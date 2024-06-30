快訊

機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

101專櫃怒「掃貨」！泰籍辣妹咆哮砸店、掃落商品 警趕抵管束強制送醫

機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

遊宜蘭必訪傳藝！入住「煙波花時間」宜蘭傳藝 體驗台味盎然的藝城之旅

聯合新聞網／ Ciao潮旅

於宜蘭已有兩處據點的煙波國際觀光集團，以新品牌「煙波花時間」進駐於擁有人情古味的「宜蘭傳藝園區」打造「走人文」主題的藝旅，房客皆享免費遊傳藝，白天感受傳藝古街濃厚懷舊溫度，夜晚跟著煙波獨創的解謎活動，漫步紅燈籠亮起的坊隅巷陌，貼近古味。

煙波花時間宜蘭傳藝特色─閩式聚落住宿區 與懷舊古味同眠

以台式聚落為藍圖規劃的住宿區，運用閩南式建築風格為設計，池塘與園藝綠景，靜謐的氣氛令人遠離塵囂。客房空間明亮，地板為台式老屋必備磨石子地，細節盡是台灣文化。房型規畫雙人房、家庭房、上下舖四人房、六人套房，不管是情侶出遊、家庭旅遊，都有理想選擇。

童趣設施「七淘間」 懷舊冰果室主題遊戲空間

煙波運用台灣早期盛行的「冰果室」為藍圖，以刨冰機為主題，結合多彩插畫打造兼具懷舊與童趣的遊戲空間。溜滑梯旁的斜坡，設計為刨冰小山丘，藍白色系球池，如同刨冰般清新，孩子可將球送上刨冰機，當球滿傾瀉而下時，彷彿刨冰灑落，大小朋友在此皆能感受回憶與玩心激盪的快樂時光。

獨創空間「做夥」 再現復古迪士可舞廳

「做夥」以復古燈條、霓虹燈復刻早期迪士可舞廳氛圍。下午供應迎賓茶點，夜間販售酒水飲品，平日夜晚規劃特色表演，邀請國樂女伶與駐唱歌手，現場表演懷舊閩南語老歌，營造早期民眾閒暇消遣情境，為入住期間必訪設施。

精彩傳藝之夜 賞精彩東方雜技 提燈夜遊漫步古街

假日夜間活動最大亮點非「百戲大觀園」莫屬！邀專業雜技藝師，川劇變臉、轉碗頂大甕、特技甩圈等，令人鼓掌叫好的表演，周五入住千萬別錯過！看完表演，跟著煙波打更人帶領的「戲遊古街」再睡吧！提著紅燈籠進入古街解謎，解出謎題可獲得伴手禮，還能在亮起華美紅燈籠的古街，拍張大時代感美照。

煙波花時間 宜蘭傳藝

電話：+886-3-950-6666

官網：https://gp.lakeshore.com.tw/tdLbo

Add.宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

延伸閱讀

觀光振興擴及宜蘭 4條台灣好行免費、12條台灣觀巴2折

新冠快篩想自己買沒門…宜蘭藥局、超商都沒有 7月才會到貨

從蘇澳港開始帆船環台1939公里 宜蘭岳明國中小7月啟航

影／宜蘭神明入厝「斷頭」身首分離…民眾直呼「不吉利」 專家這樣說

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

和苑三井花園飯店 台北忠孝：在日台文化交織中尋找寧靜

和苑三井花園飯店 台北忠孝融合日本與台灣文化，打造獨特的旅遊住宿體驗！

遊宜蘭必訪傳藝！入住「煙波花時間」宜蘭傳藝 體驗台味盎然的藝城之旅

新品牌「煙波花時間」進駐宜蘭傳藝園區，感受台灣傳統文化與現代休閒完美結合的住宿體驗！

「童媽吉MAGI RESORT」讓你一站玩到底！親子互動旅館4大亮點一次看 交通便捷、350坪遊樂空間 掀起親子旅遊新浪潮

雀客童媽吉親子旅館不僅是專為親子互動打造的飯店，童媽吉樂園也是衍生品牌！讓小小孩能夠玩的開心，住的安心。

一年一度夏日遊河賞花火 六福萬怡、六福居推大稻埕夏日節住房專案享遊河體驗！欣賞璀璨光廊、絢爛煙火秀

一年一度大稻埕煙火秀來臨！六福萬怡和六福居也推出住房專案，入住期間還能享有大稻埕遊河門票！

原住民海報雙年展臺中市原文館展出 透過海報設計 看見不一樣的原民之美

透過「海報設計」，以視覺化的方式敘說及詮釋臺灣原住民族文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。