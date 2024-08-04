暑假親子旅遊推薦！墾丁福華渡假飯店一站式滿足旅程規劃

今年夏天天氣炎熱，不妨帶孩子們到海邊享受清涼的假期，感受蔚藍海洋、沁涼海水，墾丁福華渡假飯店的水世界成暑假必訪的景點！墾丁福華渡假飯店坐落在墾丁國家公園內，飯店位置絕佳，前眺大小尖山、後倚墾丁牧場、緊鄰小灣沙灘，可步行至墾丁大街，前往各海域也非常便利，更比鄰墾丁唯一室內水上樂園「水世界」。

©墾丁福華渡假飯店

「是梅花鹿！」寬敞舒適的住宿環境、一應俱全的休閒設施，墾丁福華長久以來是家庭到國境之南旅遊的住宿首選；戶外泳池、健身房、鹿園以及兒童遊樂區，滿足房客的休閒育樂需求，位於三樓的親子房樓層更是受到爸爸媽媽、小朋友的喜愛，佇立在樓層中央的小火車總是讓到訪的小朋友眼睛為之一亮，一下當車長、一下化身開心的旅客，好似搭乘火車雀躍地展開墾丁之旅，每每造訪總像是到兒童小樂園，令人不禁期待這一段旅程。

©墾丁福華渡假飯店

國境之南墾丁，三面臨海，坐擁大自然孕育的生態景觀，發展出獨特的人文氣息，值得旅人深度造訪，更是國人的渡假首選。福華正位於墾丁各景點的交通樞紐，無論是通往鵝鑾鼻燈塔、幅員遼闊的龍磐草原、或是備受討論的滿州秘境，飯店所在位置都是必經之路，更不用提墾丁消暑勝地——小灣沙灘，就位於飯店正前方；若想沁涼一下卻擔心會曬黑、曬傷，墾丁唯一的室內水上樂園-水世界，就位在飯店之中，無論恰逢豔陽天或偶遇颳風下雨日，水世界室內的設置讓所有想暢快玩水的游客們都能盡興享受夏日戲水的樂趣。

©墾丁福華渡假飯店

墾丁唯一的室內水上樂園「墾丁福華水世界」

墾丁水世界為墾丁唯一室內水上樂園，多項戲水設施，無論想體驗刺激、或想悠閒放鬆，都能滿足民眾的喜好；三五好友可成群悠閒徜徉在飄飄河享受愜意人生、小朋友可在人造海洋感受漸進式升級海浪的刺激、男女老少都可體驗的四道夢幻滑水道享受飆水的快感、還有青少年最愛挑戰的「幽浮滑水道」，漏斗式的設計加上水深3公尺，直接挑戰膽識與體能極限、也設有按摩區可舒緩疲憊的身體。水世界就是一處適合全家同游及學生課外休閒活動的室內戲水樂園。

©墾丁福華渡假飯店 ©墾丁福華渡假飯店

一站式的完美假期體驗

墾丁福華渡假飯店期待每一位到訪的旅客都能在住宿期間放慢腳步、放鬆渡過假期；因此，無論是住宿、餐飲、休閒育樂、交通或旅遊資訊，期待讓所有旅人都能在飯店一站式獲得妥當的安排，並與家人、朋友享有一段美好的旅程。

墾丁福華渡假飯店

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路2號

電話：（08）886-2323

官方網站：https://www.howard-hotels.com.tw/zh_TW/HotelVacation/121