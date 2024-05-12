全台最強美式生活SKM Park Outlets 高雄草衙！ 「鈴鹿賽道」讓大人小孩都流連忘返

位於高雄前鎮的 SKM Park Outlets 高雄草衙，是一處兼具旅遊、購物需求的購物中心，同步滿足大人小孩需求，不僅有超過200家折扣品牌，集合各國的異地美食，更有等比縮小的擬真陵墓賽車場，令人流連忘返，絕對是全台最強美式生活 Outlets。

SKM Park Outlets X 鈴鹿賽道樂園

SKM Park Outlets 高雄草衙，有超過200家品牌天天3折起，來自日本的鈴鹿賽道樂園領軍的10大娛樂品牌，好買好逛好享受，是全年齡旅遊首選度假勝地。

SKM Park Outlets有豐富的品牌，品牌折扣不間斷，打造4大生活享受：Outlets購物、生活體驗、休憩娛樂、餐飲美食，提供全客層一站式的購物新體驗，主打美式商場的購物氛圍，導入多家經典品牌，如COACH、MICHAEL KORS、BROOKS BROTHERS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、ALLSAINTS、NAUTICA、Timberland、POLO RALPH LAUREN、雅詩蘭黛集團化妝品複合店等，人氣品牌齊全，舒適的購物環境，常年折扣的購物天堂。 陽光藍天購物玩樂一應俱全的度假勝地。

喜歡美食就不能錯過SKM Park Outlets 高雄草衙的各國道地好味道，匯集超過50個異國料理品牌，用美食環遊世界、盡情享受各國料理，美食旅遊大飽口福，美式餐點推薦TGI FRIDAYS，最適合多人聚餐的好選擇、港式美味必推添好運、泰式料理首屈一指的連鎖品牌瓦城，還有韓國風潮居高不下，想要體驗歐巴、歐膩們最愛的韓國料理就到豆腐村、花韓燒，以及新加坡料理山水婆、義大利好味道Sunny Queen、來自博多正統豚骨拉麵一風堂、好吃好玩藏壽司、日式涮涮鍋吃到飽涮乃葉、台灣人必吃的跨菜系中式料理時時香、高雄獨家貳樓餐廳等眾多美食首選。

全年齡旅遊首選

旅遊度假不可錯過的選擇，大人追夢、小孩嬉戲的樂園 — 鈴鹿賽道樂園。這座以駕駛為主題的樂園，引進多項極富教育意涵與娛樂性的遊樂設施，不僅將交通教育與安全駕駛之觀念與娛樂結合，並能達到親子間互相學習與交流之目的，能滿足各個年齡層的娛樂需求，帶給親子最歡樂、有意義的休憩環境！

鈴鹿賽道樂園一共有13項主題設施：迷你鈴鹿賽道、叮叮電車、旋轉木馬、全台最快轉速摩天輪、旋轉木馬，適合每一種不同學齡的孩子們玩，很受到國、高中生的喜愛，戶外設施像是技能培訓村裡的天空飛行家，除了設施的主架構會旋轉，還可利用雙手操控座艙翼板，感受宛如飛行員般的自由帥氣！ 來一場專業的賽車吧。

迷你鈴鹿賽道

引進日本鈴鹿賽車場10:1等比縮小擬真卡丁賽道，是卡丁車友爭相朝聖的景點。園區使用來自義大利卡丁車世界第一品牌Birel N35車款，擁有流線時尚外型及絕佳速度感，馬力7.5匹，最高時速可達70km，車體裝置觸媒轉化器，操控性能佳並同時兼具環保，在車手安全上決不馬虎，採用世界級專業安全帽Arai，賽車專業手套，4點式安全帶，場上搭載法國進口與F1同等級賽道所使用專業護欄TECPRO，符合FIA/CIK安全認證，有效吸收撞擊。準備好了嗎？在高雄旅遊，這絕對是不容錯過的遊樂勝地。

PlayTime—SKM Park店

新櫃登場！全台獨家「韓系兒童動能館PlayTime Kids Club」，引進韓系運動、娛樂概念設計，打造最好玩、刺激、最適合孩子們放電的動能樂園。場館佔地500坪，使用科技智能拋棄式手環，暢玩館內10大主題：五彩繽紛挖沙吧、美式餐飲、趣味滑行區、極限體能闖關、趣味障礙體驗、體適能燃脂區、世界盃足球小將、NBA黃金射手、派對活動區、感統區、家長休憩區。 有吃有喝有玩，以及多元的舞蹈、運動課程、團康活動，等著爸媽跟寶貝們來探索體驗。

PlayTime Kids Club 新櫃登場，500坪室內動能樂園。

*詳細活動內容請洽現場專櫃人員

高雄獨家！吳寶春自己做 0基礎也能做職人麵包、甜點

「吳寶春自己做」是吳寶春麥方店與自己做烘焙聚樂部合作品牌，店內主打吳寶春大獎麵包與甜點，以全自助DIY模式結合平板食譜教學，讓客人透過影片及簡單文字，就能從頭到尾自己做烘焙，即使初學者，也能在最短時間成功製作麵包、甜點。另外，當日壽星還可以免費做蛋糕，手作一個蛋糕給最喜愛的親友，分享生日的喜悅也是很特別的紀念喔。

*壽星免費做蛋糕優惠方式：生日當天出示身分證件，並填寫LINE@聚樂人資料卡，即可享有「我的生日蛋糕」免費製作。 壽星免費做蛋糕優惠。

鈴鹿賽道樂園&SKM Park Outlets 高雄草衙

Tel. 07-7969999

Add. 高雄市前鎮區中安路1-1號