、典雅風格。©格拉斯麗台北飯店

雙床房型採木質格柵式拉門區隔空間，感受日式雅致的設計感。©格拉斯麗台北飯店

格拉斯麗台北飯店亮點2：親眼見證並感受的哥吉拉魅力

繼「格拉斯麗新宿飯店」之哥吉拉頭像成為東京新宿區歌舞伎町的地標後，「格拉斯麗台北飯店」也邀請哥吉拉進駐台灣，於飯店5至14樓之西側牆面，設置巨型千禧年版哥吉拉壁畫。壁畫高約50m，寬約18m，可從飯店附近的「華山1914文化創意產業園區」，拍攝到極具壓倒性張力的照片，成為台北新地標與街區最酷炫的風景。

加上東寶株式會社特別爲「格拉斯麗台北飯店」製作千禧年版擬真哥吉拉銅像（總高度1880㎜：雕像850mm、底座公尺1030㎜），特別使用了3D掃描技術製造，忠於實物再現，追求最大程度的還原，配合著充滿魄力的聲音效果，擺設於「格拉斯麗台北飯店」的枝仔冰城（KI-A-BIN-SAN）餐廳，讓造訪遊客能近距離感受哥吉拉的魅力。

枝仔冰城餐廳提供精緻、多元餐飲選擇。©格拉斯麗台北飯店

格拉斯麗台北飯店亮點3：加入THE FUJITA MEMBERS立享「三得利」蜜露珂娜膠原蛋白粉

日本藤田觀光集團為回饋旅人的支持，免費加入THE FUJITA MEMBERS不只可以累積點數進行費用折抵，還可以直接透過APP預訂日本藤田觀光集團旗下飯店。同時，「格拉斯麗台北飯店」針對THE FUJITA MEMBERS 會員還提供好禮贈送，若於8月底前入住「格拉斯麗台北飯店」並加入THE FUJITA MEMBERS會員，即可獲得三得利「蜜露櫻花3入體驗組」一盒，數量有限，送完為止。

8月底前入住「格拉斯麗台北飯店」並加入THE FUJITA MEMBERS會員，立享美麗好禮。©格拉斯麗台北飯店

格拉斯麗台北飯店亮點4：8間聯名主題客房

全館共有248間客房，主要以一大床房型、好萊塢房型（雙床併床）、雙床房（兩小床）以及3人房（兩小床加沙發床）4種房型，提供家庭旅遊、自由行或獨自旅遊的旅人選擇。

另外，「格拉斯麗台北飯店」與3間知名企業合作，包含台隆企業集團、崎陽軒、Park24株式會社（TIMES），打造8間獨一無二的主題客房，像是「台隆手創館生活萬事屋主題房」可在房內使用各種台隆手創館所販賣的商品，如蓮蓬頭及各式按摩用具等；「露營主題房」則是有小帳篷可讓小朋友在飯店也可以體驗室內露營的樂趣；對食品模型有興趣的人絕不能錯過「吉豚屋豬排餐廳主題房」；

「北海道 Niseko主題房」則是在關上燈也能看到星空在眼前閃耀；「橫濱崎陽軒主題客房」房內採用崎陽軒燒賣為主題搭配吉祥物小葫蘆；「Times停車場主題客房」讓旅人從一進房就可以感受到滿滿的巧思及童趣。各式各樣的主題房，不只讓旅人有更多的選擇和驚喜，也能讓旅途增添難忘的回憶。

與企業聯手打造獨特又有趣的主題房型。©格拉斯麗台北飯店

格拉斯麗台北飯店Gracery

Tel. 02-2322-0111

Add. 台北市中正區忠孝東路二段89號3樓

官方網站：https://taipei.gracery.com/tw/