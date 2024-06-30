一年一度夏日遊河賞花火 六福萬怡、六福居推大稻埕夏日節住房專案享遊河體驗！欣賞璀璨光廊、絢爛煙火秀

坐落四鐵共構、擁抱270度環繞山景的城市度假酒店台北六福萬怡酒店，及位在捷運中山站南西商圈的六福居公寓式酒店，於即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，搶攻夏日節商機，住宿即享大稻埕遊河體驗船票2張，至大稻埕碼頭搭乘遊艇飽覽河岸風光，並暢遊大稻埕碼頭貨櫃市集，近距離觀賞大稻埕夏日節煙火秀，此外還有「2024大稻埕夏日節」全新打造的水岸光廊，以全長超過500公尺長的燈飾妝點，搭配3座大型星點環狀裝置藝術，漫步在水岸體驗仲夏最璀璨的夏日夜晚。

六福萬怡大稻埕夏日節住房專案售價6,399元起，包含雙人一泊一食並升等豪華家庭房，若攜12歲以下孩童再贈敘日餐廳兒童早餐一客。 ©六福旅遊集團

六福萬怡鄰近台北四獸山群，可於客房、餐廳遠眺環山繞景，享受城市度假酒店肆意悠閒的放鬆時刻，本次於「2024大稻埕夏日節」期間推出住房專案，售價6,399元起，專案包含雙人一泊一食，並升等13坪大的豪華家庭房，若攜12歲以下孩童一起入住，再贈敘日buffet兒童早餐一客，此外凡訂此專案即享夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，可搭乘遊艇享市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗，飽覽夏夜河上風光，看光廊燈飾妝點映照河岸，若於指定日期晚間8點前往，還可於碼頭享受河景第一排，欣賞到「2024大稻埕夏日節」精彩煙火秀。

六福居大稻埕夏日節住房專案售價5,499元起，可享入住套房與遊河體驗，及捷運一日暢遊券各2張。 ©六福旅遊集團

而坐擁台北市中山區中心之地理優勢的六福居，亦同步推出「夏日節」住房專案，讓來到中山區的旅人可漫步在具有文化演變軌跡的特色歷史建築、條通商圈與赤峰街，再前往大稻埕河岸碼頭，欣賞精彩音樂展演活動及璀璨水岸燈飾布置，品味貨櫃市集各種異國美食，感受夏日河畔活力，六福居「大稻埕夏日節」住房專案售價5,499元起，含入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，與住宿期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料，並搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，捷運一日票2張。

入住六福居還可享受入住期間交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料。 ©六福旅遊集團

（禁止車駕．飲酒過量．有害健康）

台北六福萬怡酒店「FUN探索-大稻埕夏日節住房專案」

銷售期間：6月18日 至8月10日

入住時間：7月17日 至8月10日

價格：平日-週日至周四 6,399元/晚

專案內容：豪華客房一大床 雙人入住1晚，翌日敘日全日餐廳早餐2客，可直接升等豪華家庭房，再贈兒童早餐一客，含大稻埕遊河體驗門票2張，航程50-60分鐘，假日(周五至周六)入住需加價600元

注意事項：本住房專案不適用萬豪旅享家房晚及點數累積與會員禮遇。

大稻埕遊河體驗： 房客需自行前往大稻埕碼頭、並提前三日預約，搭船時間：17:00-21:00，每小時一班，晚間8點主題煙火秀（7/17、7/24、7/31、8/10），煙火秀當日展演管制，該時段無法登船參加遊河體驗。房型升等，依現場標準收費。

台北六福萬怡酒店

訂房專線：02-6615-6560

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

六福居 「大稻埕夏日節住房專案」

銷售期間：6月18日 至8月10日

入住時間：7月17日 至8月10日

價格：平日-週日至周四 5,499元/晚

專案內容：都會景觀套房 雙人入住1晚，入住期間Happy Hour禮遇，含大稻埕遊河體驗門票2張，航程50-60分鐘（含台北捷運一日票2張 ）假日(周五至周六)入住需加價1000元

注意事項：升等公園景觀套房需加價1000元。

大稻埕遊河體驗：房客需自行前往大稻埕碼頭，搭船時間：17:00-21:00，每小時一班，房客需自行預約航班，建議於搭船日前3日致電預約，預約專線(02)2550-2339 或 (02)2558-5519-晚間8點主題煙火秀（7/17、7/24、7/31、8/10），煙火秀當日展演管制，該時段無法登船參加遊河體驗。

六福居公寓式酒店

訂房專線：02-7701-0165

地址：台北市中山區南京東路一段38號