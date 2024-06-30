和苑三井花園飯店 台北忠孝：在日台文化交織中尋找寧靜

在繁忙的台北市中心，鬧中取靜的「和苑三井花園飯店 台北忠孝」以日台文化交織出的空間成為旅客享受高品質住宿的首選。捷運忠孝新生站步行30秒即可到達飯店，受到許多旅客歡迎；更與多個知名文化景點和美食地點等鄰近，如華山1914文創園區、永康街、中正紀念堂，讓旅客可以輕易探索台北的都市魅力，也為商務人士提供了極致便捷的出行選擇。

「在台北市的心臟地帶，享受獨特的服務與設計｜周邊的豐富景點，成為旅人心中的一塊寧靜。」

台灣特色×日本品質的完美融合

日本的三井花園飯店首次踏足台灣，選擇台北忠孝作為其海外據點，不僅是因為其優越的地理位置，更因為這裡蘊含的文化交流潛力。和苑三井花園飯店的設計各處都融入了「台灣元素」，集結台日設計師和藝術家手中誕生的外觀設計，到充滿台灣風格的室內設計和藝術品，融合日式簡約與自然美學，創造出一種平靜而舒適的空間氛圍。

TAIWAN NATURE 感受大自然呈現的藝術之美

台灣擁有許多超過3000米的青巒山脈，環境孕育了豐富的自然景觀。山上的雲海、巨石、大樹、青苔和藤蔓千姿百態，展現了台灣大自然的生命力之美；為了充分展現台灣豐富多樣的自然生態，飯店在外觀及室內裝潢和各處都設置了藝術品，增添了文化的深度和豐富性。除此之外，更致力於將日本的款待方式與台灣當地元素相結合，希望提供獨特的住宿體驗。

台北市中心也能感受到日式大浴場！和苑三井花園飯店 台北忠孝是台北少數設有大浴場的飯店，位於頂樓以柔和的色調裝飾，豪華的金色馬賽克瓷磚打造出奢華的氛圍，不僅提供了一個放鬆身心的空間，也讓旅客在泡澡之際，同時欣賞到台北的城市景觀，讓人感受到仿若身處日本的特殊體驗。

日式大浴場©和苑三井花園飯店 台北忠孝

三種主題的限量房型 探尋台灣之美

飯店共有15種房型，從大床房到三人房都有完善的規劃，且每間客房都精心準備了上下兩件式的睡衣和茄芷袋，讓旅客的住宿體驗更加便利，同時也不失台灣的在地特色。

豪華景隅雙床房©和苑三井花園飯店 台北忠孝

為了讓旅客更加感受台灣的在地人文，飯店特別設計了三種主題的限量房型，這些房型也深受海外旅客歡迎，如「好嚮九份 ~Retro~」房型展現了九份的歷史魅力與自然美景，彷彿步入時光隧道中的山城，每一步都充滿了探索的驚喜；還有以台灣特有的熱帶水果、甜點等為主題打造，色彩繽紛的可愛房型「好饗甜~Sweets~」；以及再現古老美好街景的台南古城的「好想故鄉 ~Nostalgic~」房型。

好嚮九份Retro房型©和苑三井花園飯店 台北忠孝

好想故鄉Nostalgic房型©和苑三井花園飯店 台北忠孝

更有融合台灣原住民元素的床尾巾及床頭板側的裝飾等，都能深刻感受到台灣多元族群文化的魅力，每一個房間都能讓旅客沉浸感受台灣之美。

和苑三井花園飯店 台北忠孝即將迎來開幕4週年，除了向一直以來支持的顧客們致上最誠摯的謝意外，今後亦會持續提升設施和服務品質以提供更加優質的住宿體驗和服務，創造旅程中的美好回憶。

MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝｜和苑三井花園飯店 台北忠孝

客房數量：297間

館內設施：LOUNGE（2F）、大浴場（17F）

交通資訊：台北捷運「忠孝新生」站步行30秒（距離捷運台北車站2站、捷運市政府站4站）；開車約15分鐘可達台北松山機場。

地址：台北市大安區忠孝東路三段30號