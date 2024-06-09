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台中伴手禮「實心蛋捲」與「小小兵Minions」推出聯名超可愛！打造小小兵喜愛的水果風味蛋捲 準備好與小小兵一起稱霸市場

聯合新聞網／ Ciao潮旅
小小兵海鹽焦糖香蕉，售價110元。鹹甜層次爆餡蛋捲，入口蕉香飽滿滑順，尾韻海鹽焦糖。©實心蛋捲
小小兵海鹽焦糖香蕉，售價110元。鹹甜層次爆餡蛋捲，入口蕉香飽滿滑順，尾韻海鹽焦糖。©實心蛋捲

國民美食-蛋捲，想不到也能這樣玩。「實心蛋捲」發揮創意，翻轉傳統蛋捲，迷你尺寸加入一口爆餡的驚喜，月銷百萬捲。在競爭激烈的伴手禮中脫穎而出，受到市場熱烈討論。上市短短18個月陸續獲得4大獎項的肯定，包含2023台中市十大伴手禮首獎、2024台中市十大伴手禮金口碑獎、台灣百大糕餅伴手禮、亞太年度十大伴手禮金獎。這樣一支受到高度注目的蛋捲品牌，這次帶著無厘頭的小小兵一起，用可愛稱霸市場。

總經理郭佳屏說，「實心蛋捲」從不設限，傳統蛋捲也能與國際接軌。這次跟全球知名動畫IP小小兵Minions聯名合作，從發想到上市，足足籌備一年之久。小小兵呆萌療癒形象深受喜愛。為了塑造情境，拉近消費者與小小兵的距離，我們特別從小小兵喜愛的水果做延伸，開發出香蕉風味的「海鹽焦糖香蕉」實心蛋捲和蘋果風味的「歐式肉桂蘋果」粹蛋捲。

©實心蛋捲
©實心蛋捲

小小兵限定聯名實心蛋捲 可愛的力量 俘虜你的味蕾！

小小兵限定款「海鹽焦糖香蕉」實心蛋捲，鹹甜交織的爆餡蛋捲，每一口都是濃郁的香蕉香氣，跟著海鹽焦糖的後韻，完美收尾，讓人回味無窮。另一款「歐式肉桂蘋果」粹蛋捲，蛋捲餅皮的千層切面，入口前先來一場視覺饗宴，輕、薄、酥、脆的餅皮，溫潤的肉桂香氣與清新的蘋果風味，細膩的味覺層層疊疊，別有一種溫暖而自在的舒適。

實心蛋捲小小兵聯名4入禮盒，售價450～470元。©實心蛋捲
實心蛋捲小小兵聯名4入禮盒，售價450～470元。©實心蛋捲
實心蛋捲小小兵聯名粹蛋捲禮盒（粹蛋捲32入x2），售價550～570元。©實心蛋捲
實心蛋捲小小兵聯名粹蛋捲禮盒（粹蛋捲32入x2），售價550～570元。©實心蛋捲

滿版的俏皮感！小小兵聯名限定商品一定要收集！

總經理郭佳屏提到，我們想要在實心品牌裡打造小小兵專屬的小天地，從店面布置、蛋捲口味、禮盒包裝到周邊贈品，每一項設計都是希望讓粉絲一踏入實心，便陷進小小兵的世界裡。聯名限定期間打造多款小小兵聯名款禮盒、提袋及周邊商品，讓喜愛小小兵的消費者可以帶小小兵出門送禮，增添話題性，可愛的周邊商品，搭配送禮或收藏都更具趣味性。

實心蛋捲小小兵聯名馬克杯。©實心蛋捲
實心蛋捲小小兵聯名馬克杯。©實心蛋捲
小小兵歐式肉桂蘋果粹蛋捲（32入，無附提袋）售價260元。一圈圈千層口感，入口溫潤細膩肉桂香，尾韻清新蘋果香。©實心蛋捲
小小兵歐式肉桂蘋果粹蛋捲（32入，無附提袋）售價260元。一圈圈千層口感，入口溫潤細膩肉桂香，尾韻清新蘋果香。©實心蛋捲

【實心蛋捲門市資訊】

營業時間：週一至日10:00-20:00

台中永春總店

電話：(04)2387-5858

地址：台中市南屯區永春東路1348號

台中北屯旗艦店

電話：(04)2435-0075

地址：台中市北屯區旱溪西路三段266、268號

高雄左營門市

電話：(07)3503-671

地址：高雄市左營區立大路32號

高雄鳳山門市

電話：(07)7929-617

地址：高雄市鳳山區過勇路186、188號

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