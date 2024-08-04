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法國雅高「美憬閣」精品酒店進駐台灣 夏季限時特惠 連續住兩晚享最低7折

聯合新聞網／ Ciao潮旅

法國雅高酒店集團旗下的美憬閣 (MGallery Hotels) 為遍佈全球的高端精品酒店系列，專為生活、文學與文化崇尚者打造獨樹一幟的旅居體驗，2024年4月首度進駐台灣，台北敦化美憬閣酒店座落於台北市敦化北路林蔭大道上，鄰近台北小巨蛋與松山機場，為藝文活動與商業中心的核心地帶，坐擁優越地理位置與便捷交通。迎接暑期旅遊季，酒店推出夏季限時特惠，即日起至8月31日，凡預訂連續住宿兩晚，可享房價最低7折優惠，雅高會員還可加碼享專屬會員禮遇，邀您度過悠閒舒適的夏日假期。

全館僅一間的「卓越套房」，規劃一間客廳與二間臥室。©台北敦化美憬閣酒店
全館僅一間的「卓越套房」，規劃一間客廳與二間臥室。©台北敦化美憬閣酒店

設計鬼才打造旅居美學 完美融合東西藝術文化

延續美憬閣彰顯所在城市的風采、故事和迷人魅力的品牌特色，台北敦化美憬閣將當地藝術與現代風格融為一體，室內設計由享譽全球的法國設計師Philippe Starck操刀，溫潤的木質調設計貫穿大廳全區，同時邀請台灣藝術家曲家瑞以原住民文化元素為創作靈感，以繽紛色澤渲染天花板與地毯，為酒店注入奔放生命力。全球120餘間美憬閣酒店各具鮮明個性，每一家酒店就像一座精心打造的藝廊，傳承品牌特色，在台北敦化美憬閣目光所及之處皆可發現藝術品與收藏品，隨興陳列擺放的壁畫、百年復古打字機、古董座椅、留聲機等自在融於酒店各個角落。

室內設計由享譽全球的設計鬼才Philippe Starck操刀，將當地藝術與現代風格融為一體。©台北敦化美憬閣酒店
室內設計由享譽全球的設計鬼才Philippe Starck操刀，將當地藝術與現代風格融為一體。©台北敦化美憬閣酒店

規劃101間客房，純白色系的空間，每間皆備有大片對外窗，讓自然光流瀉入室，搭配亮黃色與霓虹粉色點綴，隨處可見的鏡面材質放大了房內的視覺空間，整體洋溢活潑明亮的都會感。部份房型採用歪斜床位的設計，展現Philippe Starck不拘一格的作風。客房內的傢俱、衛浴設備等皆採用Philippe Starck的設計品牌，營造充滿藝術、設計的視覺空間。

豪華客房採用歪斜床位的設計，展現Philippe Starck不拘一格的作風。©台北敦化美憬閣酒店
豪華客房採用歪斜床位的設計，展現Philippe Starck不拘一格的作風。©台北敦化美憬閣酒店

夏季限時特惠Summer Sale

預定期間：即日起至8月31日止

入住期間：即日起至９月８日止

活動內容：透過雅高官網，預定並於限定期間入住連續兩晚，可享房價7折起優惠。雅高心悅界 (ALL-Accor Live Limitless)金卡等級以上的會員，還可享免費早餐等專屬禮遇。

台北敦化美憬閣酒店

地址：台北市松山區敦化北路150號

電話：+886 2712 1777

官方網站：https://all.accor.com/hotel/C2I6/index.zh.shtml

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