Ukai-tei Kaohsiung初夏菜單飄香 懷石料理結合1泊2食專案 盛放初夏食住饗宴

Ukai-tei Kaohsiung初夏菜單新登場，以西餐、鐵板燒與懷石料理呈獻初夏時節的魚鮮味美。Ukai懷石以傳統日本文化為基石，以時令食材打造懷石料理的款待初心；Ukai西餐結合在地食材推出別具台灣特色的初夏菜單；Ukai鐵板燒則以精湛技藝呈現頂級食材最極致的美味。高雄UKAI端上3種各具特色的餐食料理，獻上初夏時節最美味的真摯心意。

一泊二食，品嚐懷石料理的款待之心

「以客人體驗為核心，讓賓客透過五感盡情享受季節之美。」在傳統日本文化中被視為款待料理代表的懷石料理，在UKAI集團秉持「遵循時旬傳統」與「從食材開始創作」下，以Ukai Kaiseki懷石之名，將款待之心體現得更加淋漓盡致。透過料理長廣瀨晉平（Shimpei Hirose）對傳統和食文化的熟稔與各項食材的靈活應用，讓Ukai懷石料理在季節更迭中不斷地給予饕客驚喜。以宜蘭香魚、東港鮪魚與蝦蛄等節令海鮮交織成的初夏懷石菜單，用清涼爽口的「野菜逸品」開場，幫助食客消除身上的暑氣。「鹽烤香魚」則選用有「初夏使者」之稱的宜蘭香魚，以精準火候將之碳烤至外酥內嫩，保留魚肉本身的果香與恰如其分的油脂比例。蕎麥麵的飲食文化悠久，至今仍有「帶來好運」的象徵，料理長在初夏懷石菜單上為賓客呈獻「手打蕎麥麵」，以富含營養的蕎麥製成手工冷麵，使賓客在消暑之餘也能獲得來自料理長的祝福。

值得一提的是，晶英國際行館融合道地日式傳統飲食與頂級住宿體驗，為賓客獻上「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住18坪御典侶驛/御典雙驛，每晚售價9,999元起，專案內含兩客早餐與懷石自選午間/晚間套餐，在食住上皆為賓客打理妥當。初夏菜單與一泊二食專案均可於即日起透過晶英國際行館官網（https://silks.club/Ukai_Kaiseki12）預訂。

「手打蕎麥麵」以富含營養的蕎麥製成的手工冷麵。

本土當季食材搭配細膩料理手法，Ukai西餐的初夏風味

Ukai西餐保持著一貫的優雅細緻，且堅持使用當季食材，在行政主廚今村高尚帶領下，高雄分店獨創了別具特色的初夏菜色。「我們想在竹筍最為鮮甜香嫩的季節，獻給台灣顧客最地道的食材。」主廚特別挑選了台灣綠竹筍，推出了獨家的「干貝鮮筍御飯」。而另一道佳餚「義式水煮魚」則利用白酒，將蛤蠣鮮味封鎖在來自澎湖的黃雞魚之鮮嫩魚肉中，並加入蒔蘿、橄欖、香葉芹，使其風味更加豐富。即日起也在Ukai西餐開放預訂。

「義式水煮魚」利用白酒將蛤蠣鮮味封鎖在來自澎湖的黃雞魚鮮嫩的魚肉中。

以技藝襯托頂級食材的魚鮮味美，造就鐵板上的極致美味

「壺燒大蠑螺」奶油醬汁溫柔包裹自帶香氣的菌菇，注入蠑螺殼中一同在炭火上煨煮。

Ukai-Tei鐵板燒以全球首家摘下米其林星星的殊榮聞名，其烹調藝術純熟，並專注於呈現食材最原始、最極致的美味，因此深受饕客青睞。今村主廚在初夏菜單上為貴賓獻上私房菜餚，「海膽/魚子醬/晶凍」經過低溫慢煮巧妙去除胡蘿蔔草腥味，僅保留甜味，襯托出海膽鮮甜與牡丹蝦的甜美滑嫩。「壺燒大蠑螺」則以雪莉醋與雞高湯熬煮的奶油醬汁溫柔包裹自帶香氣的菌菇，並注入蠑螺殼中一同在炭火上煨煮。此外，主廚更挑選北海道春季的「喜知次」，以鰹魚高湯調味，保留此時節喜知次豐厚的油脂與嫩滑口感，並附上酥炸喜知次魚鰭，展現惜食精神。即日起也可品嚐到這些高檔食材的極致美味，預約請撥打訂席專線(07-9730122)。

食藝探索 懷石一泊二食專案

入住期間：即日起至 9月30日

預約方式：官網預訂或訂房專線07-9730111

晶英國際行館

Tel. 訂席專線07-9730122

Add. 高雄市前鎮區中山二路199號（晶英國際行館3樓）