慢活輕旅行／臺東旅行博物館 美食x電影主題精品旅店 不到千元就可以吃到融合臺東在地食材的Fine Dining

鄰近臺東機場與鐵路南迴線的康樂車站，緊鄰國立台灣史前文化博物館，腹地廣大，將附近山景、海景盡收眼底。旅行博物館展出的不是文物或展品，是結合了旅店與餐廳的無侷限空間，讓人自在地探險且驚喜發現。

「當一個人想要重新定義自己和要追尋什麼樣的人生時，他們就會展開一段旅程，擁有生命的獨特片刻。」節選自《享受吧一個人的旅行》電影。

臺東旅行博物館打造電影主題客房

《布達佩斯大飯店》(2014)、《午夜巴黎》(2011)、《享受吧一個人的旅行》(2010)、《我的藍莓夜》(2007)，巧妙運用四部電影營造出風格截然不同的樓層，從質地、用色到軟件的使用與擺放都別出心裁；館內隨處可見多位藝術家留下的作品及帶著年代故事感的各樣古董；不論從外庭、餐廳或各樓層的公共展示空間，都讓人停不住按下快門，暢遊其中真的有種在博物館內的錯覺。

旅行博物館最具特色的圓形樓梯

本棟建築最具特色的結構之一，更是網友們駐足拍照的打卡景點；從四樓吊掛至一樓的吊燈，浩大的工程讓視覺上格外壯觀；燈飾特意挑選不同大小的霧面及透明感玻璃圓球，營造光影交錯的視覺效果，從每一個高度即角度拍攝都能得到不同效果。

臺東旅行博物館旅店優惠活動

旅店將於暑假隆重開幕，也祭出買餐送住宿破天荒優惠價以及慶開幕的優惠活動！快來預訂屬於你們的輕旅行，搜尋粉專了解更多最新消息。

WARIYAN花里岸餐廳

WARIYAN取自卑南族語一字「日子」，讓旅客享受賓至如歸的儀式感，好好吃一頓飯、好好過日子。提供早午餐、甜點、下午茶及融合了台東在地食材的Fine Dining；從食材的選用、飲品的原料，小至裝飾或香料，都與台東在地食材有密切的連結，親民的價格不到千元就可以吃到的高級料理；不定期也會推出不同的設計菜單，就等著饕客們來大啖一番。

花里岸營業時間

早午餐 10:30-14:00(最後點餐時間13:00)

下午茶 14:00-17:00(最後點餐時間16:00)

晚餐 17:30-21:00(最後點餐時間20:00)

餐廳專線: 089-380-143

旅行博物館Hôtel du Musée

電話：089-380-064

add.臺東縣臺東市博物館路1號（史前館行政中心旁)