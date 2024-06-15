一票玩到底！SNOWTOWN雪樂地週年慶開跑 不只是玩雪 邊玩邊學更好玩

位於MITSUI OUTLET PARK台中港，全台唯一室內恆溫雪場的｢SNOWTOWN雪樂地」周年慶活動將於5/25(六)開跑，陪伴大家度過歡樂暑假，即日起～8/31(六)，｢SNOWTOWN雪樂地」推出超值夏日小學堂活動，親子課程讓爸媽小孩互動學習。6/1(六)至6/30(日)則是要讓家庭客一票玩到底，整天雪場不限時間玩到飽。

本次周年慶活動，要給大家多場學習課程。讓小朋友與大朋友能學習不同課程，分別有：《來吧!勇者!前進甲蟲王國》，帶領你認識甲蟲的飼育關鍵，讓小寶貝成為甲蟲小小飼育專家。《零下196度的冰雪派對！》則是讓你使用液態氮，可以動手製作一秒結凍的冰淇淋，還能模擬激烈爆炸的蕈狀雲，給寶貝們視覺與味覺的雙重衝擊，真是非常有趣。

炎熱夏天來雪樂地，玩雪還能認識地球的奧妙

《夏日狂想曲！角蛙樹蛙哇哇哇》則是近距離接觸10種以上的活體角蛙樹蛙，觀察真正的蛙式泳姿並體驗餵食的樂趣。《出發囉！古生物世界大冒險》帶領寶貝們聽化石故事及接觸化石原件，變身小小考古學家體驗挖掘。四大課程探索科學生物及透過化石窺探地球奧秘，就讓這趟玩雪任務開啟你的知識力。

除了豐富的學習課程以外，當然少不了玩雪啦!「SNOWTOWN雪樂地」玩雪雪片是由乾淨的水質製成、不添加任何化學藥劑，並將雪場控制在舒適的溫度，就是要讓小朋友大朋友可以盡情地體驗戲雪的樂趣。 來到「SNOWTOWN雪樂地」不僅可以堆雪人、打雪仗，當然不可錯過刺激的雪道滑雪。初级雪道高度約1.5公尺專為小朋友準備，成年人可選擇高度約3.1公尺的進階滑雪道！有趣且刺激的速度感，大小朋友們都能玩得很開心。今夏，玩雪消暑又能長知識，小朋友快來報名參加，跟著｢SNOWTOWN雪樂地」嗨玩探索趣!

5/24(五)全課程開放官網線上報名，詳洽SNOWTOWN雪樂地

場次一11:30-12:30；場次二13:30-14:30適齡寶貝｜3歲以上

活動費用｜NT$1,399 (包含:門票2張/暢享爆米花與可樂2份

6/1(六)至6/30(日) 不分場次，整天雪場玩到飽