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網紅藝人都大推！職人級法式甜點「法絨」全新推出浪漫花朵喜餅禮盒 少女心新娘要收藏

聯合新聞網／ Ciao潮旅
©法絨法式手工甜點
©法絨法式手工甜點

職人級法式甜點品牌，法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie ，是​​愛馬仕等奢侈精品訂製指定點心，更是Energy張書偉與謝京穎及眾多藝人網紅指定喜餅。主廚Vicky旅外多年，將旅途中所接觸到的美內化轉變，融入法絨的糕點中，堅持選用國內外最高品質的原料，懷抱著給所愛之人的心意精心製作，讓每一份甜點帶來觸動人心的感動。

法絨以花作為主題 感受花朵綻放的美妙

法絨自2015開業以來，已推出數款喜餅禮盒，絕美的禮盒設計、精緻的客製謝卡及手綁的質感緞帶，每個細節都看得出法絨對喜餅禮盒的用心。繼上一款人氣熱銷純愛系列「純白婚禮」喜餅禮盒，法絨於2024春日全新推出繁花系列「花續」喜餅禮盒，浪漫手繪花朵結合柔美珊瑚粉色，一上市就引起熱烈詢問，吸引眾多新人目光，紛紛申請試吃及下訂。

©法絨法式手工甜點
©法絨法式手工甜點

於今年春季登場的繁花系列「花續禮盒」，以溫柔的珊瑚粉為主色，搭配輕柔筆觸描繪的淡雅花朵，花朵間以暖橘燙色處理點綴，再綁上若隱若現的雪紗粉緞帶，完美營造專屬春天的浪漫氛圍。關於「花續禮盒」的設計理念，對少女心新娘來說更是加分，盒面上的花朵排列就如同置身在花園中，與愛人徜徉花朵間將這份愛延續下去。叢叢花朵由愛與祝福灌溉，希望新人與親朋好友收到喜餅後，都能感染花朵綻放帶來的美好。

除了吸睛的禮盒外觀，法絨的甜點已累積一大批忠實粉絲，許多新人在試吃後驚艷不已並秒速下訂。法絨嚴選國內外頂級食材，堅持以純粹天然的原料結合繁複的手工製作，碰撞出「台法混血」的創意甜點，如柚香碧螺春達克瓦茲、蜂蜜奶油啤酒布列及紫薯於你熔岩奶皇旅人等，都是一吃就愛不釋口的超人氣品項。

©法絨法式手工甜點
©法絨法式手工甜點

法絨提供高雄門市試吃及宅配試吃2種方式，門市擁有舒適的獨立包廂，輕鬆氛圍讓新人享受悠閒的下午茶時光；宅配試吃提供完整甜點禮盒及緞帶，就算無法前往門市也可以在家開箱漂亮的喜餅禮盒。以上兩種方式皆享有試吃優惠價，5/30前預約門市試吃就送禮盒兌換券，數量有限，務必把握，趕快至官網表單預約試吃吧！

繁花系列《花續》喜餅禮盒

每盒12入，甜點可由30多種品項中挑選，滿盒享有訂購優惠及免運方案。

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