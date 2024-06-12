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找嘸人！海陸66旅下士站夜哨未等交接就去睡 下場曝光

炎炎夏日就是要玩水！義大推出唯一水戰遊行 刺激必玩遊樂設施

聯合新聞網／ Ciao潮旅
飛越愛情海是全台最高俯衝式噴水設施。
飛越愛情海是全台最高俯衝式噴水設施。

南台灣酷熱連連就到樂園消消暑氣！全台唯一希臘主題樂園「義大遊樂世界」擁有最豐富且適合全家大小的消暑設施，及全台唯一水戰遊行！園區分為3大主題園區衛城（A區）、聖托里尼山城（B區）、特洛伊城堡（C區），每區都帶給你不同體驗！

擁有全台唯一水戰遊行。
擁有全台唯一水戰遊行。

南台灣唯一水戰遊行，6月全新登場

首創遊行雙邊開場，不論你在衛城（A區）還是在特洛伊城堡（C區），都可以看到遊行開演！遊行精彩不間斷串連整個園區，在希臘大道上可看到專業外籍舞者及吉祥物，表演精彩舞姿並搭配著故事情節，一路遊行至B區火山廣場後熱鬧水戰就要開始，可以和舞者、吉祥物近距離相互噴水、一起同樂，難得的互動體驗千萬不要錯過！帶著水槍加入水戰也不用擔心補水問題，現場準備好大型水池絕對讓你玩個夠，再加上廣場大型灑水裝置從頭灑到腳，讓你與同伴全身溼透High玩樂園！精彩水戰後不玩水的遊客，也可以欣賞舞者出色的舞蹈表演，不讓你錯過任何精彩時刻！

水戰遊行可以跟舞者一起互動玩。
水戰遊行可以跟舞者一起互動玩。

刺激必玩明星設施

飛越愛情海（B區戶外）為全台最高俯衝式噴水設施，遊客在搭乘後可以先感受480公尺長軌道帶來的沁涼微風，最後搭配二段式衝程急速下衝，撞擊水面後的水花像大雨般落下，在失重感還未消失肚子還癢癢的時候，緊接著龐大的水花從頭到腳不間斷地灑落在身上，飛越愛情海帶來的刺激體驗與涼爽感，絕對讓人難以忘懷！

適合全家大小一同搭乘的超級水戰之冒險奇航。
適合全家大小一同搭乘的超級水戰之冒險奇航。

最受全家大小歡迎的親子設施

超級水戰之冒險奇航（B區戶外）是遊客乘坐在水戰船上（至多4人），水花將從四面八方噴灑在乘坐者身上，再加上特殊音效帶領所展開的一場驚奇冒險！在宛如電影奇航場景般的精緻布景裡，與同伴拿起水槍 「發射！」，並且和他船互動噴水大大增加遊樂互動感，最適合全家大小一同搭乘！玩完別忘了到聖托里尼山城拍照，現場1：1還原希臘美景，讓人不用出國就能彷彿置身希臘。

全台最大室內遊樂館特洛伊城堡

特洛伊城堡4樓設有小小朋友最愛的海狗歷險記、勇敢小水手，讓可愛海狗帶小寶貝出遊，坐在海狗背上一起沉浸在美麗的冰雪世界裡，與海狗一起共度快樂時光，最後再一起做一位勇敢的小水手，穿上救生衣自己動手划著小船，控制方向與速度乘風破浪航向遠方！爸爸媽媽還可以坐在旁邊，看著小寶貝努力前進的模樣，幫小寶貝加油打氣。義大遊樂世界擁有多樣水上設施及精彩水戰遊行，絕對是親子消暑樂園首選！

義大遊樂世界

Add. 高雄市大樹區學城路一段10號

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