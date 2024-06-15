SKM Park Outlets高雄草衙「美國嘉年華」超過20家品牌聯合促銷！美式劇院造景閃亮登場

聯合新聞網／ Ciao潮旅
skm Park Outlets 高雄草衙中央廣場大型美式造景「now Showing」以百老匯劇園售票入口造景。©skm Park Outlets 高雄草衙
skm Park Outlets 高雄草衙中央廣場大型美式造景「now Showing」以百老匯劇園售票入口造景。©skm Park Outlets 高雄草衙

SKM Park Outlets高雄草衙一年一度的美國嘉年華又到來啦！同慶商品超過20家美式品牌聯合促銷，經典款、必BUY款千萬不要再錯過！呼應美國國慶氛圍，SKM Park Outlets高雄草衙共設計六大美式造景，中央廣場挑空區打造全台唯一原創「NOW SHOWING」及「STAGE」雙場景設計，將百老匯元素與經典美式風格完美融合，大道西「名人大道」以3Ｄ立體紙貼擬真紅毯舞台，讓你成為眾人矚目的焦點。戶外購物街區以「自由階梯」改造旋轉樓梯加裝「紅」、「白」、「藍」LED燈帶，添加了時尚與活力感!「CHILL廣場」在步道區上空以美國花旗元素飄揚，仿佛身歷其境美國街景！今年夏天再到SKM Park Outlets高雄草衙感受不一樣的美式生活體驗。

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鈴鹿賽道樂園 即日起至728日尋人啓事大放送，凡姓名中有「美」、「國」任1字即可享390元全日暢遊優惠票價，姓名為美國當日免費暢遊。©skm Park Outlets 高雄草衙
鈴鹿賽道樂園 即日起至728日尋人啓事大放送，凡姓名中有「美」、「國」任1字即可享390元全日暢遊優惠票價，姓名為美國當日免費暢遊。©skm Park Outlets 高雄草衙

美國品牌同慶經典商品大推薦，擁有206年歷史的BROOKS BROTHERS 推出入手男仕襯衫或西裝服飾4折起，二件再９折／三件再85折／四折再８折；傳奇經典再一樁，百年美國牛仔褲品牌Lee櫃上優惠，LOGOT恤、經典牛仔褲買一送一，滿5,500元再抵500元；來自美國新罕布夏州的Timberland防水皮革黃靴，以環保材質愛護地球，店內優惠靴款全面４折起；還有美式TOP10必BUY品,牌折扣大整理，COACH5折起，MICHAEL KORS 4折起，NIKE 6折起，即日起至6/30(日)兩件再９折／三件再75折；The Cosmetics Company Store 5折起。美國名牌再添一家大店，SKM Park Outlets高雄草衙引進泰勒絲Taylor Swift最愛紐約時尚品牌kate spade 南台灣獨家Outlets店，商品全面五折起，預計七月中旬開幕。這麼多美式品牌優惠，這個暑假不用出國就到SKM Park Outlets高雄草衙，一站購足所有願望清單。

鈴鹿賽道樂園 甩尾小車手。©skm Park Outlets 高雄草衙
鈴鹿賽道樂園 甩尾小車手。©skm Park Outlets 高雄草衙

消費集新光三越會員點數好禮週週換，即日起-6/16(日)會員點數3,000點或100點加349元即可兌換ZOKU可口可樂聯名不鏽鋼餐具組乙組，6/20(四)-6/23(日)消費滿12,000元即可兌換GERM可口可樂巨無霸保溫杯大容量吸管水杯(1100ml）乙份,贈品數量有限,兌換為止。6/7(五)-7/28(日) 寵愛會員無極限，扣會員點數20點抽美國舊金山雙人來回機票，每人扣點次數不限，扣越多中獎機率越高。

skmparkoutlets高雄草衙 Snowin滑雪學校模擬雪場滑雪體驗，現場專業教練耐心教學，大人小孩都能上手。©skm Park Outlets 高雄草衙
skmparkoutlets高雄草衙 Snowin滑雪學校模擬雪場滑雪體驗，現場專業教練耐心教學，大人小孩都能上手。©skm Park Outlets 高雄草衙

SNOWIN滑雪學校，進駐SKM Park Outlets高雄草衙

SNOWIN 滑雪學校位於SKM Park Outlets高雄草衙大道東一樓，開放式的滑雪教室，場域空間超過200坪，現場設置兩台滑雪機，一個乾式坡道及SNOWIN獨創滑雪纜車的設計，模擬雪場纜車，幫助初學者反覆練習下纜車的技巧，補足室內雪場無法練習下纜車的缺憾，SNOWIN秉持著在台灣學滑雪，在雪場上能更輕鬆自由移動欣賞美景，感受旅行的美好。即日起至6/30(日)開幕期間，來店體驗並於google評論+FB打卡分享或發IG限動，即享活動價599元優惠(原價1,200元)，趕快為今年冬季滑雪之旅做好準備吧！

鈴鹿賽道樂園 小小城巿區入口。©skm Park Outlets 高雄草衙
鈴鹿賽道樂園 小小城巿區入口。©skm Park Outlets 高雄草衙

鈴鹿賽道樂園美國嘉年華同樂尋人、dress code活動優惠齊發

美日友好的鈴鹿賽道樂園當然不能錯過這場盛事，即日起至7/28(日)尋人啓事大放送，凡姓名中有「美」、「國」,任1字即可享390元全日暢遊優惠票價，姓名為「美國」則贈送當日全日暢遊票乙張，天天來天天免費玩。6/7(五)-7/28(日) 來場超chill樂園之旅活動期間14:00前著「紅」、「白」、「藍」美國國旗元素服飾享雙人暢遊888元，一樣超划算。在去年暑假大獲好評的兒童唱跳劇「百老匯了沒?!」，酷奇拉家族今年延續去年百老匯音樂劇風格推出「星光劇團-最酷的秀」，從7/6(六)-8/25(日) 16:30-17:00；共16場，喜愛酷奇拉家族的大小朋友，記得到「CHILL廣場」觀賞精彩的表演。這個夏天，享受每個相聚的閒暇時光，留存美好瞬間。立即出發，體驗最摩登的美式魅力就在SKM Park Outlets高雄草衙！

更多詳細活動內容可至SKM Park Outlets高雄草衙官網，或Facebook搜尋「SKM Park Outlets高雄草衙」查詢。

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