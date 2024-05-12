一年四季都好玩！「義大遊樂世界」6大亮點吸觀光客

高雄義大遊樂世界用盛夏希臘熱情，以及獨特的主題規劃，讓遊客一年四季都能遊玩多樣化設施，成為南台灣不容錯過的旅遊熱點，不論是追求刺激的遊客或是帶著小孩享受親子樂趣的家庭，都能在這裡玩到捨不得回家！

義大遊樂世界必玩亮點1：3大主題遊樂區

義大遊樂世界分為三大主題區：衛城（A區）、聖托里尼山城（B區）、特洛伊城堡（C區），每個區域的景觀設計都以濃厚的希臘風情為主題，陽光灑在藍白相間的園區中，讓遊客能更加享受熱情的盛夏，從室外高空的驚險設施到室內涼爽的親子遊戲空間，應有盡有，每一刻都能舒適的感受假期。 ©義大遊樂世界

義大遊樂世界必玩亮點2：一定要玩3大明星戶外設施

對於愛好刺激的遊客，義大遊樂世界提供了三大明星級戶外設施：天旋地轉、極限挑戰和飛越愛情海。其中，天旋地轉高達18層樓，360度旋轉帶來極致快感；極限挑戰則是全球唯一的U型滑板軌道，120秒感受前後衝刺的強大離心力；飛越愛情海則讓你在高速撞擊水面後體驗如大雨般的水花。三種刺激的設施等著遊客來挑戰。 ©義大遊樂世界

義大遊樂世界必玩亮點3：全台最大室內親子樂園

特洛伊城堡（C區）設有全台最大的室內兒童遊樂館，室內4層樓以及戶外的1層，適合全家大小，這裡有豐富的遊樂設施適合90公分以上的孩童，父母可以放心讓孩子們玩樂，也能讓自己休息充電的好去處。

©義大遊樂世界

義大遊樂世界必玩亮點4：夜間遊樂的浪漫氛圍

每週六義大遊樂世界延長營運時間至晚上20:00，16:30後入園即可享299元的星光票價，遊客能在夜晚的涼爽氣候中，享受漫步涼風中玩樂的悠閒時光，園區內的特殊燈光設計，更添浪漫氣息，是情侶約會的首選。

©義大遊樂世界

義大遊樂世界必玩亮點5：在高空中高歌！全台唯一KTV摩天輪

全台首創摩天輪KTV包廂，隨著摩天輪轉動搭配選曲，包廂氛圍自己營造！享受兩圈時間（約36分鐘）在海拔215公尺直徑80公尺上的摩天輪高歌，是義大世界推出的獨特新鮮體驗。

©義大遊樂世界

義大遊樂世界必玩亮點6：瘋玩樂園還能購物逛Outlet

享受遊玩及購物雙重美好！全台灣首座Outlet Mall 「義大世界購物廣場」，聚集了超過20個國際時尚品牌，擁有歐洲精品複合大店「 Luxury Mall」，網羅 Gucci、Fendi、Burberry、YSL、Prada、Celine、Chloé、Bottega Veneta等精品品牌。此外，更有全台最大「千坪運動休閒王國」Nike、Adidas、PUMA、New Balance等運動品牌一次滿足，為遊客提供多樣又全面購物體驗。 ©義大遊樂世界

無論是想要刺激的遊樂設施，還是尋找適合家庭的親子活動、購物行程，義大遊樂世界都提供了豐富多元的選擇，夜遊和購物的獨特結合，更使得義大遊樂世界成為南台灣指標性的旅遊景點。

義大遊樂世界

電話：07-656-8080

地址：高雄市大樹區學城路一段10號