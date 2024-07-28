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2024中秋禮盒推薦／七見櫻堂3款中秋禮盒傳承日式工藝的甜點藝術

聯合新聞網／ Ciao潮旅
香柚碧螺春達克瓦茲©七見櫻堂
香柚碧螺春達克瓦茲©七見櫻堂

位於師大商圈的知名手工甜點品牌「七見櫻堂」是全台首間以日式風格為元素的手工喜餅，其獨特的日式風格和精緻的手工甜點深受消費者喜愛，七見櫻堂特色為手繫風呂敷禮盒，選用日本道地的配件，別出心裁的包裝方式讓禮盒更有溫度，讓禮物成為一生回憶，且每一款甜點都是限量製作，充滿了季節的故事和情感。

2024中秋節，七見櫻堂推出的限定禮盒以「桂花東方美人三明治餅」、「香柚碧螺春達克瓦茲」為主軸，設計一系列中秋獻禮，嚴選食材搭配時令特色，以手作溫度烘焙佳節甜點，月見之下，仰望繁星點點，一同品嚐濃濃中秋氛圍。

七見櫻堂2024中秋節限定甜點

今年中秋節，七見櫻堂推出了2款充滿日式風情的限定甜點，讓人們在賞月的同時，也能品味到濃濃的節日氛圍。

桂花東方美人三明治餅

延續雙色雙餡三明治餅的雙層綿密及雙重風味，選用台灣坪林東方美人茶，與桂花的香氣完美結合，餅皮酥脆，內餡細膩，茶香清新中透著淡雅的花香，更保有三明治餅特有的「濃、酥、綿」，品嚐茶的醇厚，餅的酥脆口感，更有桂花的幽香，為中秋佳節帶來一份獨特的美好心意。

桂花東方美人三明治餅©七見櫻堂
桂花東方美人三明治餅©七見櫻堂

香柚碧螺春達克瓦茲

這款達克瓦茲選用了茶香細膩的碧螺春搭配清新柚子入餡，咬開鬆軟的達克瓦茲餅皮，滿溢的茶香與果香在口中交融，清爽而不膩口。獨特的愛心造型，俏皮可愛，讓這款甜點在視覺與味覺上都充滿了驚喜。

七見櫻堂2024中秋節禮盒

七見櫻堂的中秋禮盒不僅包裝精美，內含的甜點種類也是精挑細選，無論是自用還是送禮，都能體現出滿滿的心意！

「十五月見」綜合餅乾風呂敷禮盒

2024中秋全新「十五月見」風呂敷禮盒，內含七見櫻堂的人氣三明治餅和日式燒菓子，手繫風呂敷，為送禮增添美好溫度，象徵著心繫著祝福，十五夜月圓之下，為中秋帶來精緻又美味的節慶贈禮。手工製作的甜點，細膩的口感與豐富的層次，讓人一吃難忘。

「十五月見」綜合餅乾風呂敷禮盒，售價NT$885元，上下層共9種品項，16包。©七見櫻堂
「十五月見」綜合餅乾風呂敷禮盒，售價NT$885元，上下層共9種品項，16包。©七見櫻堂

「紫黛櫻」綜合燒菓子禮盒

七見櫻堂全新推出綺麗雋雅的紫金贈禮「紫黛櫻」，這款禮盒以紫金色為主調，內含多種特色餅乾及蛋糕小點，特別加入了覆盆子玫瑰馬卡龍，豐富多元的品項讓送禮的珍貴心意表露無遺，為今年中秋節增添了高雅的氣息，一抹紫金色的風采！

「紫黛櫻」綜合燒菓子禮盒，售價NT$1750元／盒，上下兩層共有18種品項。©七見櫻堂
「紫黛櫻」綜合燒菓子禮盒，售價NT$1750元／盒，上下兩層共有18種品項。©七見櫻堂

「赤岩最盛角皿」綜合燒菓子禮盒

七見櫻堂全新推出佳節送禮首選—「赤岩最盛角皿」，紅金色贈禮大氣高貴，嚴選多種限定夾心甜點及常溫燒菓子系列，包括三明治餅系列、馬卡龍、磅蛋糕、塩味菓子系列，並­提供多層組合可自選搭配，將層層心意典藏其中。

「赤岩最盛角皿」－綜合燒菓子禮盒，售價NT$550～1550元／盒，可搭配10至28種品項。©七見櫻堂
「赤岩最盛角皿」－綜合燒菓子禮盒，售價NT$550～1550元／盒，可搭配10至28種品項。©七見櫻堂

七見櫻堂訂購資訊

訂購電話：

板橋門市（02）2258-0506

師大門市（02）3365-2252

板橋高鐵門市（02）2966-3006

訂購連結：https://bit.ly/3W9hhsx

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