2024中秋禮盒推薦／「5號起司蛋糕 No.5 CheeseCake 」濃郁起司甜點時尚獻禮

超人氣起司甜點品牌「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」，在今年中秋推出2024中秋禮盒《SHINER》—曲奇夾心費南雪繽紛禮盒，銀箔禮盒設計精緻大方，除了有微鬆脆又帶有紮實口感的「華爾滋曲奇」、媲美東京熱門伴手禮 NewYork Perfect Cheese的「奶油堅果夾心脆餅」，還有具備蓬鬆空氣感的「奶油費南雪」，多種內盒品項的搭配，提供最豐富時尚的中秋禮盒！除此之外，不想中秋送禮跟大家一樣的話不妨也可以試試像冰淇淋一樣的「達克雪糕」，沁涼爽口的消暑甜點聖品，令人欲罷不能。

2024中秋禮盒：《SHINER》曲奇夾心費南雪繽紛禮盒

No.5 CheeseCake「奶油堅果夾心脆餅」禮盒

時尚美味甜點的全新篇章！薄脆貓舌餅與手炒焦糖核桃的完美結合—「奶油堅果夾心脆餅」，以日本人氣伴手禮貓舌夾心餅改良，融入堅果塔的概念，加入手炒焦糖核桃，口感風味再升級。喀擦！咬下薄脆的貓舌餅，餅乾的香酥與濃濃的乳酪香滿溢在口中，香酥濃之間又多了手炒焦糖核桃的硬脆，咀嚼間散發著濃郁的堅果香氣，以「手工慢熬焦糖海鹽醬、草莓生巧克力、糖漬甜橙丁」 三種不同食材搭配白巧乳酪、黑巧克力，完美搭配出「焦糖核桃乳酪、草莓生巧乳酪、甜橙黑可可」3種口味，享受味蕾的多層次體驗！

《奶油堅果夾心脆餅》售價：8入／盒(單一口味)，320元／盒。

人氣甜點「達克雪糕」達克瓦茲搭配濃郁起司雪糕條

No.5 CheeseCake人氣甜點—進化系達克瓦茲！炎炎夏日的沁涼甜點首選，將表層酥脆外層鬆軟的達克瓦茲，夾入厚厚的起司雪糕條，第一口，達克瓦茲的外Q內軟，再到內餡沁涼爽口猶如冰淇淋，微微回溫後猶如優格般滑順融於口中，唇齒間留下起司餘香，如同雪糕一樣令人忍不住一支接一支。

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕「達克雪糕」。共有原味起司、抹茶、莓果、可可蘭姆葡萄 四種口味，售價：300元／4入（此商品需冷凍保存）

現在板橋也有實體門市囉！

No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕 門市資訊

實體門市：板橋高鐵門市（板橋車站B1，近捷運板橋站3A出口）

營業時間：每日11:00-21:00

訂購電話：0979-887-370

訂購連結：https://bit.ly/3y0CPzE

5號起司蛋糕 訂購資訊

《SHINER—曲奇夾心費南雪繽紛禮盒》售價：610元／盒

內容物品項：華爾滋曲奇-綜合1盒、焦糖核桃乳酪3包、蜂蜜鹽味奶油費南雪1包、榛果可可費南雪1包

《SHINER—奶油堅果夾心脆餅禮盒》售價：560元／盒

《SHINER—曲奇夾心綜合禮盒》售價：660元／盒

《SHINER—華爾滋曲奇雙享禮盒》售價：700元／盒

《奶油堅果夾心脆餅》售價：8入/盒(單一口味)，320元／盒

「達克雪糕」共有原味起司、抹茶、莓果、可可蘭姆葡萄 四種口味，售價：300元／4入（此商品需冷凍保存）