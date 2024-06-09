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超狂聯名！舒酸定X有飲「初夏野莓纖果優優」 用今夏必喝手搖提醒留意敏感牙與牙齦問題

聯合新聞網／ Ciao潮旅
好拍又好喝，舒酸定x有飲的合作飲品絕對是今年初夏必體驗的饗宴！
好拍又好喝，舒酸定x有飲的合作飲品絕對是今年初夏必體驗的饗宴！

為迎接燠熱腳步逼近的夏日，知名牙膏品牌舒酸定與人氣手搖飲品牌有飲，推出打卡系聯名商品「初夏野莓纖果優優」，主打一次兼顧口感與牙齒健康宣導，並同時有超Q封膜，喝前勢必要多拍幾張留作紀念。飲品以優格為基底的限定冰沙飲品，清爽可口之餘，巧妙融入寒天加強嚼勁，一次滿足解悶與咀嚼的雙重絕佳口感。全台有飲期間限定販售至6月19日止，酸甜綿滑的獨特滋味，女孩們不要錯過阿！

舒酸定X有飲齊推聯名款飲品清爽又有嚼勁 今夏必喝快來嘗鮮！

舒酸定攜手有飲推出聯名主打新品「初夏野莓纖果優優」，精選有飲品項中最冰的「有影真功夫優格系列」（優優）為基底，以野莓的酸甜與優格冰巧妙融合，佐以口感彈牙的寒天，越嚼越上癮，帶來淡淡酸甜滋味，整體口感豐富、不甜不膩，超適合夏天開喝！

每日前20位購買，即贈送舒酸定專業抗敏護齦牙膏小樣乙條
每日前20位購買，即贈送舒酸定專業抗敏護齦牙膏小樣乙條

兩品牌合作的初衷，是希望藉由絕佳風味飲品，提醒民眾敏感牙與牙齦問題要一起處理。若不想錯失今年口感層次豐富的雙重饗宴，就要先防守敏感牙與牙齦問題的雙重夾擊，因此舒酸定與有飲更推薦大家持續使用舒酸定專業抗敏護齦牙膏，透過每天刷牙好習慣的保護，幫助舒緩敏感牙齒及改善牙齦健康**，隨時都可以享受手搖的陪伴！

每日前20位購買合作飲品，舒酸定更贈送限量舒酸定專業抗敏護齦牙膏小樣！
每日前20位購買合作飲品，舒酸定更贈送限量舒酸定專業抗敏護齦牙膏小樣！

其包裝也非常吸引~有飲的俏皮角色提醒大家注意敏感性牙齒與牙齦問題，重視口腔健康的重要，還將敏感牙與牙齦問題轉換成幽默風趣的口腔”冷”笑話，好拍又有趣！

有飲x舒酸定攜手合作！推出「初夏野莓纖果優優」 ，口感不甜不膩，回味無窮
有飲x舒酸定攜手合作！推出「初夏野莓纖果優優」 ，口感不甜不膩，回味無窮

期間限定手搖飲品只到6月19日！拍照打卡就送小禮

初夏野莓纖果優優限定僅販售至6月19日，想要一次滿足兩種味蕾的驚豔，就快到有飲把握機會！除了享用聯名飲品外，每日前20位購買飲品的民眾，還可以兌換限量牙膏小樣。打卡更有雙重抽獎好禮等你來參加，還不趕快動起來到全台有飲店面購買。

舒酸定與有飲更推出獨家限定聯名包裝，好拍到讓人捨不得放下手機
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每日前20位購買，即贈送舒酸定專業抗敏護齦牙膏小樣乙條
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