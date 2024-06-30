「童媽吉MAGI RESORT」讓你一站玩到底！親子互動旅館4大亮點一次看 交通便捷、350坪遊樂空間 掀起親子旅遊新浪潮

帶著小小孩出遊，也能輕鬆創造親子互動、留下難忘旅遊回憶！雀客旅館集團旗下全新童遊品牌「童媽吉Magi RESORT」，即整合親子主題旅館「雀客童媽吉親子旅館CHECK inn Magi Kids」和「童媽吉樂園Magi Land」特色與優勢，讓媽媽優雅出遊、爸爸化身孩子王，使家庭旅遊更具樂趣。

一同PLAY童遊大世界，一點都不累！雀客旅館集團專為親子行量身籌劃的全新童遊品牌「童媽吉 Magi RESORT」，透過整合旗下涵蓋主題旅館、樂園設施等資源，為家庭旅遊客群打造更優質的親子時光。

雀客童媽吉親子旅館：留下難忘的親子旅宿回憶

「雀客童媽吉親子旅館CHECK inn Magi Kids」是一間專為親子互動打造的飯店，設有多項0～12歲孩童的體驗活動，包括手作DIY、我是小廚神、吉祥物「Magi醬、MI醬」見面會，與別具巧思的遊樂設施，致力打造難忘的親子旅宿回憶，因而深受親子喜愛。從入住的第一印象到過程中一連串的體驗活動，讓前來度假的孩童及父母，留下深刻、永恆、難忘的回憶，更成為親子間一站式家庭旅遊的首選。此外，入住雀客童媽吉親子旅館還有4大亮點：

雀客童媽吉亮點1：便捷地段 寶貝同遊好方便

座落於宜蘭縣羅東鎮，與台鐵羅東站、羅東轉運站、羅東觀光夜市、羅東林場文化園區相鄰，步行5分鐘可到羅東夜市、步行2分鐘可至羅東火車站，有著便利交通及豐富的林場文化背景。

「雀客童媽吉親子旅館」的童趣外觀，讓孩子擁有住進樹屋般感受。

雀客童媽吉亮點2：童趣與文化交織 吸睛深刻

以「樹屋」與「火車」為設計主軸，用積木堆疊的概念，結合宜蘭在地文化風情意象，帶出太平山國家森林遊樂區、羅東林業小火車等林業歷史特色，規劃出「儲木池」、「積木堆疊」、「復古童玩火車」、「樹屋祕密基地」等設施，文化與童趣交織的繽紛外觀，吸睛度更成為在地的獨特地標。

「童媽吉樂園台中永豐棧館」以童話星球為主題。

雀客童媽吉亮點3：瘋狂溜滑梯、小汽車玩到飽 最開心的放電天地

飯店精心規劃350坪室內遊樂天堂，有40多部的電動汽車、200多公尺的環狀汽車軌道、超過兩層樓高的溜滑梯，及分齡的遊戲空間，透過親子DIY與精心設計的遊戲，讓親子留下親密互動的美好回憶。

雀客童媽吉亮點4：一同呵護寶貝 嚴選服務

每間房皆配置兩張雙人床非常適合親子同住，乾濕分離淋浴間加獨立浴缸方便小朋友進出，部分房型配有專屬兒童小馬桶，讓小朋友也能有舒適的住宿體驗。嚴選客用備品，抗菌防螨認證的寢具與地毯、天然無毒的義大利橄欖油洗沐用品及提供專屬服務的嬰幼兒用品，讓大人小孩都能有優質享受。

「童媽吉樂園台南永康館」有專屬0～2歲寶貝的玩樂設施。

童媽吉樂園：陪伴親子增添旅遊歡樂回憶

「童媽吉樂園 Magi LAND」則是衍生自「雀客童媽吉親子旅館」的童遊品牌，將該館深受親子客喜愛的遊樂設施，以及量身規劃的遊憩體驗，讓這份樂趣和歡笑延伸至全台各場域。目前已有以下3處據點，無論是台南、台中還是高雄行，童媽吉樂園依舊陪伴親子，於全天共分3個營業時段並推出住客親子套票、星光票等優惠，為家庭出遊增添樂趣與回憶。

佔地450坪「童媽吉樂園高雄六合館」主打太空歷險情境。

台中永豐棧館

位於台中永豐棧酒店4樓的「童話星球」主題館，佔地250坪，館內擁有10種多樣化的遊戲設施，包括兒童專屬賽車道、互動投影遊戲室、旋轉木馬、跳跳床等，為12歲以下的小朋友打造一個豐富多彩、安全又有趣的遊樂世界。同時備有家長休憩懶骨頭區與按摩椅，小孩放電時，家長也能徹底放鬆！

Add. 04-2326-8008

Tel. 台中市西屯區臺灣大道二段689號4樓

台南永康館

該館打造出「街頭賽車」主題館，讓小朋友能體驗在街頭賽車的速度感，並擁有攀岩牆遊戲區、兒童專屬賽車道、球池滑梯、跳跳床等10種多樣化的遊戲，還有專屬0～2歲寶貝的小滑梯、球池、積木等設施。如果陸上玩不夠，還有水上設施可以一票玩到底，炎炎夏日中，最適合在「水舞樂園」度過小朋友的盛夏時光！

Tel. 06-253-8788

Add. 台南市永康區中正北路218號3樓

高雄六合館

獨特的「太空歷險」主題館，室內寬達450坪，讓小朋友化身為太空人彷彿置身外太空。精心打造的遊樂設施包括兒童專屬賽車道、互動投影遊戲區、球池溜滑梯、跳跳床等，還有六合館限定的「星際牛仔」也不能錯過。小朋友們準備好展開一場刺激又豐富的冒險之旅了嗎？

Tel. 07-241-1022

Add. 高雄市前金區六合二路279號1樓

雀客童媽吉親子旅館CHECK inn Magi Kids

Tel.03-9562-788

Add. 宜蘭縣羅東鎮安平路16號