遊宜蘭必訪傳藝！入住「煙波花時間」宜蘭傳藝 體驗台味盎然的藝城之旅

於宜蘭已有兩處據點的煙波國際觀光集團，以新品牌「煙波花時間」進駐於擁有人情古味的「宜蘭傳藝園區」打造「走人文」主題的藝旅，房客皆享免費遊傳藝，白天感受傳藝古街濃厚懷舊溫度，夜晚跟著煙波獨創的解謎活動，漫步紅燈籠亮起的坊隅巷陌，貼近古味。

煙波花時間宜蘭傳藝特色─閩式聚落住宿區 與懷舊古味同眠

以台式聚落為藍圖規劃的住宿區，運用閩南式建築風格為設計，池塘與園藝綠景，靜謐的氣氛令人遠離塵囂。客房空間明亮，地板為台式老屋必備磨石子地，細節盡是台灣文化。房型規畫雙人房、家庭房、上下舖四人房、六人套房，不管是情侶出遊、家庭旅遊，都有理想選擇。

童趣設施「七淘間」 懷舊冰果室主題遊戲空間

煙波運用台灣早期盛行的「冰果室」為藍圖，以刨冰機為主題，結合多彩插畫打造兼具懷舊與童趣的遊戲空間。溜滑梯旁的斜坡，設計為刨冰小山丘，藍白色系球池，如同刨冰般清新，孩子可將球送上刨冰機，當球滿傾瀉而下時，彷彿刨冰灑落，大小朋友在此皆能感受回憶與玩心激盪的快樂時光。

獨創空間「做夥」 再現復古迪士可舞廳

「做夥」以復古燈條、霓虹燈復刻早期迪士可舞廳氛圍。下午供應迎賓茶點，夜間販售酒水飲品，平日夜晚規劃特色表演，邀請國樂女伶與駐唱歌手，現場表演懷舊閩南語老歌，營造早期民眾閒暇消遣情境，為入住期間必訪設施。

精彩傳藝之夜 賞精彩東方雜技 提燈夜遊漫步古街

假日夜間活動最大亮點非「百戲大觀園」莫屬！邀專業雜技藝師，川劇變臉、轉碗頂大甕、特技甩圈等，令人鼓掌叫好的表演，周五入住千萬別錯過！看完表演，跟著煙波打更人帶領的「戲遊古街」再睡吧！提著紅燈籠進入古街解謎，解出謎題可獲得伴手禮，還能在亮起華美紅燈籠的古街，拍張大時代感美照。

煙波花時間 宜蘭傳藝

電話：+886-3-950-6666

官網：https://gp.lakeshore.com.tw/tdLbo

Add.宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號