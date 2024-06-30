原住民海報雙年展臺中市原文館展出 透過海報設計 看見不一樣的原民之美

藝文界頗負盛名的「臺灣原住民海報雙年展」於今(23）日在臺中市原住民族文化館舉辦開展茶會，這場名為「原力藝博」的展覽，由臺中市政府原民會與順益臺灣原住民族博物館共同合作辦理，透過海報設計，以視覺化的方式敘說及詮釋臺灣原住民族文化。臺中市政府原民會表示，臺灣原住民海報雙年展已舉辦10屆，參加海報設計者來自全球不同國家、不同人士，不限國籍與年齡，獲獎作品也在全球不同城市展出，深受國際青睞，此次能與順益臺灣原住民博物館進行館際合作，將2023年的獲獎作品展出於臺中市原住民族文化館，是一場難能可貴的機會，歡迎市民朋友踴躍參觀。

此次展出的作品是第十屆雙年展獲獎作品，以海報設計的「視覺藝術」作為大眾認識了解台灣原住民族的切入點，藉由賽者的「視」界、創意與巧思，詮釋台灣原住民族文化及生活智慧，如同展覽的意旨—「翻開歷史的扉頁，讀見台灣天然的日常」。原文館也在平面海報的展出中，巧妙結合館藏品的陳列，如臀鈴、織品及傳統服飾等，展現原住民族多元的文化面貌及傳統與及現代的對話。

原力藝博特展廳

本次展出包含金獎、銀獎、銅獎、特別獎、優選獎及佳作等25件作品，其中金獎作品《歷史的扉頁》海報，將蘭嶼傳統服飾配件銀盔結合歷史融入設計理念，展現出文化與未來感的視覺藝術；銀獎作品《勇 善》系列海報，靈感來自泰雅族的文面文化，以字體為設計，分別呈現女性「善」織與男性「勇」獵的主題。臺中市原民會特別邀請台灣原住民海報雙年展的評審何清輝委員蒞臨分享，從歷年來參賽者的作品中，如何看見臺灣原住民族的轉變與發展。

原力藝博特展廳

今日開展茶會原文館特別準備了小米甜甜圈供入館者品嚐，以及原住民工藝老師何美菊及林春美，帶領民眾製作刺繡杯墊及花環，透過一系列精彩的體驗活動，讓參觀從眼、耳、鼻、口、心等五感體驗，認識臺灣原住民族文化之美。

原力藝博開幕儀式

今日活動，原住民族委員會原住民族文化發展中心代理主任簡明雄、臺中市立圖書館總館館長曾惠君、大雅國民小學校長黃夙瑜及臺中市政府原民會委員張錦秀、陳舒芳、周進德、賴文龍、李建明及張薰雅皆出席共襄盛舉。

島嶼原意 原力藝博

日期：自即日起至8月11日止，上午8時至下午5時(週一及國定假日休館)。

地點：臺中市大雅區仁愛路69號。

入館方式：免費。

主辦單位：臺中市政府原住民族事務委員會。

聯絡方式：04-25602710。

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