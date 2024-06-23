綠色智慧旅宿新體驗！永續金獎「浮雲客棧KLOUD HOTEL」完美融合科技與創新服務

隨著永續的意識逐漸深入人心，「永續旅遊」也是將是未來的旅遊趨勢，旅客注重體驗在地人文與地方特色的旅遊行程與住宿，推薦位於台中的浮雲客棧，它以豐富的文化底蘊為背景，從李白詩句中汲取靈感，讓飯店不僅是旅人的休憩之所，更是科技與自然和諧共處的典範，透過智能化服務的實施和對環保的深刻承諾。

浮雲客棧位於台中市中心，緊鄰熱鬧的逢甲商圈與台中中央公園，在一處綠意中進入浮雲客棧後，直達15樓的景觀餐廳，180度落地窗能一覽台中美景，遠處的綠意盎然在某些特殊的節慶，將會施放煙火、舉辦各種假日市集與活動，是匯聚了台中市慶典文化的中心地帶，而緊鄰著中央公園的浮雲客棧，也是旅客來到台中享受高空美景、落日夜景的首選飯店。

浮雲客棧自2019年開幕，名稱典故來自於唐朝詩人李白的《送友人》其中「浮雲遊子意 落日故人情」，而浮雲客棧希望成為在外旅遊的旅人，一個能夠愜意舒心的住宿選擇，同時也因為地理優勢，能讓旅客充滿活力的探索台中之美。

智能化服務提升客戶體驗

浮雲客棧以其創新的智能化服務和永續環保理念著稱，面對嚴重的勞動力短缺，浮雲客棧選擇透過高科技解決方案提升服務效率和客戶體驗。KISS智能服務系統包括多個元素：自動櫃員機、機械手臂酷哥、大浮行李機器人、小雲備品機器人和小美犀智能管家，從入住到退房，旅客的每一個需求都能得到快速且精確的回應。

近期也將開發完成「浮雲APP」，智慧型手機可以作為房卡，讓客人輕鬆自助Check in和Check out，大大節省了傳統接待流程的時間。

「會呼吸的飯店」永續環保實踐

浮雲客棧不僅在技術創新上領先，更對永續做出了承諾，多年獲得台中市環保旅館認證，也獲得Leed黃金級綠建築的評分，浮雲客棧利用雨水循環系統打造庭前綠意，像一間「會呼吸的飯店」，生生不息，也讓旅客流連忘返。浮雲客棧總經理許巧怡說：「只要把商品和服務做好，以客為尊能讓人跟人之間產生互相信賴的感覺，用款待，讓客人感受到飯店的用心。」

浮雲客棧總經理許巧怡

尊寵美食體驗 15樓「雲百匯自助餐廳」高空美景

想找到可欣賞高空美景又能享用平價且美味的Buffet，雲百匯自助餐廳絕對是最佳選擇。雲百匯自助餐廳嚴選新鮮食材、烹調精緻餐點，並提供客人舒適、放鬆的空間，最難得的是，用餐的同時還能飽覽台中市夜景，享有獨特的夜景視角，如此用心地規劃就是為了讓來到浮雲客棧的每一位旅客，能有難忘的回憶，對於精打細算的客人來說，更是物超所值的享受。

雲百匯自助餐廳。

雲百匯自助餐廳180度一攬台中市高空美景。

雲百匯自助餐廳。

浮雲客棧不僅在現有設施上不斷進行創新升級，也正籌劃在台中火車站附近開設第二家分店，預計於2024年動工，將現有的智能化服務繼續擴展，跟著時代與科技的進步，浮雲客棧將持續提升旅客的住宿體驗，同時推動旅宿業向更綠色、更智慧的方向前行。

豪華雙床家庭客房

雙床家庭客房

浮雲客棧主打高CP值，平均房價2000～2500元/間，房間數共174間，包含91間標準雙人房（雙床家庭房），可以住四人，搭配周邊廣大綠意的公園設施，以及逢甲夜市，是許多對親子家庭來台中玩的首選飯店。

浮雲客棧

電話：04-2706-5855

地址：台中市西屯區西安街277巷59號

雲百匯餐廳

電話：04-2706-5711

早午餐時段：6:30~14:00、下午茶時段：14:30~16:30、晚餐時間：17:30~21:00，(週六或活動節日營業至晚上21:30，活動節日依官網公告為主)